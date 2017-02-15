В Амурской области полтора года ищут мужчину

Фото: пресс-служба УВМД России по Амурской области

Амурское управление уголовного розыска ищет Гущина Александра Анатольевича 1987 года рождения. 7 августа 2015 года мужчина ушел в неизвестном направлении из фермерского хозяйства «Ологнинское», расположенного в 40 километрах от Тыгды Магдагачинского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы прямые, светлые. Особые приметы: на левом плече татуировка в виде скорпиона.

Мужчина был одет в камуфлированный костюм серо-зеленого цвета. При себе имел спортивную сумку синего цвета.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просьба сообщить в УУР УМВД России по Амурской области по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 59-41-05 или 02.

Просмотров всего: 1009

#происшествия

распечатать