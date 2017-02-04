В Благовещенске обокрали администрацию ТРЦ «Острова»

Фото: doctordicks.ru.com

В пятницу, 10 марта, днем в дежурную часть поступило сообщение о краже в ТРЦ «Острова». Как стало известно Амур.инфо, обокрали администрацию торгового центра. Воры унесли сейф с денежной суммой в размере 1,5 миллиона рублей и большое количество сертификатов.

Как сообщили Амур.инфо в пресс-службе МО МВД «Благовещенский», возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование.

В администрации «Островов» факт подтвердили и сообщили, что на работе центра это происшествие никак не скажется.

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#криминал #происшествия

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