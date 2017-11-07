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Прокуратура Амурской области нашла нарушения при строительстве горнолыжной базы в Натальино

Прокуратура Амурской области нашла нарушения при строительстве горнолыжной базы в Натальино

Депутат Госдумы Иван Абрамов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законодательства при строительстве горнолыжной базы в селе Натальино Благовещенского района. Сделал он это после того, как в конце 2016 года депутаты на заксобрания Амурской области отказались обсуждать вопрос неэффективности использования бюджетных и внебюджетных средств при строительстве горнолыжной базы.

С предложением поднять эту тему выступила народный избранник Ольга Петайчук, которая озадачилась темой будущего и прошлого горнолыжного спуска и провела своё расследование с выездом на место. При посещении базы депутат увидела, что горнолыжка приходит в упадок – опоры канатной дороги кренятся, грунт осыпается, домики для отдыхающих так и не смонтированы. При этом ежегодно из областного бюджета расходуется 1 миллион 300 тысяч рублей на плату на аренду земли, электричество и зарплату сторожам.

В итоге результатам проверки, инициированной Иваном Абрамовым, 21 февраля прокуратура Амурской области сообщила о том, что поводы для обращения признаны обоснованными, и назвала ряд нарушений законодательства. Среди них – отсутствие утвержденной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документации, а также разрешения на строительство.

На строительство лыжной базы несколько лет выделялись бюджетные средства. При этом техническая готовность объекта определена в размере лишь 16 %. На основании проверки, прокуратура сделала вывод о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, по фактам нарушений внесла представления губернатору Амурской области главе Благовещенского района.

В феврале 2017 года фракция ЛДПР опять внесла предложение рассмотреть этот вопрос в Законодательном собрании Амурской области. Но профильный комитет отложил его до получения ответа из прокуратуры. «На сегодняшний день ответ получен, соответствующие документы 9 марта вновь направлены председателю Законодательного Собрания с требованием включить его в повестку дня очередного заседания депутатов, которое должно состояться 23 марта», – сообщается на сайте ЛДПР.

В целом с 2010 года на строительство базы было потрачено 36 миллионов рублей, включая вложения 28 миллионов от компании «Транснефть». Сметная стоимость всего объекта – 284 миллиона рублей. Для завершения строительства нужно ещё 248 миллионов рублей.

В конце декабря 2016 журналисты «Альфа-канала» тоже съездили на место, где должна появиться горнолыжная база. Правда журналистов на территорию тогда не пустили. У шлагбаума съёмочную группу встретил охранник, который сообщил, что ему запретили пускать журналистов.

Просмотров всего: 880

#закон #заксобрание #областная власть #спорт

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Комментарии
Показать все (164) Обсудить на форуме
  • Знаток28

    Знаток28
    4 часа назад

    Абрамов опять отправил запрос, лучше бы с людьми общался, а не бумагу переводил

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад



    Прокуратура Амурской области нашла нарушения



    Странно, что Прокуратуре надо искать там, где это видно невооружённым взглядом.

  • agbor

    agbor
    3 часа назад

    7 лет строят, выделяют миллионы и только узнали что нет разрешения на строительство

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Пускай товарищ Абрамов для начала в Амурскую область начнёт ездить

  • Уголёк

    Уголёк
    3 часа назад

    Гражданка Петайчук лучше бы провела свое расследование, за что товарищ Абрамов получает свою зарплату, ведь ничего путного депутат ГД Абрамов И.Н. еще не сделал для региона

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Знаток28

    Пускай товарищ Абрамов для начала в Амурскую область начнёт ездить



    Нафиг-нафиг!

    Он же за наш счёт будет ездить!

    Лучше пусть будет невыездным из Амурки на время всего срока.

    А для преодоления пространства придумали телефоны и видео!

  • Уголёк

    Уголёк
    3 часа назад

    Знаток28, он боится ехать сюда, потому что может сорваться. Швейк, пивасик все дела

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    3 часа назад

    Уголёк

    Гражданка Петайчук лучше бы провела свое расследование, за что товарищ Абрамов получает свою зарплату, ведь ничего путного депутат ГД Абрамов И.Н. еще не сделал для региона



    Абрамов ничего не сделал для региона и амурчан, зато Козлов с амурским правительством постарались, обобрали амурчан с налогом на недвижимость и увеличением кап.ремонта.. лучше-бы как Абрамов ничего не делал.

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    Горевой проворовался? Посодют, как жеж амуринфа будет то без хозяина?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Знаток28

    Абрамов опять отправил запрос, лучше бы с людьми общался, а не бумагу переводил



    шта?! ты что несёшь, клоун?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Гыга

    Горевой проворовался? Посодют, как жеж амуринфа будет то без хозяина?



    Горевой тут каким боком, если это минспорта?

  • Уголёк

    Уголёк
    2 часа назад

    Жек, а что если это вынужденные меры для того, что регион мог нормально выживать?! Хотя смысл тебе что-то объяснять, ты ж упорный как овен

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Знаток28

    Пускай товарищ Абрамов для начала в Амурскую область начнёт ездить



    Депутат Абрамов И.Н. проводит встречи с жителями области в полном соответствии с графиком. Приём проводил в начале февраля, будет здесь теперь в марте. Что не так?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Уголёк

    Жек, а что если это вынужденные меры для того, что регион мог нормально выживать?! Хотя смысл тебе что-то объяснять, ты ж упорный как овен



    В области есть правительство, или это так формальная фитюлька?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Oldlord

    Знаток28

    Пускай товарищ Абрамов для начала в Амурскую область начнёт ездить



    Нафиг-нафиг!

    Он же за наш счёт будет ездить!

    Лучше пусть будет невыездным из Амурки на время всего срока.

    А для преодоления пространства придумали телефоны и видео!



    за счёт федерального бюджета.

  • системник

    системник
    2 часа назад

    Можно поставить Абрамову маленький, но плюс.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    2 часа назад

    Уголёк

    Жек, а что если это вынужденные меры для того, что регион мог нормально выживать?! Хотя смысл тебе что-то объяснять, ты ж упорный как овен



    Вынужденные меры обобрать амурчан? Если амурчан не обирать регион не может нормально выжить? Тогда наверное нужны другие управленцы в область, которые не будут обирать населения? Как вы считаете? Или вы считаете так же как Козлов с правительством области, что населения региона должны выживать?

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Знаток28

    Абрамов опять отправил запрос, лучше бы с людьми общался, а не бумагу переводил



    шта?! ты что несёшь, клоун?



    Клоун? Вроде тебя так называют, не?

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Знаток28

    Пускай товарищ Абрамов для начала в Амурскую область начнёт ездить



    Депутат Абрамов И.Н. проводит встречи с жителями области в полном соответствии с графиком. Приём проводил в начале февраля, будет здесь теперь в марте. Что не так?



    Когда междусобойчики начали называть встречами с избирателями? Лукавить начал Серега

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    вот перечень аккаунтов, которые работают на создание имиджа правительству области. Это фейковые аккаунты, управляемые несколькими людьми.

    Теперь смотрим, кто из них начнёт "топить" эту новость, расписывая об "алкобизнесе Абрамовых", об "золочёных тумбочках", ну и о прочей выдуманной шелухе.

    ну что ж, понаблюдаем :)))

    Гоп-Стоп_________________27 февраля

    freedom_DM_____________3 марта

    Ипотека _________________29 марта

    Петрович Я ______________15 апреля

    Валера Вредный ________15 апреля

    Внучка деда ____________15 апреля

    Фома Фомович __________15 апреля

    Валера Вредный_________16 апреля

    Creos___________________18 апреля

    Валерий Труш ___________21 апреля

    МашаМир _______________26 апреля

    НикитаНом ______________26 апреля

    Земляк твой_____________26 апреля

    Чубака _________________27 апреля

    Агент 004 _______________28 апреля

    СаняЧ __________________28 апреля

    Wrestlerbest_____________29 апреля

    Mikky___________________4 мая

    Андрей333 _____________5 мая

    ВрачСвета _____________8 мая

    Артур Магомедов _______12 мая

    SOS02__________________13 мая

    Dudai __________________13 мая

    Станислав Рогозин ______13 мая

    Валера Крюков _________13 мая

    Jirkova Ira ______________17 мая

    ЯяЯна ЯяЯна ____________17 мая

    Grinchuk _______________17 мая

    Дмитренко Дмитренко ___17 мая

    Анна Барко _____________17 мая

    Филипп Веденеев _______20 мая

    Борис Яшин ____________20 мая

    Мелесса Зыкова ________20 мая

    Самуил Редис __________20 мая

    Мотя Вяземский ________20 мая

    ИгорьЮ ________________20 мая

    Кирилл Л ______________20 мая

    Kasik____________________23 мая

    Гошка Игогошка __________25 мая

    Катя9876 ________________25 мая

    Роман Стриж ____________26 мая

    Татьяна Князева ________26 мая

    Помолчи ________________26 мая

    Просто Дима _____________1 июня

    Федотов Алексей _________1 июня

    Александр Загонов _______1 июня

    Виктория Вишневская ____5 июня

    ИгорьСер ________________5 июня

    Валерия Амурская _______5 июня

    Алексей Нилов___________9 июня

    Валерьяновна __________10 июня

    Гремлин ________________10 июня

    КукаМ __________________10 июня

    Дядя из мяса ____________17 июня

    Мы из России ___________30 июня

    Irochkin_________________11 июля

    Громова_________________6 августа

    Игорь Вольницкий ______10 августа

    тортик53________________12 августа

    Борис82________________8 сентября

    Блохер ________________15 сентября

    Svetka5532555__________15 сентября

    naryshkin898____________27 сентября

    Архитип ________________29 сентября

    Торрес _________________30 сентября

    larisail__________________13 октября

    Источник________________24 октября

    bestolegka_______________25 октября

    Геннадий29 ______________16 ноября

    Rubaka___________________19 ноября

    Твой Грех ________________24 ноября

    Виталий C________________11 декабря

    Бес с небес______________13 декабря

    Мой Господин____________13 декабря

    navalny__________________14 декабря

    Иван Макаренко_________16 декабря

    Mamka__________________16 декабря

    Nikodim_________________18 декабря

    СаняCh__________________28 декабря

    Теперь пошли за 2017 год

    Старший в классе________10 января

    Евгений Шувалов_________12 января

    Pomidor__________________13 января

    Уголёк____________________13 января

    Знаток28__________________14 января

    Beton_____________________2 марта

    Это Опять Я_______________12 февраля

    Мурмысичка_______________17 февраля

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    удален

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР и конкретных персоналий от партии.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Гоп-Стопfreedom_DMИпотекаПетрович ЯВалера ВредныйВнучка дедаФома ФомовичВалера ВредныйCreosВалерий ТрушМашаМирНикитаНомЗемляк твойЧубакаАгент 004СаняЧWrestlerbestMikkyАндрей333ВрачСветаАртур МагомедовSOS02DudaiСтанислав Рогозин Валера КрюковJirkova IraЯяЯнаЯяЯнаGrinchukДмитренкоДмитренкоАнна БаркоФилипп ВеденеевБорис ЯшинМелесса ЗыковаСамуил РедисМотя ВяземскийИгорьЮКирилл ЛKasikГошка ИгогошкаКатя9876Роман СтрижТатьяна КнязеваПомолчиПросто ДимаФедотов АлексейАлександр ЗагоновВиктория ВишневскаяИгорьСерВалерия АмурскаяАлексей НиловВалерьяновнаГремлинКукаМДядя из мясаМы из РоссииIrochkinГромоваИгорь Вольницкийтортик53Борис82БлохерSvetka5532555naryshkin898АрхитипТорресlarisailИсточникbestolegkaRubakaТвой Грех Виталий CБес с небесМой ГосподинnavalnyИван МакаренкоMamkaNikodimСаняChСтарший в классеЕвгений ШуваловPomidorУголёкЗнаток28BetonЭто Опять ЯМурмысичка    вот перечень аккаунтов, которые работают на создание имиджа правительству области. Это фейковые аккаунты, управляемые несколькими людьми.

