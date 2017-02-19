У интернет-мема Ждуна появится подруга

Фото: Инстаграм

Нидерландская художница Маргрит ван Бреворт, чья скульптура стала популярным в России интернет-мемом Ждун, готовит новый арт-проект из той же серии. Соответствующий материал ван Бреворт опубликовала на своей странице в сети Instagram, пишет ТАСС.





«Работаю над новой скульптурой. Что это будет: Ждун или Ждунья?» – такое сообщение художница разместила под фотографией с эскизом новой скульптуры, написав последние слова по-русски.

Ждун представляет собой существо серого цвета, в котором смешались черты морского слона и человека. Художница посвятила свое творение, получившее имя Homunculus loxodontus, людям, которые ждут и надеются на лучшее.

Изображение Ждуна стало очень популярно в интернете, особенно в его российском сегменте. Оно активно используется в многочисленных шутках, в том числе связанных со скоростью работы "Почты России". В феврале человек в костюме Ждуна даже появился в отделении "Почты России" на мероприятии с участием руководства компании. Глава "Почты России" Дмитрий Страшнов отметил, что это и есть символ старой "Почты", с которым компания намерена расстаться.

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