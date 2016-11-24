Прокуратура признала нарушением постоянно открытые ворота в детсаду Благовещенска

Прокуратура города Благовещенска провела проверку информации, размещенной на сайте Амур.инфо, о том, что благовещенцы жалуются, что территория детского сада № 4 превратилась в проезжую часть. По результатам проверки были выявлены нарушения. Установлено, что учреждение не выполняет мероприятия по созданию и поддержанию необходимого уровня защищенности образовательной организации.

Как сообщалось ранее, родители воспитанников детского сада № 4 Благовещенска, расположенного в микрорайоне, возмутились тем, что территория дошкольного учреждения больше похожа на проезжую часть. По словам горожан, там постоянно припаркованы личные автомобили сотрудников детсада, а также туда часто заезжает другой транспорт. Ворота открыты весь день, при этом на них висит знак, запрещающий въезд.

На это в детском саду журналистам ответили, что транспорт проезжает только на хоздвор, и это необходимость – ворота открыты, потому что в учреждение постоянно в течение дня завозят продукты, кроме того, в детсаду есть собственный транспорт, который регулярно выезжает за территорию и возвращается обратно.

Тем временем, прокуратура посчитала тот факт, что ворота постоянно открыты, нарушением, сославшись на статью 28 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статью 2 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», пункт 4.1 Положения об организации контрольно-пропускного режима МАДОУ «ЦРР-ДС № 4 г.Благовещенска», утвержденного приказом директора учреждения от 28 июля 2015 года.

Так, на день проверки ворота детского сада находились в открытом состоянии. В связи с чем имелась реальная возможность проникновения на территорию дошкольного учреждения посторонних лиц, животных и постороннего транспорта.

При этом работника детского сада, ответственного за пропускной режим, возле ворот не было, «что позволяет сделать вывод о том, что в учреждении не обеспечено осуществление надлежащего контроля за воспитанниками детского сада... это ставит под угрозу их жизнь и здоровье и может привести к несчастному случаю».

В связи с выявленными нарушениями законодательства заместитель прокурора города Благовещенска в адрес руководителя детсада внес представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности, сообщает областная прокуратура.

Просмотров всего: 734

#дети #закон

распечатать