    Теперь смотрим, кто из них начнёт "топить" эту новость, расписывая об "алкобизнесе Абрамовых", об "золочёных тумбочках", ну и о прочей выдуманной шелухе.

    ну что ж, понаблюдаем :)))

    Гоп-Стоп_________________27 февраля

    freedom_DM_____________3 марта

    Ипотека _________________29 марта

    Петрович Я ______________15 апреля

    Валера Вредный ________15 апреля

    Внучка деда ____________15 апреля

    Фома Фомович __________15 апреля

    Валера Вредный_________16 апреля

    Creos___________________18 апреля

    Валерий Труш ___________21 апреля

    МашаМир _______________26 апреля

    НикитаНом ______________26 апреля

    Земляк твой_____________26 апреля

    Чубака _________________27 апреля

    Агент 004 _______________28 апреля

    СаняЧ __________________28 апреля

    Wrestlerbest_____________29 апреля

    Mikky___________________4 мая

    Андрей333 _____________5 мая

    ВрачСвета _____________8 мая

    Артур Магомедов _______12 мая

    SOS02__________________13 мая

    Dudai __________________13 мая

    Станислав Рогозин ______13 мая

    Валера Крюков _________13 мая

    Jirkova Ira ______________17 мая

    ЯяЯна ЯяЯна ____________17 мая

    Grinchuk _______________17 мая

    Дмитренко Дмитренко ___17 мая

    Анна Барко _____________17 мая

    Филипп Веденеев _______20 мая

    Борис Яшин ____________20 мая

    Мелесса Зыкова ________20 мая

    Самуил Редис __________20 мая

    Мотя Вяземский ________20 мая

    ИгорьЮ ________________20 мая

    Кирилл Л ______________20 мая

    Kasik____________________23 мая

    Гошка Игогошка __________25 мая

    Катя9876 ________________25 мая

    Роман Стриж ____________26 мая

    Татьяна Князева ________26 мая

    Помолчи ________________26 мая

    Просто Дима _____________1 июня

    Федотов Алексей _________1 июня

    Александр Загонов _______1 июня

    Виктория Вишневская ____5 июня

    ИгорьСер ________________5 июня

    Валерия Амурская _______5 июня

    Алексей Нилов___________9 июня

    Валерьяновна __________10 июня

    Гремлин ________________10 июня

    КукаМ __________________10 июня

    Дядя из мяса ____________17 июня

    Мы из России ___________30 июня

    Irochkin_________________11 июля

    Громова_________________6 августа

    Игорь Вольницкий ______10 августа

    тортик53________________12 августа

    Борис82________________8 сентября

    Блохер ________________15 сентября

    Svetka5532555__________15 сентября

    naryshkin898____________27 сентября

    Архитип ________________29 сентября

    Торрес _________________30 сентября

    larisail__________________13 октября

    Источник________________24 октября

    bestolegka_______________25 октября

    Геннадий29 ______________16 ноября

    Rubaka___________________19 ноября

    Твой Грех ________________24 ноября

    Виталий C________________11 декабря

    Бес с небес______________13 декабря

    Мой Господин____________13 декабря

    navalny__________________14 декабря

    Иван Макаренко_________16 декабря

    Mamka__________________16 декабря

    Nikodim_________________18 декабря

    СаняCh__________________28 декабря

    Теперь пошли за 2017 год

    Старший в классе________10 января

    Евгений Шувалов_________12 января

    Pomidor__________________13 января

    Уголёк____________________13 января

    Знаток28__________________14 января

    Beton_____________________2 марта

    Это Опять Я_______________12 февраля

    Мурмысичка_______________17 февраля


    Труш, ты же сам на половину фейковый... и у тебя в подчинении сколько акаунтов?? Десяток, два десятка??

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Гыга

    Горевой проворовался? Посодют, как жеж амуринфа будет то без хозяина?



    Горевой тут каким боком, если это минспорта?



    Ну как же, при чем? А кто у нас был министром туризма? Кто носился с прожектами сделать Амурку туристическим раем. В том числе и с помощью горнолыжного рая в Натальино.

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла, и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Серега, негативную истерию создают твои же деятели

    Что там с наркотиками? Всех спортсменов выловили?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Да лаадно?.. а ну, перечисли :))

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Сергей Трушвсе аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР


    Вот все то же самое про тебя можно сказать.. очень характерные коментарии, не несут ни какого смысла, или несешь вполне конкретную окраску в сторону лдпр..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Гыга

    Сергей Труш

    Гыга

    Горевой проворовался? Посодют, как жеж амуринфа будет то без хозяина?



    Горевой тут каким боком, если это минспорта?



    Ну как же, при чем? А кто у нас был министром туризма? Кто носился с прожектами сделать Амурку туристическим раем. В том числе и с помощью горнолыжного рая в Натальино.



    Горнолыжный спуск делал не туризм, а Минспорт. У меня блог соответствующий представлен.Вот сюжет, Гуменюк, бывший министра спорта, даёт интервью. Горевого тут и рядом нет.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Maikl

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Вот все то же самое про тебя можно сказать.. очень характерные коментарии, не несут ни какого смысла, или несешь вполне конкретную окраску в сторону лдпр..


    Майкл, сынок, ты тролишь, или тупишь?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Знаток28

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла, и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Серега, негативную истерию создают твои же деятели

    Что там с наркотиками? Всех спортсменов выловили?



    Каких спорстменов? С каких это пор спорсменами зовутся наркодиллеры?

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Сергей Труш
    Знаток28

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла, и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Серега, негативную истерию создают твои же деятели

    Что там с наркотиками? Всех спортсменов выловили?



    Каких спорстменов? С каких это порт спорсменами зовутся наркодиллеры?


    Помойму кроме тебя и абрамова там наркотой ни кто не баловался (судя по состоянию абрамова)

  • Тимуровец

    Тимуровец
    2 часа назад



    Гыга

    Горевой проворовался? Посодют, как жеж амуринфа будет то без хозяина?



    А каким боком тут Горевой? Тут тема КОНа, там рядом с этой темой еще одна вотчина осталась, там проверяющим работы непочатый край и таких тем по области мама не горюй.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Maikl

    Сергей Труш

    Знаток28

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла, и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Серега, негативную истерию создают твои же деятели

    Что там с наркотиками? Всех спортсменов выловили?



    Каких спорстменов? С каких это порт спорсменами зовутся наркодиллеры?



    Помойму кроме тебя и абрамова там наркотой ни кто не баловался (судя по состоянию абрамова)


    Да ты шутник, как я погляжу! Шутки прям и сыпятся

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Сергей Труш
    Maikl

    Сергей Труш

    Знаток28

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла, и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Серега, негативную истерию создают твои же деятели

    Что там с наркотиками? Всех спортсменов выловили?



    Каких спорстменов? С каких это порт спорсменами зовутся наркодиллеры?



    Помойму кроме тебя и абрамова там наркотой ни кто не баловался (судя по состоянию абрамова)


    Да ты шутник, как я погляжу! Шутки прям и сыпятся


    Да не смешно уже, по крайне мере для лдпр.. следующие выборы, абрамов не пройдет и слава богу..)) про жирика на выборы президента , вообще молчу)) поезд под названием лдпр верно движется в пропасть, с чем тебя и поздравляю..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Ещё будут "компетентные" выводы, или ты закончил?

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Гыга

    Сергей Труш

    Гыга

    Горевой проворовался? Посодют, как жеж амуринфа будет то без хозяина?



    Горевой тут каким боком, если это минспорта?



    Ну как же, при чем? А кто у нас был министром туризма? Кто носился с прожектами сделать Амурку туристическим раем. В том числе и с помощью горнолыжного рая в Натальино.



    Горнолыжный спуск делал не туризм, а Минспорт. У меня блог соответствующий представлен.Вот сюжет, Гуменюк, бывший министра спорта, даёт интервью. Горевого тут и рядом нет.



    Шо, совсем таки не при чем? Совсем, совсем? Потому, что на видео его нету? А как же https://www.amurnews.ru/sport/17986/

    http://www.teleport2001.ru/sever-teleport/2010-10-28/24574-ust-koral-podarok-ili-bremya-sudba-gornolyzhnogo-spuska.html

    А! Наверное чисто его идея. И фсе

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Майкл, сынок, напомни мне, какие коррупционные скандалы были разоблачены представителями Едра? Какие проверки проводили эти "депутаты" в министерствах? Какие отчёты счётных палат затевали, с целью проверки деятельности министарств?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Ну... хоть что-то пробило от Абрамова и ЛДПРы.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    обязательно будут, я теперь вечный оппонент лдпр)) чем ближе выборы тем больше слива будет))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Гыга

    Сергей Труш

    Гыга

    Сергей Труш

    Гыга

    Горевой проворовался? Посодют, как жеж амуринфа будет то без хозяина?



    Горевой тут каким боком, если это минспорта?



    Ну как же, при чем? А кто у нас был министром туризма? Кто носился с прожектами сделать Амурку туристическим раем. В том числе и с помощью горнолыжного рая в Натальино.



    Горнолыжный спуск делал не туризм, а Минспорт. У меня блог соответствующий представлен.Вот сюжет, Гуменюк, бывший министра спорта, даёт интервью. Горевого тут и рядом нет.



