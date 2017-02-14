Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11марта
Предыдущая новость
Сегодня, 18:37 0

Благовещенцы провели дебаты по модели ООН

Благовещенцы провели дебаты по модели ООН

В АмГУ 11 марта прошли дебаты по модели генеральной ассамблеи ООН на тему «Информационная безопасность в цифровую эпоху». Дебаты проводились на английском языке, они стали итогом мастер-классов, проводившихся в университете с 27 февраля. Все это время студенты изучали теоретическую часть и сегодня применили полученные знания на практике, то есть в игровой форме воспроизвели работу органов ООН.

Каждый участник дебатов предварительно выбрал страну, которую он будет представлять и изучил позицию этой страны по теме информационной безопасности. Всего на дебатах было представлено порядка 15 стран. В течение примерно 4 часов участники мероприятия высказывали свою позицию, спорили и в итоге приняли резолюцию – все как в реальной жизни.

«Все было максимально приближено к реальности. То есть как проходят подобные дебаты на самом деле в ООН, так оно и было. К участию приглашались все желающие. 27 февраля была презентация, на которой подробно рассказывалось о мастер-классах и дебатах. В итоге из 50 пришедших на презентацию на мастер-классы начали ходить те, кому это действительно было интересно – это порядка 20 человек. В основном это конечно студенты факультета международных отношений, но не только они. Были даже студенты из другого вуза и школьники», – рассказала доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации факультета международных отношений Марина Катынская.

Но на этом практика в этой сфере у студентов не заканчивается. В мае они примут участие в международной конференции в ДВФУ.

Просмотров всего: 176

#вузы

распечатать

Фотогалерея
+10
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 1

Литературному музею в БГПУ исполнилось 10 лет
Общество 3

«Русский по пятницам» поможет подготовиться к Тотальному диктанту
Общество 1

Студенты ДальГАУ придумали, как озеленить Благовещенск
Общество 33

В России растет число безработных с высшим образованием