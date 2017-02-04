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Сегодня, 13:24 3

В Благовещенске обокрали администрацию ТРЦ «Острова»

В Благовещенске обокрали администрацию ТРЦ «Острова»
Фото: doctordicks.ru.com

В пятницу, 10 марта, днем в дежурную часть поступило сообщение о краже в ТРЦ «Острова». Как стало известно Амур.инфо, обокрали администрацию торгового центра. Воры унесли сейф с денежной суммой в размере 1,5 миллиона рублей и большое количество сертификатов.

Как сообщили Амур.инфо в пресс-службе МО МВД «Благовещенский», возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование.

В администрации «Островов» факт подтвердили и сообщили, что на работе центра это происшествие никак не скажется.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Иван Петрович Сидоров

    Иван Петрович Сидоров
    1 час назад

    Лохи

  • Пейс

    Пейс
    1 час назад

    Иван Петрович СидоровЛохи


    Еще какие:) на охрану надо было ставить помещение...потеряли больше, чем сэкономили, придурки:))

  • Алекsей

    Алекsей
    53 минуты назад

    Откуда информация что помещение не стояло на охране? Может стояло?! Воры наверное особо не на охрану смотрят, а на то сколько времени в их распоряжении чтобы всё провернуть.

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