    Шо, совсем таки не при чем? Совсем, совсем? Потому, что на видео его нету? А как же https://www.amurnews.ru/sport/17986/

    http://www.teleport2001.ru/sever-teleport/2010-10-28/24574-ust-koral-podarok-ili-bremya-sudba-gornolyzhnogo-spuska.html

    А! Наверное чисто его идея. И фсе



    Строительством лыжного спуска занималось Министерство спорта, мне все видео скидывать? Территория в ведении Благовещенского района.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Серега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Сирожа, сестричка... мне интересен лдпр, как загнивающая партия.. (в данном случае) я вас не различаю, что лдпр, что едро, вы же одна банда, просто денег стало мало, начали друг друга грызть..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Maikl

    обязательно будут, я теперь вечный оппонент лдпр)) чем ближе выборы тем больше слива будет))



    слива чего? ближе выборы?.. Хм, они ж были недавно.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Старший в классеСерега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..


    Вот, а здесь интересно становится.. что там нового??))

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Maikl

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Вот все то же самое про тебя можно сказать.. очень характерные коментарии, не несут ни какого смысла, или несешь вполне конкретную окраску в сторону лдпр..


    Человек нуждается во внимании.. Это же клиентура, заказы

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Старший в классе

    Серега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..



    Слухи?.. Какие? Которые ты же и распространяешь? :))))) Ты точки по торговле предоставил?.. Скажи, а кто такой Мех и почему его торговые точки работают?

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Сергей Труш
    Maikl

    обязательно будут, я теперь вечный оппонент лдпр)) чем ближе выборы тем больше слива будет))



    слива чего? ближе выборы?.. Хм, они ж были недавно.


    Ты удивишься, но они еще будут)) но правда, ты в чем то прав, будут , но не для лдпр...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Maikl

    Старший в классе

    Серега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..



    Вот, а здесь интересно становится.. что там нового??))


    Мне тож интересно, ты про старое расскажи :)) а то ты, судя по всему, в курсе его "алкоточек и алкобизнеса" :)) перечислишь, или как обычно, жиденько обделаешься?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Maikl

    Сергей Труш

    Maikl

    обязательно будут, я теперь вечный оппонент лдпр)) чем ближе выборы тем больше слива будет))



    слива чего? ближе выборы?.. Хм, они ж были недавно.



    Ты удивишься, но они еще будут)) но правда, ты в чем то прав, будут , но не для лдпр...


    печаль тоска.. некий Майкл в сети сказал, что ЛДПР всё.. я прям в понедельник пойду, и сдам партбилет ага.. Это ж некий онаним Майкл сказал. Ему верить можна (ой ли?)

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Знаток28

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла, и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Серега, негативную истерию создают твои же деятели

    Что там с наркотиками? Всех спортсменов выловили?



    Каких спорстменов? С каких это пор спорсменами зовутся наркодиллеры?



    Вполне нормального спортсмена, довольно успешного в спорте!

    Так что с наркотиками? Нашли? Или пустые слова были, треп мальчика которого спалили?

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Сергей Труш
    Maikl

    Сергей Труш

    Maikl

    обязательно будут, я теперь вечный оппонент лдпр)) чем ближе выборы тем больше слива будет))



    слива чего? ближе выборы?.. Хм, они ж были недавно.



    Ты удивишься, но они еще будут)) но правда, ты в чем то прав, будут , но не для лдпр...


    печаль тоска.. некий Майкл в сети сказал, что ЛДПР всё.. я прям в понедельник пойду, и сдам партбилет.


    Сдать, то сдашь, но твой образ, не очень умного, хамоватого человека, останется на всегда с тобой))

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    Maikl

    Старший в классе

    Серега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..



    Вот, а здесь интересно становится.. что там нового??))


    Мне тож интересно, ты про старое расскажи :)) а то ты, судя по всему, в курсе его "алкоточек и алкобизнеса" :)) перечислишь, или как обычно, жиденько обделаешься?



    Перечислять пивные точки Московского депутата?

    И ты ещё претендуешь на место здравого комментатора, точно не употребляешь? А том можем С Абрамову в приемную написать, не там ищет

    А по следствию лукавить опять начал.. ну да ладно.. посмотрим как там будет

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Знаток28

    Сергей Труш

    Знаток28

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла, и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Серега, негативную истерию создают твои же деятели

    Что там с наркотиками? Всех спортсменов выловили?



    Каких спорстменов? С каких это пор спорсменами зовутся наркодиллеры?



    Вполне нормального спортсмена, довольно успешного в спорте!

    Так что с наркотиками? Нашли? Или пустые слова были, треп мальчика которого спалили?



    Ну я ж понимаю, в каких видах успешность и на кого он работает :)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Maikl

    Сергей Труш

    Maikl

    Сергей Труш

    Maikl

    обязательно будут, я теперь вечный оппонент лдпр)) чем ближе выборы тем больше слива будет))



    слива чего? ближе выборы?.. Хм, они ж были недавно.



    Ты удивишься, но они еще будут)) но правда, ты в чем то прав, будут , но не для лдпр...


    печаль тоска.. некий Майкл в сети сказал, что ЛДПР всё.. я прям в понедельник пойду, и сдам партбилет.



    Сдать, то сдашь, но твой образ, не очень умного, хамоватого человека, останется на всегда с тобой))


    ага :)) который нафиг посыла интернет онанимов :)))

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Знаток28
    Сергей Труш

    Знаток28

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла, и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Серега, негативную истерию создают твои же деятели

    Что там с наркотиками? Всех спортсменов выловили?



    Каких спорстменов? С каких это пор спорсменами зовутся наркодиллеры?



    Вполне нормального спортсмена, довольно успешного в спорте!

    Так что с наркотиками? Нашли? Или пустые слова были, треп мальчика которого спалили?


    То, что парень, спорсмен, он может доказать, а вот труш, с своей наркотой.. ни чего не может доказать, опять "пьяный" пиар.. по хорошему парню надо было в суд подать о клевете, вот тогда бы посмеялись, как абрамов извиняется))

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Тоесть, все что нашли это отсутствие разрешения на строительство?) Здорово. Я смотрю Абрамов себе еще одну Шурыгу заводит ввиде Пейтачка.

    Замена брату готовится?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Maikl

    Старший в классе

    Серега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..



    Вот, а здесь интересно становится.. что там нового??))


    Мне тож интересно, ты про старое расскажи :)) а то ты, судя по всему, в курсе его "алкоточек и алкобизнеса" :)) перечислишь, или как обычно, жиденько обделаешься?



    Перечислять пивные точки Московского депутата?

    И ты ещё претендуешь на место здравого комментатора, точно не употребляешь? А том можем С Абрамову в приемную написать, не там ищет

    А по следствию лукавить опять начал.. ну да ладно.. посмотрим как там будет



    Ты же не трепло? .. Перечисли! :))

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Сергей Труш

    Знаток28

    Сергей Труш

    Знаток28

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла, и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Серега, негативную истерию создают твои же деятели

    Что там с наркотиками? Всех спортсменов выловили?



    Каких спорстменов? С каких это пор спорсменами зовутся наркодиллеры?



    Вполне нормального спортсмена, довольно успешного в спорте!

    Так что с наркотиками? Нашли? Или пустые слова были, треп мальчика которого спалили?



    Ну я ж понимаю, в каких видах успешность и на кого он работает :)))



    А на кого он работает? На всю страну засвеченный депутат уж наверное узнал кто он?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Maikl

    Старший в классе

    Серега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..



    Вот, а здесь интересно становится.. что там нового??))


    Мне тож интересно, ты про старое расскажи :)) а то ты, судя по всему, в курсе его "алкоточек и алкобизнеса" :)) перечислишь, или как обычно, жиденько обделаешься?



    Перечислять пивные точки Московского депутата?

    И ты ещё претендуешь на место здравого комментатора, точно не употребляешь? А том можем С Абрамову в приемную написать, не там ищет

    А по следствию лукавить опять начал.. ну да ладно.. посмотрим как там будет



    Ты же не трепло? .. Перечисли! :))



    Ты решил задавать кучу глупых вопросов, и реально ждёшь ответов? Это у тебя теперь тактика такая? В любом непонятном случае задавать встречный вопрос?

    Может ты между никами своими путаешься?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Maikl

    Знаток28

    Сергей Труш

    Знаток28

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла, и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Серега, негативную истерию создают твои же деятели

    Что там с наркотиками? Всех спортсменов выловили?



    Каких спорстменов? С каких это пор спорсменами зовутся наркодиллеры?



    Вполне нормального спортсмена, довольно успешного в спорте!

    Так что с наркотиками? Нашли? Или пустые слова были, треп мальчика которого спалили?



    То, что парень, спорсмен, он может доказать, а вот труш, с своей наркотой.. ни чего не может доказать, опять "пьяный" пиар.. по хорошему парню надо было в суд подать о клевете, вот тогда бы посмеялись, как абрамов извиняется))


    А знаешь, почему не подал?.. по тому что амфитамин выветривается из организма длительное время, и его могли по суду заставить пописить в стаканчик, а по заявлению Аборамова полиция может обратиться к этому "успешному спортсмену" но тот отказывается, оплатив штраф, прикинь? И это по закону... А по сему этот "спортсмен" не подал в суд, представляешь?.. А про то, каким образом его можно уличить в наркоторговле рассказала... полиция. Она в курсе деятельности этого "спортсмена" и всей шайки. Прикинь?

    Не так давно в Белогорске, например, нашли краденый автомобиль, который стаял в деревне Васильевка, она, практически, вросла в город, так вот, там некто Ганин снимал гараж у местного жителя, удивительно, но в том самом гараже стоял украденный в приморье лехус. Напомни, с какой организации вот этот "спортсмен"?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Maikl

    Старший в классе

    Серега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..



    Вот, а здесь интересно становится.. что там нового??))


    Мне тож интересно, ты про старое расскажи :)) а то ты, судя по всему, в курсе его "алкоточек и алкобизнеса" :)) перечислишь, или как обычно, жиденько обделаешься?



    Перечислять пивные точки Московского депутата?

    И ты ещё претендуешь на место здравого комментатора, точно не употребляешь? А том можем С Абрамову в приемную написать, не там ищет

    А по следствию лукавить опять начал.. ну да ладно.. посмотрим как там будет



    Ты же не трепло? .. Перечисли! :))



    Ты решил задавать кучу глупых вопросов, и реально ждёшь ответов? Это у тебя теперь тактика такая? В любом непонятном случае задавать встречный вопрос?

    Может ты между никами своими путаешься?



    Ну так ты расскажешь, про алкобизнесс Абрамова?.. Я же жду, я думаю, что многим читателям будет интересно узнать, как ты приложишь на лопатки проабрамовского троля Труша.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Фига себе. Тут посты со скоростью пулемета летят.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Ну так что, свет-Майкл, расскажешь про то, какие именно коррупционные нарушения вскрыли Единоросы? Какие дела инициировали? Кого из министров вывели на чистую воду?

