«Родителям о подростковом суициде»: амурский минобр разработал памятку

В областном министерстве образования и науки прошло расширенное совещание по вопросам опасного воздействия групп смерти в Интернете. Как сообщало Амур.инфо, около 5 000 амурских подростков состоят в этих группах, из них 3 500 – из Благовещенска. Для родителей специалисты разработали памятку, где подробно рассказывается, что толкает детей на участие в опасных группах и что должно насторожить в поведении ребенка.

В частности, в памятке объясняется, что существует несколько причин, почему подростки вступают в группы смерти. Это элементарное любопытство, новые ощущения, проблемы со сверстниками и конфликты в семье.

Родителей должны насторожить следующие симптомы: ребенок не высыпается, встает ночью, становится замкнутым. В общении проскальзывают мысли об отсутствии смысла жизни. Подросток много времени проводит в соцсетях, у него появляются неизвестные до этого момента виртуальные друзья. На теле у ребенка есть порезы и увечья, причину которых он объясняет случайностью или укусами домашних животных.

Психологи советуют родителям активно общаться с ребенком. Совместные поездки в аквапарк, в парк аттракционов, на скалодром, занятие спортом – все это способствует выработке «здорового» адреналина, а также ведет к взаимопониманию и доверию.

Родителям необходимо как можно чаще и доверительнее объяснять возможные опасности и последствия тех или иных действий на конкретных печальных примерах. Ещё лучше привести в пример какой-либо собственный печальный опыт, когда взрослые помогли вам выйти из сложной ситуации. Попытаться вместе с ребёнком изучить его друзей в соцсетях, узнать, что представляют те или иные аккаунты либо группы. Обратить внимание на оформление страницы ребёнка, страниц его друзей или групп, в которых состоит.

В общении можно аккуратно задавать наводящие вопросы с целью определения участия в опасных играх. При этом необходимо внимательно слушать рассказ ребёнка. Обилие подробностей, глубокое знание темы, даже если речь идёт о третьем лице, уже должно насторожить родителей.

Важно объяснить ребёнку, что модераторы этих игр, как правило, люди с морально-этическими и психическими отклонениями, преследующие как удовлетворение личных амбиций посредством подчинения воли подростков, которых они по сути делают своими рабами, так и элементарную наживу. Фото и видео увечий, опасных моментов и суицида, наберёт массу просмотров среди тех же подростков и участников игр, что несомненно, неплохо скажется на пополнении бюджета модератора. Можно привести в пример слова задержанного недавно одного из организаторов подобной игры, о том, что подростки, которые согласились участвовать в игре — это биомусор, никчёмные люди, не имеющие права на существование, то есть такой естественный отбор.

Можно попробовать установить на телефон подростка программу слежения, но ни в коем случае не делать этого тайно, без его согласия. Подростки очень остро воспринимают вторжение в личное пространство, тем более, без их ведома, это может нарушить эмоциональную связь и вызвать отчуждение.

Если родители обнаружили явные признаки участия подростка в группе смерти, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту, пока не стало поздно. Психологам легче установить причину, а также обратить внимание педагогов и правоохранительных органов.

И главный совет родителям, который дается в памятке – сколько бы сил ни отнимала работа и прочие дела, вы должны выкраивать время для детей.

«Сейчас по всем школам области будет усилена работа по информированию детей и родителей об опасных группах. На родительские собрания будут приглашаться специалисты, которые объяснят, как можно проконтролировать действия детей в Интернете. К слову, по этому вопросу мы даже подготовили специальную памятку, – отметила министр образования и науки области Марина Селюч. – Необходимо менять методы и формы воспитательной деятельности, работать точечно и индивидуально, причем не только с каждым ребенком, но и его родителями».

До понедельника, 13 марта, всем собравшимся на совещании поручено разработать и предоставить в министерство пошаговый план неотложных мер по борьбе с суицидальными наклонностями несовершеннолетних.

14 марта в 17:00 будет проведено единое областное родительское собрание в режиме видеоконференции, на котором сотрудники ведомства совместно с надзорными органами, представителями исполнительной власти, а также руководителями образовательных организаций рассмотрят вопросы борьбы с возникшей информационной угрозой, сообщает пресс-служба областного минобра.

Телефоны, по которым необходимо сообщить о фактах регистрации детей, их одноклассников или просто знакомых в группах смерти, можно найти здесь.

Полный текст памятки для родителей здесь.

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