Поправки в ОСАГО: страховщиков обяжут давать гарантию на выполненный ремонт

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Законопроект о натуральном возмещении в ОСАГО подготовлен ко второму чтению в Государственной думе. О том, что именно изменилось в документе, на пресс-конференции в «Российской газете» рассказали председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин и президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, пишет РГ.

С того момента, как законопроект об ОСАГО прошел первое чтение, он претерпел серьезные изменения, отметил Анатолий Аксаков.

Как сообщалось ранее, сновной идеей документа является приоритет ремонта автомобиля после ДТП (так называемое «натуральное возмещение» – Прим. ред.) над выплатой потерпевшему денежных средств.

Одним из главных новшеств стало появление в законопроекте срока, в течение которого страховая компания и сотрудничающая с ней станция техобслуживания должны осуществить ремонт транспортного средства. Им отводится на это 30 дней. И если работы не будут выполнены, страховщика ждет крупный штраф.

За потерпевшим сохраняется право выбора станции техобслуживания, которая будет ремонтировать его автомобиль, из списка партнеров страховой компании. Также клиент может выбрать и не указанную в списке ремонтную мастерскую. При этом, однако, придется обосновать страховой компании свой выбор.

Кроме того, рассказал парламентарий, законопроект предполагает обязательное использование новых деталей при ремонте побывавшего в ДТП автомобиля. Исключение составляют лишь те случаи, когда модель давно снята с производства, и новых деталей для нее просто не найти.

«На ремонтные работы будет распространяться гарантия», – подчеркнул председатель комитета Госдумы. 6 месяцев – на все виды работ, и 12 месяцев на кузовные и лакокрасочные работы.

Также, если в первой версии законопроекта говорилось о том, что станция техобслуживания должна находиться на расстоянии не более 200 километров от места жительства потерпевшего, то теперь эта цифра снижена до 50 километров.

А выплачивать деньги будут, если после аварии машина не подлежит восстановлению или если потерпевший погиб в ДТП.

Как отметил зампред Центрального банка Владимир Чистюхин, поправки в ОСАГО преследуют три цели: повысить доступность полисов ОСАГО, особенно в тех регионах, где из-за большого числа автомошенников и, соответственно, высоких издержек, страховщики переставали продавать полисы; защитить права потребителей, конкретизировав закон и прописав в нем расстояние до станции техобслуживания, сроки ремонта, гарантии и ответственность страховщика за качество выполненных работ; и, конечно, же борьба с так называемыми «автоюристами».

При выполнении всех норм, прописанных в законе, издержки автостраховщиков вырастут на 25%. «Однако компании идут на это добровольно, так как такие меры необходимы, чтобы побороть автоюристов», - подчеркнул президент РСА Игорь Юргенс. Он также привел статистику за 2016 год, согласно которой убытки страховых компаний, связанные с деятельностью автоюристов, оцениваются в 30 миллиардов рублей.

Третье чтение законопроекта с поправками в ОСАГО намечено на 17 марта. До конца месяца документ должен поступить на подпись президенту Владимиру Путину, и если тот его подпишет, то в конце апреля – начале мая закон уже вступит в силу, отметил Анатолий Аксаков.

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