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Сергей Труш

    Maikl

    Знаток28

    Сергей Труш

    Знаток28

    Сергей Труш

    все аккаунты кликабельны, можете посмотреть на их активность и по каким темам, оочень характерные комментарии, они или не несут вообще никакого смысла, и предназначены чтобы наработать стаж пользователя, или несут вполне конкретную окрасу в сторону правительства области, и создания негативной истерии в сторону только ЛДПР



    Серега, негативную истерию создают твои же деятели

    Что там с наркотиками? Всех спортсменов выловили?



    Каких спорстменов? С каких это пор спорсменами зовутся наркодиллеры?



    Вполне нормального спортсмена, довольно успешного в спорте!

    Так что с наркотиками? Нашли? Или пустые слова были, треп мальчика которого спалили?



    То, что парень, спорсмен, он может доказать, а вот труш, с своей наркотой.. ни чего не может доказать, опять "пьяный" пиар.. по хорошему парню надо было в суд подать о клевете, вот тогда бы посмеялись, как абрамов извиняется))


    А знаешь, почему не подал?.. по тому что амфитамин выветривается из организма длительнео время, и его могли по суду заставить пописить в стаканчик, а по заявлению Аборамова полиция может обратиться к этому "успешному спортсмену" но тот отказывается, оплатив штраф, прикинь?... По сему он не подал в суд, представляешь?.. А про то, каким образом его можно уличить в наркоторговле рассказала полиция. Она в курсе деятельности этого "спортсмена" и всей шайки.

    Не так давно в Белогорске, например, нашли краденый автомобиль, который стаял в деревне Васильевка, она, практически, вросла в город, так вот, там некто Ганин снимал гараж у местного жителя, удивительно, но в том самом гараже стоял украденный в приморье лехус. Напомни, с какой организации вот этот "спортсмен"?



    Бедный бедный Абрамов! Я так понял он всех поймал, но сделать ничего не мог!

    Твои коменты создают впечатление лужи под Депутатом!

    И по закону ничего сделать не мог, ну и не важно что сам в законодательной ветви власти, а брат так вообще в ГД, не дают ему писать законы, мешают ночные наркоманы

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    хоть кто то что то делает

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Maikl

    Старший в классе

    Серега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..



    Вот, а здесь интересно становится.. что там нового??))


    Мне тож интересно, ты про старое расскажи :)) а то ты, судя по всему, в курсе его "алкоточек и алкобизнеса" :)) перечислишь, или как обычно, жиденько обделаешься?



    Перечислять пивные точки Московского депутата?

    И ты ещё претендуешь на место здравого комментатора, точно не употребляешь? А том можем С Абрамову в приемную написать, не там ищет

    А по следствию лукавить опять начал.. ну да ладно.. посмотрим как там будет



    Ты же не трепло? .. Перечисли! :))



    Ты решил задавать кучу глупых вопросов, и реально ждёшь ответов? Это у тебя теперь тактика такая? В любом непонятном случае задавать встречный вопрос?

    Может ты между никами своими путаешься?



    Ну так ты расскажешь, про алкобизнесс Абрамова?.. Я же жду, я думаю, что многим читателям будет интересно узнать, как ты приложишь на лопатки проабрамовского троля Труша.



    Ну хоть звать себя начал как следует

    Питейно-закусочные больше волнуют тебя, чем меня! Или все слили? 2016 при своих изменениях в законодательстве не позволил на розливе зарабатывать?

    По твоей технологии, сразу встречный вопрос, не смогли пролоббировать свой бизнес, или решили заниматься оптом?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Maikl

    Старший в классе

    Серега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..



    Вот, а здесь интересно становится.. что там нового??))


    Мне тож интересно, ты про старое расскажи :)) а то ты, судя по всему, в курсе его "алкоточек и алкобизнеса" :)) перечислишь, или как обычно, жиденько обделаешься?



    Перечислять пивные точки Московского депутата?

    И ты ещё претендуешь на место здравого комментатора, точно не употребляешь? А том можем С Абрамову в приемную написать, не там ищет

    А по следствию лукавить опять начал.. ну да ладно.. посмотрим как там будет



    Ты же не трепло? .. Перечисли! :))



    Ты решил задавать кучу глупых вопросов, и реально ждёшь ответов? Это у тебя теперь тактика такая? В любом непонятном случае задавать встречный вопрос?

    Может ты между никами своими путаешься?



    Ну так ты расскажешь, про алкобизнесс Абрамова?.. Я же жду, я думаю, что многим читателям будет интересно узнать, как ты приложишь на лопатки проабрамовского троля Труша.



    Ну хоть звать себя начал как следует

    Питейно-закусочные больше волнуют тебя, чем меня! Или все слили? 2016 при своих изменениях в законодательстве не позволил на розливе зарабатывать?

    По твоей технологии, сразу встречный вопрос, не смогли пролоббировать свой бизнес, или решили заниматься оптом?



    Ты предоставишь перечень алкоточек Абрамова?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Maikl

    Старший в классе

    Серега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..



    Вот, а здесь интересно становится.. что там нового??))


    Мне тож интересно, ты про старое расскажи :)) а то ты, судя по всему, в курсе его "алкоточек и алкобизнеса" :)) перечислишь, или как обычно, жиденько обделаешься?



    Перечислять пивные точки Московского депутата?

    И ты ещё претендуешь на место здравого комментатора, точно не употребляешь? А том можем С Абрамову в приемную написать, не там ищет

    А по следствию лукавить опять начал.. ну да ладно.. посмотрим как там будет



    Ты же не трепло? .. Перечисли! :))



    Ты решил задавать кучу глупых вопросов, и реально ждёшь ответов? Это у тебя теперь тактика такая? В любом непонятном случае задавать встречный вопрос?

    Может ты между никами своими путаешься?



    Ну так ты расскажешь, про алкобизнесс Абрамова?.. Я же жду, я думаю, что многим читателям будет интересно узнать, как ты приложишь на лопатки проабрамовского троля Труша.



    Ну хоть звать себя начал как следует

    Питейно-закусочные больше волнуют тебя, чем меня! Или все слили? 2016 при своих изменениях в законодательстве не позволил на розливе зарабатывать?

    По твоей технологии, сразу встречный вопрос, не смогли пролоббировать свой бизнес, или решили заниматься оптом?



    Ты предоставишь перечень алкоточек Абрамова?



    Ты хоть на один мой вопрос ответишь? Зайди на страницу отчётов депутатов о доходах, посмотри помещения, примерно прикинешь сколько точек

    Я по пивнухам не хожу, больше Швейк люблю

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Maikl

    Старший в классе

    Серега развей слухи о следствии в отношении С Абрамова? Алкоголь, реализация, все дела..



    Вот, а здесь интересно становится.. что там нового??))


    Мне тож интересно, ты про старое расскажи :)) а то ты, судя по всему, в курсе его "алкоточек и алкобизнеса" :)) перечислишь, или как обычно, жиденько обделаешься?



    Перечислять пивные точки Московского депутата?

    И ты ещё претендуешь на место здравого комментатора, точно не употребляешь? А том можем С Абрамову в приемную написать, не там ищет

    А по следствию лукавить опять начал.. ну да ладно.. посмотрим как там будет



    Ты же не трепло? .. Перечисли! :))



    Ты решил задавать кучу глупых вопросов, и реально ждёшь ответов? Это у тебя теперь тактика такая? В любом непонятном случае задавать встречный вопрос?

    Может ты между никами своими путаешься?



    Ну так ты расскажешь, про алкобизнесс Абрамова?.. Я же жду, я думаю, что многим читателям будет интересно узнать, как ты приложишь на лопатки проабрамовского троля Труша.



    Ну хоть звать себя начал как следует

    Питейно-закусочные больше волнуют тебя, чем меня! Или все слили? 2016 при своих изменениях в законодательстве не позволил на розливе зарабатывать?

    По твоей технологии, сразу встречный вопрос, не смогли пролоббировать свой бизнес, или решили заниматься оптом?



    Ты предоставишь перечень алкоточек Абрамова?



    Ты хоть на один мой вопрос ответишь? Зайди на страницу отчётов депутатов о доходах, посмотри помещения, примерно прикинешь сколько точек

    Я по пивнухам не хожу, больше Швейк люблю



    Так ты не вкурсе следствия?

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    1 час назад

    Сережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Брюзга_неделиСережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось


    Дело закончилось, тяжелым похмельем)) проспался сирожа, покаялся.. и дальше по пивасику))

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    1 час назад

    Maikl
    Брюзга_неделиСережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось


    Дело закончилось, тяжелым похмельем)) проспался сирожа, покаялся.. и дальше по пивасику))


    Кто бы сомневался ))))) но вот хочется однопартийца-эксперта услышать. Вы просто не знаете как он про состав преступления живописал. Не могли не возбудиться правоохранители при таких вопиющих нарушениях же

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    Прокуратура Амурской области нашла нарушения при строительстве горнолыжной базы в Натальино



    Ах вот как

    и чо по попке атата будет?

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Есть такая работа - Родину продавать

    знаю

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Брюзга_недели

    Maikl

    Брюзга_неделиСережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось


    Дело закончилось, тяжелым похмельем)) проспался сирожа, покаялся.. и дальше по пивасику))


    Кто бы сомневался ))))) но вот хочется однопартийца-эксперта услышать. Вы просто не знаете как он про состав преступления живописал. Не могли не возбудиться правоохранители при таких вопиющих нарушениях же


    Мы пойдем другим путем(с)

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    депутаты на заксобрания Амурской области отказались обсуждать вопрос неэффективности использования бюджетных и внебюджетных средств при строительстве горнолыжной базы.



    Ктоп сомневался, вы их рожи видели

    Ну кого выбирали?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Знаток28



    Бедный бедный Абрамов! Я так понял он всех поймал, но сделать ничего не мог!

    Твои коменты создают впечатление лужи под Депутатом!

    И по закону ничего сделать не мог, ну и не важно что сам в законодательной ветви власти, а брат так вообще в ГД, не дают ему писать законы, мешают ночные наркоманы



    Петросян?.. А вот, смотри, ЭТО депутат от Едра :)) Замедекана экономфака АмГУ



    — Чтобы и состоявшиеся люди, и молодежь не уезжали с Дальнего Востока и из Амурской области, необходимо создать условия. У людей должны быть перспективы получения качественного образования, карьерного роста, у их детей — возможность посещать современные спортивные школы, заниматься плаванием, фигурным катанием. А для этого в каждом городе и районном центре должен быть бассейн, крытый хоккейный каток, творческие студии. Надо максимально стараться создавать условия для жизни — и тогда люди будут оставаться. Понятно, что у областных, муниципальных властей есть желание решать эти вопросы — но нет денег. Для этого нужна федеральная поддержка.

