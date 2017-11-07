Прокуратура Амурской области нашла нарушения при строительстве горнолыжной базы в Натальино

Депутат Госдумы Иван Абрамов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законодательства при строительстве горнолыжной базы в селе Натальино Благовещенского района. Сделал он это после того, как в конце 2016 года депутаты на заксобрания Амурской области отказались обсуждать вопрос неэффективности использования бюджетных и внебюджетных средств при строительстве горнолыжной базы.

С предложением поднять эту тему выступила народный избранник Ольга Петайчук, которая озадачилась темой будущего и прошлого горнолыжного спуска и провела своё расследование с выездом на место. При посещении базы депутат увидела, что горнолыжка приходит в упадок – опоры канатной дороги кренятся, грунт осыпается, домики для отдыхающих так и не смонтированы. При этом ежегодно из областного бюджета расходуется 1 миллион 300 тысяч рублей на плату на аренду земли, электричество и зарплату сторожам.

В итоге результатам проверки, инициированной Иваном Абрамовым, 21 февраля прокуратура Амурской области сообщила о том, что поводы для обращения признаны обоснованными, и назвала ряд нарушений законодательства. Среди них – отсутствие утвержденной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документации, а также разрешения на строительство.

На строительство лыжной базы несколько лет выделялись бюджетные средства. При этом техническая готовность объекта определена в размере лишь 16 %. На основании проверки, прокуратура сделала вывод о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, по фактам нарушений внесла представления губернатору Амурской области главе Благовещенского района.

В феврале 2017 года фракция ЛДПР опять внесла предложение рассмотреть этот вопрос в Законодательном собрании Амурской области. Но профильный комитет отложил его до получения ответа из прокуратуры. «На сегодняшний день ответ получен, соответствующие документы 9 марта вновь направлены председателю Законодательного Собрания с требованием включить его в повестку дня очередного заседания депутатов, которое должно состояться 23 марта», – сообщается на сайте ЛДПР.

В целом с 2010 года на строительство базы было потрачено 36 миллионов рублей, включая вложения 28 миллионов от компании «Транснефть». Сметная стоимость всего объекта – 284 миллиона рублей. Для завершения строительства нужно ещё 248 миллионов рублей.

В конце декабря 2016 журналисты «Альфа-канала» тоже съездили на место, где должна появиться горнолыжная база. Правда журналистов на территорию тогда не пустили. У шлагбаума съёмочную группу встретил охранник, который сообщил, что ему запретили пускать журналистов.

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