В Тамбовском районе горело кафе

Фото: пресс-служба амурского управления МЧС

В ночь с 11 на 12 марта в 1:59 на трассе Благовещенск – Гомелевка, недалеко от Тамбовки, произошел пожар в кафе. На момент прибытия боевых расчетов горела пристройка к кафе, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

В течение шести минут открытый огонь был ликвидирован. В результате пламя повредило пристройку изнутри по всей площади. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня на помещение кафе. В тушении были задействованы два боевых расчета из Тамбовки, пять человек личного состава.

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