    Поэтому я иду в депутаты. Заксобрание должно быть большим помощником в работе по привлечению федеральных средств в Амурскую область. Возможности для этого есть: в виде законодательных инициатив, обращений, есть рабочие площадки в комитетах Госдумы, Совете Федерации, полпредстве. За дополнительное финансирование, за решение насущных проблем должны бороться не только губернатор и правительство, но и депутаты. Поэтому в Заксобрание должны идти профессионалы, которые имеют необходимый опыт: в производстве, в управлении, в сельском хозяйстве, в медицине и в образовании. И крайне важно, чтобы это были не варяги, а амурчане, которым здесь жить и работать.



    Напомните, Турков чем себя обозначил при работе в Заке?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    mikey007

    Брюзга_недели

    Maikl

    Брюзга_неделиСережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось


    Дело закончилось, тяжелым похмельем)) проспался сирожа, покаялся.. и дальше по пивасику))


    Кто бы сомневался ))))) но вот хочется однопартийца-эксперта услышать. Вы просто не знаете как он про состав преступления живописал. Не могли не возбудиться правоохранители при таких вопиющих нарушениях же


    Мы пойдем другим путем(с)



    Сменила товарища на посту?

    Теперь ты будешь за него?

    Вы сегодня по часу, или по два?

  • системник

    системник
    1 час назад

    Труш, такое впечатление, что ты у Абрамова работаешь провокатором. На Абрамова грязь льют, а ты масла в огонь подливаешь, как то не по людски.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Брюзга_недели

    Сережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось



    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Как не хотелось писать но ЛДПР зачёт !!!))))))

    Только вот Пупкин ведь доверяет всем тем кто воровал.Получается бессмыслица....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    системник

    Труш, такое впечатление, что ты у Абрамова работаешь провокатором. На Абрамова грязь льют, а ты масла в огонь подливаешь, как то не по людски.



    На первой странице перечень ботов, рекомендую найти особоактивных.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    1 час назад

    Сергей Труш
    Брюзга_недели

    Сережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось



    ага, за съёмку в публичном месте?


    Не ну ты ж мне объяснял, что частная жизнь, неприкосновенность и все дела. Или ты, зайчик, тогда ошибся?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось



    ага, за съёмку в публичном месте?



    Органы наркотиков не нашли! А это уже получается УК РФ статья 128.1

    2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -

    наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

  • системник

    системник
    1 час назад

    Сергей Труш

    системник

    Труш, такое впечатление, что ты у Абрамова работаешь провокатором. На Абрамова грязь льют, а ты масла в огонь подливаешь, как то не по людски.



    На первой странице перечень ботов, рекомендую найти особоактивных.



    Да если бы ты замолчал, давно бы все стихло.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось



    ага, за съёмку в публичном месте?



    Не ну ты ж мне объяснял, что частная жизнь, неприкосновенность и все дела. Или ты, зайчик, тогда ошибся?


    Внимательно перечитай, я там чуть чуть дополнил.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    59 минут назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось



    ага, за съёмку в публичном месте?



    Органы наркотиков не нашли! А это уже получается УК РФ статья 128.1

    2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -

    наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.



    Ну так подскажи мальчугану :)))

  • mikey007

    mikey007
    59 минут назад

    Старший в классе

    mikey007

    Брюзга_недели

    Maikl

    Брюзга_неделиСережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось


    Дело закончилось, тяжелым похмельем)) проспался сирожа, покаялся.. и дальше по пивасику))


    Кто бы сомневался ))))) но вот хочется однопартийца-эксперта услышать. Вы просто не знаете как он про состав преступления живописал. Не могли не возбудиться правоохранители при таких вопиющих нарушениях же


    Мы пойдем другим путем(с)



    Сменила товарища на посту?

    Теперь ты будешь за него?

    Вы сегодня по часу, или по два?



    Ну котята ...вас так много а меня так мало....

    Сдохни

  • mikey007

    mikey007
    58 минут назад

    системник

    Сергей Труш

    системник

    Труш, такое впечатление, что ты у Абрамова работаешь провокатором. На Абрамова грязь льют, а ты масла в огонь подливаешь, как то не по людски.



    На первой странице перечень ботов, рекомендую найти особоактивных.



    Да если бы ты замолчал, давно бы все стихло.



    Че стихло?

    Нашу Родину разворовывают...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    58 минут назад

    системник

    Сергей Труш

    системник

    Труш, такое впечатление, что ты у Абрамова работаешь провокатором. На Абрамова грязь льют, а ты масла в огонь подливаешь, как то не по людски.



    На первой странице перечень ботов, рекомендую найти особоактивных.



    Да если бы ты замолчал, давно бы все стихло.



    Да лаадно?.. Уверен? Скажи, а чего тогда вот эти кексы труться в комментариях о чуде-чудесного управления губернатора, не подскажешь? Ты же ведь системник, должен следить за веяниями методологии получения рейтингов в СМИ. :)))

  • mikey007

    mikey007
    56 минут назад

    Нашим внукам где жить?

    Вы что делаете?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    56 минут назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось



    ага, за съёмку в публичном месте?



    Органы наркотиков не нашли! А это уже получается УК РФ статья 128.1

    2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -

    наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.



    Ну так подскажи мальчугану :)))



    А как же правое дело? Справедливость, честность, порядочность?

    Публичные извинения как минимум, не ?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    55 минут назад

    mikey007

    Нашим внукам где жить?

    Вы что делаете?



    Главное, что отдыхать внуки могут спокойно!

    Наркотиков нет, проверил (с)ДЕПУТАТ

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    55 минут назад

    Перед КЕМ извинения? Перед нарколыгой, толкающим дурь в кабаке? Ты в своём уме?..

  • Старший в классе

    Старший в классе
    54 минуты назад

    mikey007

    Старший в классе

    mikey007

    Брюзга_недели

    Maikl

    Брюзга_неделиСережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось


    Дело закончилось, тяжелым похмельем)) проспался сирожа, покаялся.. и дальше по пивасику))


    Кто бы сомневался ))))) но вот хочется однопартийца-эксперта услышать. Вы просто не знаете как он про состав преступления живописал. Не могли не возбудиться правоохранители при таких вопиющих нарушениях же


    Мы пойдем другим путем(с)



    Сменила товарища на посту?

    Теперь ты будешь за него?

    Вы сегодня по часу, или по два?



    Ну котята ...вас так много а меня так мало....

    Сдохни



    Не обижай так своих заряженных, обидятся.

    Ерунду начнут в коментах писать

  • mikey007

    mikey007
    54 минуты назад

    Сергей Труш

    системник

    Сергей Труш

    системник

    Труш, такое впечатление, что ты у Абрамова работаешь провокатором. На Абрамова грязь льют, а ты масла в огонь подливаешь, как то не по людски.



    На первой странице перечень ботов, рекомендую найти особоактивных.



    Да если бы ты замолчал, давно бы все стихло.



    Да лаадно?.. Уверен? Скажи, а чего тогда вот эти кексы труться в комментариях о чуде-чудесного управления губернатора, не подскажешь? Ты же ведь системник, должен следить за веяниями методологии получения рейтингов в СМИ. :)))



    Че он тебе подскажет? Раз в месяц на форум вылезект ваще не приделах и не при теме....

  • Старший в классе

    Старший в классе
    52 минуты назад

    Сергей Труш

    Перед КЕМ извинения? Перед нарколыгой, толкающим дурь в кабаке? Ты в своём уме?..



    Нарколыгой? А где доказательства, факты?

    То, что твои домыслы строятся на позиции обелить уж очень запачканного начальника, это понятно!

    Обычные спортсмены тут причём? Кто дурь то толкал, не нашли ведь ничего? Или может не у того искали?

  • системник

    системник
    51 минута назад

    Сергей Труш

    системник

    Сергей Труш

    системник

    Труш, такое впечатление, что ты у Абрамова работаешь провокатором. На Абрамова грязь льют, а ты масла в огонь подливаешь, как то не по людски.



    На первой странице перечень ботов, рекомендую найти особоактивных.



    Да если бы ты замолчал, давно бы все стихло.



    Да лаадно?.. Уверен? Скажи, а чего тогда вот эти кексы труться в комментариях о чуде-чудесного управления губернатора, не подскажешь? Ты же ведь системник, должен следить за веяниями методологии получения рейтингов в СМИ. :)))



    Извини, но при твоем содействии рейтинг Абрамова стремится к нулю. Иногда лучше помолчать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    50 минут назад

    Обращение депутата Госдумы, стало следствием работы всей команды.

    Горнолыжная база в амурском селе Натальино стала памятником неэффективной и некачественной работы

    "Амурская область - спортивная!" или особенности ведения семейного бизнеса, находясь на посту чиновника областного правительства

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    48 минут назад

    системник

    Сергей Труш

    системник

    Сергей Труш

    системник

    Труш, такое впечатление, что ты у Абрамова работаешь провокатором. На Абрамова грязь льют, а ты масла в огонь подливаешь, как то не по людски.



    На первой странице перечень ботов, рекомендую найти особоактивных.



    Да если бы ты замолчал, давно бы все стихло.



    Да лаадно?.. Уверен? Скажи, а чего тогда вот эти кексы труться в комментариях о чуде-чудесного управления губернатора, не подскажешь? Ты же ведь системник, должен следить за веяниями методологии получения рейтингов в СМИ. :)))



    Извини, но при твоем содействии рейтинг Абрамова стремится к нулю. Иногда лучше помолчать.



    Крайне рекомендую изучить то, каким образом измеряются рейтинги, а именно на их результативность направлена работа проправительственных ботов. Первый комментарий в новости был чей? Публикацию мы уже разослали по социальным сетям.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    47 минут назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Перед КЕМ извинения? Перед нарколыгой, толкающим дурь в кабаке? Ты в своём уме?..



    Нарколыгой? А где доказательства, факты?

    То, что твои домыслы строятся на позиции обелить уж очень запачканного начальника, это понятно!

    Обычные спортсмены тут причём? Кто дурь то толкал, не нашли ведь ничего? Или может не у того искали?



    Пусть в суд подаст на Абрамова за ложные обвинения.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    46 минут назад

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.


    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    45 минут назад

    Олег Турков, депутат законодательного собрания Амурской области, в прошлом замдекана экономфака АмГУ рассуждает о том, что депутат в Заке должен быть профессиональным.. эээ.. попрошайкой. а селянам не хватает спорткомплексов.

    — Чтобы и состоявшиеся люди, и молодежь не уезжали с Дальнего Востока и из Амурской области, необходимо создать условия. У людей должны быть перспективы получения качественного образования, карьерного роста, у их детей — возможность посещать современные спортивные школы, заниматься плаванием, фигурным катанием. А для этого в каждом городе и районном центре должен быть бассейн, крытый хоккейный каток, творческие студии. Надо максимально стараться создавать условия для жизни — и тогда люди будут оставаться. Понятно, что у областных, муниципальных властей есть желание решать эти вопросы — но нет денег. Для этого нужна федеральная поддержка.

