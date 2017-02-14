Благовещенцы провели дебаты по модели ООН

В АмГУ 11 марта прошли дебаты по модели генеральной ассамблеи ООН на тему «Информационная безопасность в цифровую эпоху». Дебаты проводились на английском языке, они стали итогом мастер-классов, проводившихся в университете с 27 февраля. Все это время студенты изучали теоретическую часть и сегодня применили полученные знания на практике, то есть в игровой форме воспроизвели работу органов ООН.

Каждый участник дебатов предварительно выбрал страну, которую он будет представлять и изучил позицию этой страны по теме информационной безопасности. Всего на дебатах было представлено порядка 15 стран. В течение примерно 4 часов участники мероприятия высказывали свою позицию, спорили и в итоге приняли резолюцию – все как в реальной жизни.

«Все было максимально приближено к реальности. То есть как проходят подобные дебаты на самом деле в ООН, так оно и было. К участию приглашались все желающие. 27 февраля была презентация, на которой подробно рассказывалось о мастер-классах и дебатах. В итоге из 50 пришедших на презентацию на мастер-классы начали ходить те, кому это действительно было интересно – это порядка 20 человек. В основном это конечно студенты факультета международных отношений, но не только они. Были даже студенты из другого вуза и школьники», – рассказала доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации факультета международных отношений Марина Катынская.

Но на этом практика в этой сфере у студентов не заканчивается. В мае они примут участие в международной конференции в ДВФУ.

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