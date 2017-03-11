Льготная стоимость авиабилетов из Благовещенска в Москву в 2017 году составит 6 400 рублей

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Росавиация утвердила планируемый объем перевозок программы субсидирования полетов из центральной части России на Дальний Восток и в обратном направлении. Всего по специальному тарифу планируется перевезти 447 тысяч пассажиров. На реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 2,9 миллиарда рублей.

Как сообщается на сайте Росавиации, с 1 апреля по 31 октября 10 российских авиаперевозчиков будут выполнять субсидируемые полеты по 50 направлениям с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Это авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии», «АЛРОСА», «ВИМ-Авиа», «Икар», «Норд Стар», «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

Непосредственно из Благовещенска в Москву и обратно будут летать «Уральские авиалинии», «Икар», «ВИМ-Авиа». Предельная величина спецтарифа по маршруту Благовещенск – Москва в одном направлении составит 6 400 рублей.

В соответствии с действующей редакцией постановления правительства РФ, с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении могут быть просубсидированы полеты по 67 направлениям. Билет по специальному тарифу могут приобрести граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

Дополнительно с 1 января по 31 декабря этого года субсидирование может осуществляться в отношении еще 9 направлений, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа. Действие специального тарифа на эти перевозки распространяется на граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет, имеющих путевки в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр "Океан"».

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