    Поэтому я иду в депутаты. Заксобрание должно быть большим помощником в работе по привлечению федеральных средств в Амурскую область. Возможности для этого есть: в виде законодательных инициатив, обращений, есть рабочие площадки в комитетах Госдумы, Совете Федерации, полпредстве. За дополнительное финансирование, за решение насущных проблем должны бороться не только губернатор и правительство, но и депутаты. Поэтому в Заксобрание должны идти профессионалы, которые имеют необходимый опыт: в производстве, в управлении, в сельском хозяйстве, в медицине и в образовании. И крайне важно, чтобы это были не варяги, а амурчане, которым здесь жить и работать.

  • mikey007

    mikey007
    44 минуты назад

    Старший в классе

    mikey007

    Старший в классе

    mikey007

    Брюзга_недели

    Maikl

    Брюзга_неделиСережа, а твой друг депутат Абрамов уже привлек к уголовной ответственности автора съемки за нарушение неприкосновенности частной жизни? Ты просто в личке о заклад бился, что там готовый состав преступления. Вот интересно, чем дело закончилось


    Дело закончилось, тяжелым похмельем)) проспался сирожа, покаялся.. и дальше по пивасику))


    Кто бы сомневался ))))) но вот хочется однопартийца-эксперта услышать. Вы просто не знаете как он про состав преступления живописал. Не могли не возбудиться правоохранители при таких вопиющих нарушениях же


    Мы пойдем другим путем(с)



    Сменила товарища на посту?

    Теперь ты будешь за него?

    Вы сегодня по часу, или по два?



    Ну котята ...вас так много а меня так мало....

    Сдохни



    Не обижай так своих заряженных, обидятся.

    Ерунду начнут в коментах писать



    У меня все всегда под контролем

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    43 минуты назад

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.

  • mikey007

    mikey007
    42 минуты назад

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Белогорской бухгалтерши в субботу смешно стало

    Че, жизнь совсем унылая?

  • mikey007

    mikey007
    40 минут назад

    Так че там с расследованием?

    Кого под растрел?

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    40 минут назад

    Сергей Труш
    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.


    Сережа, фигу в тексте видишь только ты. Повторю для тебя еще раз: для возбуждения уголовного дела по ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" заявления от потерпевшего не нужно, потому что это дело не частного обвинения. Прочитай два раза на всякий случай.

  • mikey007

    mikey007
    40 минут назад

    07.11.2017

    Сто лет

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    39 минут назад

    mikey007
    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Белогорской бухгалтерши в субботу смешно стало

    Че, жизнь совсем унылая?


    Мышарик, че злой такой? Похмелиться не на что, бедняжка? Зашел подзаработать? Тебе за слово платят или за количество комментов?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    38 минут назад

    Брюзга, солнце :)) я тебе написал ответ?.. Чо ты хочешь то?.. Ты мне отвечала на простые элементарные вопросы?..

    Да, напомни, полиция должна сама возбудиться? Или как?

  • mikey007

    mikey007
    37 минут назад

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.



    Сережа, фигу в тексте видишь только ты. Повторю для тебя еще раз: для возбуждения уголовного дела по ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" заявления от потерпевшего не нужно, потому что это дело не частного обвинения. Прочитай два раза на всякий случай.


    Эта мразота еще и дела "возбуждает" как ей вздумается

    А потом тут ржет

    Совсем оборзели

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    37 минут назад

    Брюзга_недели

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Белогорской бухгалтерши в субботу смешно стало

    Че, жизнь совсем унылая?



    Мышарик, че злой такой? Похмелиться не на что, бедняжка? Зашел подзаработать? Тебе за слово платят или за количество комментов?


    А тебе?

  • mikey007

    mikey007
    36 минут назад

    Выступишь по политической части привет УК

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    34 минуты назад

    Сергей ТрушБрюзга, солнце :)) я тебе написал ответ?.. Чо ты хочешь то?.. Ты мне отвечала на простые элементарные вопросы?..

    Да, напомни, полиция должна сама возбудиться? Или как?


    Я узнала, что по факту съемки полиция дело не возбудила. А некто С. Труш рассказывал мне в личке, что там есть состав преступления. Отсюда вывод, что спец из Труша так себе. Так шта ничего мне от тебе не надо, расслабься ))))

  • Старший в классе

    Старший в классе
    34 минуты назад

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.



    Сережа, фигу в тексте видишь только ты. Повторю для тебя еще раз: для возбуждения уголовного дела по ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" заявления от потерпевшего не нужно, потому что это дело не частного обвинения. Прочитай два раза на всякий случай.


    Эта мразота еще и дела "возбуждает" как ей вздумается

    А потом тут ржет

    Совсем оборзели



    Может поэтому брат брата в Москву перетянул?

    Уголовка это тебе не наркотики по клубам искать, сроком пахнет! Да ещё из уст депутата, который "вообще крутой"

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    32 минуты назад

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга, солнце :)) я тебе написал ответ?.. Чо ты хочешь то?.. Ты мне отвечала на простые элементарные вопросы?..

    Да, напомни, полиция должна сама возбудиться? Или как?



    Я узнала, что по факту съемки полиция дело не возбудила. А некто С. Труш рассказывал мне в личке, что там есть состав преступления. Отсюда вывод, что спец из Труша так себе. Так шта ничего мне от тебе не надо, расслабься ))))


    И ещё раз, полиция возбуждается САМА или после заявления?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    32 минуты назад

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Белогорской бухгалтерши в субботу смешно стало

    Че, жизнь совсем унылая?



    Мышарик, че злой такой? Похмелиться не на что, бедняжка? Зашел подзаработать? Тебе за слово платят или за количество комментов?


    А тебе?



    Я же говорил уже, тактика Труша это встречный вопрос. По другому не может

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    31 минута назад

    Старший в классе

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.



    Сережа, фигу в тексте видишь только ты. Повторю для тебя еще раз: для возбуждения уголовного дела по ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" заявления от потерпевшего не нужно, потому что это дело не частного обвинения. Прочитай два раза на всякий случай.


    Эта мразота еще и дела "возбуждает" как ей вздумается

    А потом тут ржет

    Совсем оборзели



    Может поэтому брат брата в Москву перетянул?

    Уголовка это тебе не наркотики по клубам искать, сроком пахнет! Да ещё из уст депутата, который "вообще крутой"



    Я, кстати тоже крут. Я же помощник депутата Госдумы, а это круче чем помощник депутата заксобрания.

    И чо?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    30 минут назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Белогорской бухгалтерши в субботу смешно стало

    Че, жизнь совсем унылая?



    Мышарик, че злой такой? Похмелиться не на что, бедняжка? Зашел подзаработать? Тебе за слово платят или за количество комментов?


    А тебе?



    Я же говорил уже, тактика Труша это встречный вопрос. По другому не может



    А ты?

  • Уголёк

    Уголёк
    30 минут назад

    Труш, вот смысл ты кишку напрягаешь, тебя весь все равно не возьмут в депутаты)

  • Старший в классе

    Старший в классе
    29 минут назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.



    Сережа, фигу в тексте видишь только ты. Повторю для тебя еще раз: для возбуждения уголовного дела по ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" заявления от потерпевшего не нужно, потому что это дело не частного обвинения. Прочитай два раза на всякий случай.


    Эта мразота еще и дела "возбуждает" как ей вздумается

    А потом тут ржет

    Совсем оборзели



    Может поэтому брат брата в Москву перетянул?

    Уголовка это тебе не наркотики по клубам искать, сроком пахнет! Да ещё из уст депутата, который "вообще крутой"



    Я, кстати тоже крут. Я же помощник депутата Госдумы, а это круче чем помощник депутата заксобрания.

    И чо?



    Какой депутат, такой и помощник. Били и боба

  • Allgemeine

    Allgemeine
    29 минут назад

    УголёкТруш, вот смысл ты кишку напрягаешь, тебя весь все равно не возьмут в депутаты)


    С Абрамовыми этот орган у него... Постоянно в тонусе должен быть ))

  • mikey007

    mikey007
    28 минут назад

    Старший в классе

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.



    Сережа, фигу в тексте видишь только ты. Повторю для тебя еще раз: для возбуждения уголовного дела по ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" заявления от потерпевшего не нужно, потому что это дело не частного обвинения. Прочитай два раза на всякий случай.


    Эта мразота еще и дела "возбуждает" как ей вздумается

    А потом тут ржет

    Совсем оборзели



    Может поэтому брат брата в Москву перетянул?

    Уголовка это тебе не наркотики по клубам искать, сроком пахнет! Да ещё из уст депутата, который "вообще крутой"



    В клубе принадлежащим едрохмырю?

    Конеш там нечего наркоту искать

    Там ОПГ едросовская

    Они все покроют

  • Старший в классе

    Старший в классе
    27 минут назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.



    Сережа, фигу в тексте видишь только ты. Повторю для тебя еще раз: для возбуждения уголовного дела по ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" заявления от потерпевшего не нужно, потому что это дело не частного обвинения. Прочитай два раза на всякий случай.


    Эта мразота еще и дела "возбуждает" как ей вздумается

    А потом тут ржет

    Совсем оборзели



    Может поэтому брат брата в Москву перетянул?

    Уголовка это тебе не наркотики по клубам искать, сроком пахнет! Да ещё из уст депутата, который "вообще крутой"



    Я, кстати тоже крут. Я же помощник депутата Госдумы, а это круче чем помощник депутата заксобрания.

    И чо?



    А будучи помощником депутата ГД ты разве не на ставке? У депутата ведь на это деньги выделены?

    Напрашивается вопрос о твоих вечных плачущих выкриках о общественной нагрузке

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    27 минут назад

    Уголёк

    Труш, вот смысл ты кишку напрягаешь, тебя весь все равно не возьмут в депутаты)



    Пфф.. Ты что, глупый штоле?.. :)) Депутатство - самоцель?.. То, что мне необходимо делать, я могу делать УЖЕ СЕЙЧАС, прикинь? .. выдвигать инициативу, обращаясь к депутатам нашим в заке я могу. Вопросы задавать, ответы на которые мне нужны, я могу. Присуствовать на заседаниях в Заке, могу. Не могу только с трибуны Заксобрания обратиться к совести Единоросов.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    27 минут назад

    Сергей Труш
    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга, солнце :)) я тебе написал ответ?.. Чо ты хочешь то?.. Ты мне отвечала на простые элементарные вопросы?..

    Да, напомни, полиция должна сама возбудиться? Или как?



    Я узнала, что по факту съемки полиция дело не возбудила. А некто С. Труш рассказывал мне в личке, что там есть состав преступления. Отсюда вывод, что спец из Труша так себе. Так шта ничего мне от тебе не надо, расслабься ))))


    И ещё раз, полиция возбуждается САМА или после заявления?


    Полиция возбуждается после сообщения о преступлении в любой форме. Публикация в сми, размещение инфы в сети интернет, телефонный звонок в отдел полиции, дяде в форме на улице сказать - это все основания для доследственной проверки. Так шта заявление твоего друга-депутата здесь совсем не самое главное. Так ты ж вроде юрист практикующий, не? Че я тебе такие элементарные вещи объясняю, дыа?

  • mikey007

    mikey007
    27 минут назад

    Allgemeine

    Уголёк

    Труш, вот смысл ты кишку напрягаешь, тебя весь все равно не возьмут в депутаты)



    С Абрамовыми этот орган у него... Постоянно в тонусе должен быть ))



    Ну канеш, че там у тебя с девками?

    То, что у них между ног продолжает не интересовать?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    26 минут назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.



    Сережа, фигу в тексте видишь только ты. Повторю для тебя еще раз: для возбуждения уголовного дела по ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" заявления от потерпевшего не нужно, потому что это дело не частного обвинения. Прочитай два раза на всякий случай.


    Эта мразота еще и дела "возбуждает" как ей вздумается

    А потом тут ржет

    Совсем оборзели



    Может поэтому брат брата в Москву перетянул?

    Уголовка это тебе не наркотики по клубам искать, сроком пахнет! Да ещё из уст депутата, который "вообще крутой"



    Я, кстати тоже крут. Я же помощник депутата Госдумы, а это круче чем помощник депутата заксобрания.

    И чо?



    А будучи помощником депутата ГД ты разве не на ставке? У депутата ведь на это деньги выделены?

    Напрашивается вопрос о твоих вечных плачущих выкриках о общественной нагрузке



    :)) ну да, выделены, есть ШТАБНЫЕ помощники, которые ведут работу на платной основе. Я - помощник депутата на общественных началах.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    25 минут назад

    mikey007Ну канеш, че там у тебя с девками?


    Все великолепно.

    В отличии от бородатого педофила, который с сверстницами не может найти общий язык... ))

  • mikey007

    mikey007
    25 минут назад

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга, солнце :)) я тебе написал ответ?.. Чо ты хочешь то?.. Ты мне отвечала на простые элементарные вопросы?..

    Да, напомни, полиция должна сама возбудиться? Или как?



    Я узнала, что по факту съемки полиция дело не возбудила. А некто С. Труш рассказывал мне в личке, что там есть состав преступления. Отсюда вывод, что спец из Труша так себе. Так шта ничего мне от тебе не надо, расслабься ))))


    И ещё раз, полиция возбуждается САМА или после заявления?



    Полиция возбуждается после сообщения о преступлении в любой форме. Публикация в сми, размещение инфы в сети интернет, телефонный звонок в отдел полиции, дяде в форме на улице сказать - это все основания для доследственной проверки. Так шта заявление твоего друга-депутата здесь совсем не самое главное. Так ты ж вроде юрист практикующий, не? Че я тебе такие элементарные вещи объясняю, дыа?


    Че испытывала то когда я тебе тролить Труша разрешал?

    Сладко было?

    Разнообразие в свою убогую жизнь внесла?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    25 минут назад

    [blockquote=mikey007]

    Старший в классе

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.



    Сережа, фигу в тексте видишь только ты. Повторю для тебя еще раз: для возбуждения уголовного дела по ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" заявления от потерпевшего не нужно, потому что это дело не частного обвинения. Прочитай два раза на всякий случай.


    Эта мразота еще и дела "возбуждает" как ей вздумается

    А потом тут ржет

    Совсем оборзели



    Может поэтому брат брата в Москву перетянул?

    Уголовка это тебе не наркотики по клубам искать, сроком пахнет! Да ещё из уст депутата, который "вообще крутой"



    В клубе принадлежащим едрохмырю?

    Конеш там нечего наркоту искать

    Там ОПГ едросовская

    Они все покроют

    [

    А че тогда туда ХОДИТЬ? Клуб постоянной полный, контингент порядочный, так что там с ОПГ?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    24 минуты назад

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга, солнце :)) я тебе написал ответ?.. Чо ты хочешь то?.. Ты мне отвечала на простые элементарные вопросы?..

    Да, напомни, полиция должна сама возбудиться? Или как?



    Я узнала, что по факту съемки полиция дело не возбудила. А некто С. Труш рассказывал мне в личке, что там есть состав преступления. Отсюда вывод, что спец из Труша так себе. Так шта ничего мне от тебе не надо, расслабься ))))


    И ещё раз, полиция возбуждается САМА или после заявления?



    Полиция возбуждается после сообщения о преступлении в любой форме. Публикация в сми, размещение инфы в сети интернет, телефонный звонок в отдел полиции, дяде в форме на улице сказать - это все основания для доследственной проверки. Так шта заявление твоего друга-депутата здесь совсем не самое главное. Так ты ж вроде юрист практикующий, не? Че я тебе такие элементарные вещи объясняю, дыа?


    То есть, полиция может САМА возбудиться, я так понял?.. Сообщение в полицию, дяде на улице в КАКОЙ форме должно быть им зафиксировано?

  • mikey007

    mikey007
    24 минуты назад

    Allgemeine

    mikey007

    Ну канеш, че там у тебя с девками?



    Все великолепно.

    В отличии от бородатого педофила, который с сверстницами не может найти общий язык... ))



    Врешь

    как у шавки может все нормально быть?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    23 минуты назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.



    Сережа, фигу в тексте видишь только ты. Повторю для тебя еще раз: для возбуждения уголовного дела по ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" заявления от потерпевшего не нужно, потому что это дело не частного обвинения. Прочитай два раза на всякий случай.


    Эта мразота еще и дела "возбуждает" как ей вздумается

    А потом тут ржет

    Совсем оборзели



    Может поэтому брат брата в Москву перетянул?

    Уголовка это тебе не наркотики по клубам искать, сроком пахнет! Да ещё из уст депутата, который "вообще крутой"



    Я, кстати тоже крут. Я же помощник депутата Госдумы, а это круче чем помощник депутата заксобрания.

    И чо?



    А будучи помощником депутата ГД ты разве не на ставке? У депутата ведь на это деньги выделены?

    Напрашивается вопрос о твоих вечных плачущих выкриках о общественной нагрузке



    :)) ну да, выделены, есть ШТАБНЫЕ помощники, которые ведут работу на платной основе. Я - помощник депутата на общественных началах.



    Печаль! Теперь хоть ясно рвение получить форумного пиара.. Клиентскую базу нарабатывать нужно

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    23 минуты назад

    Allgemeine

    mikey007

    Ну канеш, че там у тебя с девками?



    Все великолепно.

    В отличии от бородатого педофила, который с сверстницами не может найти общий язык... ))



    про педофила подробнее, кто таков? В полицию сообщали?.. он что, до сих пор на свободе?.. А к этой ветке какое отношение имеет?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    22 минуты назад

    Старший в классе

    Сергей Труш



    :)) ну да, выделены, есть ШТАБНЫЕ помощники, которые ведут работу на платной основе. Я - помощник депутата на общественных началах.



    Печаль! Теперь хоть ясно рвение получить форумного пиара.. Клиентскую базу нарабатывать нужно



    Какую? Клиентскую? Да лаадно?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    22 минуты назад

    mikey007как у шавки может все нормально быть?


    Может у тебя спросить, жучка Трушевская ?)

    Сколько он тебе платит за подлизы, когда ему полную тележку слишком быстро напихивают ?)))

  • mikey007

    mikey007
    22 минуты назад

    Старший в классе

    [blockquote=mikey007]

    Старший в классе

    mikey007

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    ага, за съёмку в публичном месте. Но полиция возбудилась, и ответ я тут опубликовал. Тебе смешно?.. Мне нет.

    Да и Сергей не подал заявление на распространителя. К тому времени он уже был, что называется, на чемоданах. О предстоящем отъезде я, например, знал ранее. В тот день, когда мы были в клубе он сообщил друзьям, что уезжает скором времени.



    Ответ - это про то, что полиция написала, что наркоторговцев в Швейке не обнаружено? )))) а как же возбуждение уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни депутата? Для справки, заявление подавать не обязательно, это не дело частного обвинения. Признай свою ошибку, Сережа, сделай красиво хоть раз


    Внимательно перечитай. Я даже тебе выделю.. А то ты опять, смотришь в книгу - видишь фигу.



    Сережа, фигу в тексте видишь только ты. Повторю для тебя еще раз: для возбуждения уголовного дела по ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" заявления от потерпевшего не нужно, потому что это дело не частного обвинения. Прочитай два раза на всякий случай.


    Эта мразота еще и дела "возбуждает" как ей вздумается

    А потом тут ржет

    Совсем оборзели



    Может поэтому брат брата в Москву перетянул?

    Уголовка это тебе не наркотики по клубам искать, сроком пахнет! Да ещё из уст депутата, который "вообще крутой"



    В клубе принадлежащим едрохмырю?

    Конеш там нечего наркоту искать

    Там ОПГ едросовская

    Они все покроют

    [

    А че тогда туда ХОДИТЬ? Клуб постоянной полный, контингент порядочный, так что там с ОПГ?



    А че ему скрывать?

    В отличие от пидора без родства?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    21 минута назад

    Сергей Труш

    Allgemeine

    mikey007

    Ну канеш, че там у тебя с девками?



    Все великолепно.

    В отличии от бородатого педофила, который с сверстницами не может найти общий язык... ))


    про педофила подробнее, кто таков? В полицию сообщали?.. он что, до сих пор на свободе?.. А к этой ветке какое отношение имеет?



    То чувство когда про Труша не написали

    А в описании он увидел себя

  • mikey007

    mikey007
    20 минут назад

    Когда бухаешь считай доверяешь самое интимное.

    Эт только ворье шкерится

  • Старший в классе

    Старший в классе
    20 минут назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш



    :)) ну да, выделены, есть ШТАБНЫЕ помощники, которые ведут работу на платной основе. Я - помощник депутата на общественных началах.



    Печаль! Теперь хоть ясно рвение получить форумного пиара.. Клиентскую базу нарабатывать нужно



    Какую? Клиентскую? Да лаадно?



    Ну избирателей ты так только теряешь

    Даже заветная пятисотка не выручит

  • Allgemeine

    Allgemeine
    19 минут назад

    Старший в классеТо чувство когда про Труша не написали

    А в описании он увидел себя


    Ну дык Сироже сверстницы давали от ворот поворот... )

    И он клеил с теми кто был младше его намного... ) Жена тому яркий пример.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    19 минут назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Allgemeine

    mikey007

    Ну канеш, че там у тебя с девками?



    Все великолепно.

    В отличии от бородатого педофила, который с сверстницами не может найти общий язык... ))


    про педофила подробнее, кто таков? В полицию сообщали?.. он что, до сих пор на свободе?.. А к этой ветке какое отношение имеет?



    То чувство когда про Труша не написали

    А в описании он увидел себя



    Де?.. Подробнее, я ж прошу.. А то про меня чо только не писали уже тут. и даже в гомосятине обвиняли, и вне мощности мужской. Ваще!..

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    18 минут назад

    Сергей Труш

    То есть, полиция может САМА возбудиться, я так понял?.. Сообщение в полицию, дяде на улице в КАКОЙ форме должно быть им зафиксировано?


    Сережа, почитай гугол. Хотя тебе не поможет, один хрен не поймешь ничего... Давай попроще попытаюсь, штоб ты понял.... Вот взрыв в мазутохранилище в Белогорске помнишь? Там уголовное дело возбудили. А заявление никто не писал. Ты сейчас чуть-чуть подумаешь и поймешь как так получилось, правда?

  • mikey007

    mikey007
    18 минут назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Allgemeine

    mikey007

    Ну канеш, че там у тебя с девками?



    Все великолепно.

    В отличии от бородатого педофила, который с сверстницами не может найти общий язык... ))


    про педофила подробнее, кто таков? В полицию сообщали?.. он что, до сих пор на свободе?.. А к этой ветке какое отношение имеет?



    То чувство когда про Труша не написали

    А в описании он увидел себя



    Хошь его найти ищи в администрации гэ белогорска

    оттудава эти шавки

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    18 минут назад

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш



    :)) ну да, выделены, есть ШТАБНЫЕ помощники, которые ведут работу на платной основе. Я - помощник депутата на общественных началах.



    Печаль! Теперь хоть ясно рвение получить форумного пиара.. Клиентскую базу нарабатывать нужно



    Какую? Клиентскую? Да лаадно?



    Ну избирателей ты так только теряешь

    Даже заветная пятисотка не выручит



    Ну тебе ль не знать, как покупать "избирателей" :))) Правда ж?

  • mikey007

    mikey007
    17 минут назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Allgemeine

    mikey007

    Ну канеш, че там у тебя с девками?



    Все великолепно.

    В отличии от бородатого педофила, который с сверстницами не может найти общий язык... ))


    про педофила подробнее, кто таков? В полицию сообщали?.. он что, до сих пор на свободе?.. А к этой ветке какое отношение имеет?



    То чувство когда про Труша не написали

    А в описании он увидел себя



    Де?.. Подробнее, я ж прошу.. А то про меня чо только не писали уже тут. и даже в гомосятине обвиняли, и вне мощности мужской. Ваще!..



    Херь вбрасывают

    Мы платим. Они работают

    НА НАШИ деньги

  • kovalsky

    kovalsky
    16 минут назад

    Прокуратура детсады, врачей самых загнанных и бедных гоняет, а как уголь покупается или ремонт жилья ведется через нужные фирмы они не видят.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    16 минут назад

    Брюзга_неделиВот взрыв в мазутохранилище в Белогорске помнишь? Там уголовное дело возбудили. А заявление никто не писал. Ты сейчас чуть-чуть подумаешь и поймешь как так получилось, правда?


    Тогда парень погиб.

    А эта мразь еще радовалась тому, что благодаря этому инцидиенту достанется "всем Мелюковским". Аж повизгивала от удовольствия. Устроил пляску на костях.

  • mikey007

    mikey007
    14 минут назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Сергей Труш



    :)) ну да, выделены, есть ШТАБНЫЕ помощники, которые ведут работу на платной основе. Я - помощник депутата на общественных началах.



    Печаль! Теперь хоть ясно рвение получить форумного пиара.. Клиентскую базу нарабатывать нужно



    Какую? Клиентскую? Да лаадно?



    Ну избирателей ты так только теряешь

    Даже заветная пятисотка не выручит



    Ну тебе ль не знать, как покупать "избирателей" :))) Правда ж?



    Насчет избирателей нихрена

    Вы его рейтинг тут на форуме до небес подняли.

    Я по блогу сужу

    Такшта все относительно

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    14 минут назад

    Allgemeine
    Брюзга_неделиВот взрыв в мазутохранилище в Белогорске помнишь? Там уголовное дело возбудили. А заявление никто не писал. Ты сейчас чуть-чуть подумаешь и поймешь как так получилось, правда?


    Тогда парень погиб.

    А эта мразь еще радовалась тому, что благодаря этому инцидиенту достанется "всем Мелюковским". Аж повизгивала от удовольствия. Устроил пляску на костях.


    Так а что с него взять..? Разговоры ихнее всё

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    13 минут назад

    Брюзга_недели

    Сергей Труш

    То есть, полиция может САМА возбудиться, я так понял?.. Сообщение в полицию, дяде на улице в КАКОЙ форме должно быть им зафиксировано?



    Сережа, почитай гугол. Хотя тебе не поможет, один хрен не поймешь ничего... Давай попроще попытаюсь, штоб ты понял.... Вот взрыв в мазутохранилище в Белогорске помнишь? Там уголовное дело возбудили. А заявление никто не писал. Ты сейчас чуть-чуть подумаешь и поймешь как так получилось, правда?


    Ну так ты расскажи сама, чего тупишь то опять?.. Взрыв, повлекший ГИБЕЛЬ людей. Прикинь?

    Скажи, а почему, например, взрыв на перекачивающей станции по Амурской и Затонский переулок не освещался в СМИ и дел там никаких нет, вроде (но запрос то я подам.). мм? Может по тому, что там просто воспламенении сероводородных газов от канализационных вод было?

  • mikey007

    mikey007
    12 минут назад



    Депутат Госдумы Иван Абрамов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законодательства при строительстве горнолыжной базы в селе Натальино Благовещенского района.



    Не, а вы говорите что И.Абрамов ниче не делает

    Вот

    Че может

    А как еще с этой ОПГ бороться

  • Allgemeine

    Allgemeine
    12 минут назад

    Брюзга_неделиТак а что с него взять..? Разговоры ихнее всё


    Ничего. Что ты хочешь взять с человека, который угрожает с собой диктофон всегда включенным держать..?

    С таким в баню как только ходили...)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 минут назад

    Allgemeine

    Брюзга_недели

    Вот взрыв в мазутохранилище в Белогорске помнишь? Там уголовное дело возбудили. А заявление никто не писал. Ты сейчас чуть-чуть подумаешь и поймешь как так получилось, правда?



    Тогда парень погиб.

    А эта мразь еще радовалась тому, что благодаря этому инцидиенту достанется "всем Мелюковским". Аж повизгивала от удовольствия. Устроил пляску на костях.



    Укажи КТО погиб, и что он там делал, в каких отношениях и кому был, заодно на кого возложена ответственность и какая. И представься, мне интересно прям стало. Кто ты е?

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    10 минут назад

    Сергей Труш

    Ну так ты расскажи сама, чего тупишь то опять?.. Взрыв, повлекший ГИБЕЛЬ людей. Прикинь?

    Скажи, а почему, например, взрыв на перекачивающей станции по Амурской и Затонский переулок не освещался в СМИ и дел там никаких нет, вроде (но запрос то я подам.). мм? Может по тому, что там просто воспламенении сероводородных газов от канализационных вод было?


    Сережа, ты от темы-то не уходи. Я понимаю, что тебе про сероводородные глазы ближе и понятнее. Ты про нарушение неприкосновенности частной жизни депутата расскажи. Ты же лажанулся, правда?

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    8 минут назад

    Allgemeine
    Брюзга_неделиТак а что с него взять..? Разговоры ихнее всё


    Ничего. Что ты хочешь взять с человека, который угрожает с собой диктофон всегда включенным держать..?

    С таким в баню как только ходили...)))


    Он просто в центре общественного внимания )))))) ну и это, малоличо )))

  • Allgemeine

    Allgemeine
    8 минут назад

    Сергей ТрушУкажи КТО погиб, и что он там делал, в каких отношениях и кому был, заодно на кого возложена ответственность и какая. И представься, мне интересно прям стало. Кто ты е?


    Демагогствуй... А чо ты Сирожа зассал лично приехать и такие вопросы задавать на месте инцидента, коли тогда себя чуял в душе мэром и хозяином Белогорска..?

    Кто я е - пусть тебя не е, унылый гнум братьев Абрамовых.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    7 минут назад

    Сергей Труш
    Allgemeine

    Брюзга_недели

    Вот взрыв в мазутохранилище в Белогорске помнишь? Там уголовное дело возбудили. А заявление никто не писал. Ты сейчас чуть-чуть подумаешь и поймешь как так получилось, правда?



    Тогда парень погиб.

    А эта мразь еще радовалась тому, что благодаря этому инцидиенту достанется "всем Мелюковским". Аж повизгивала от удовольствия. Устроил пляску на костях.



    Укажи КТО погиб, и что он там делал, в каких отношениях и кому был, заодно на кого возложена ответственность и какая. И представься, мне интересно прям стало. Кто ты е?


    Следствие всё покажет, Сереженька. И кто там был, и что делал, и кто виноват и тэдэ

  • Allgemeine

    Allgemeine
    7 минут назад

    Брюзга_неделиОн просто в центре общественного внимания )))))) ну и это, малоличо )))


    /ядовито/ широкий специалист... в узких вопросах.... )))

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    7 минут назад

    Allgemeine
    Сергей ТрушУкажи КТО погиб, и что он там делал, в каких отношениях и кому был, заодно на кого возложена ответственность и какая. И представься, мне интересно прям стало. Кто ты е?


    Демагогствуй... А чо ты Сирожа зассал лично приехать и такие вопросы задавать на месте инцидента, коли тогда себя чуял в душе мэром и хозяином Белогорска..?

    Кто я е - пусть тебя не е, унылый гнум братьев Абрамовых.


    Бро, ну ты смешной )) кто ж Сережу туда пустит?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    4 минуты назад

    Брюзга_неделиБро, ну ты смешной )) кто ж Сережу туда пустит?


    Ну если верить Сироже - он везде вхож, от бухгалтерии троллейбусного депо, до прокурорского кабинета с алым сукном, где прячутся страшные тайны про Мелюкова...

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    3 минуты назад

    Allgemeine
    Брюзга_неделиБро, ну ты смешной )) кто ж Сережу туда пустит?


    Ну если верить Сироже - он везде вхож, от бухгалтерии троллейбусного депо, до прокурорского кабинета с алым сукном, где прячутся страшные тайны про Мелюкова...


    Дыа, он глубоко уважаемый собой человек

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