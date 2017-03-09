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11марта
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Впервые за пять лет на областных соревнованиях по степ-аэробике победила не благовещенская команда

В Благовещенске прошли соревнования по фитнес-аэробике. В них участвовали и дети, и взрослые – всего 80 человек из разных населенных пунктов Приамурья. Самым маленьким участникам было по 10 лет. Каждая команда исполнила по одному номеру, в котором оценивалась не только техника, но и артистизм.

Соревнования включили в себя пятое первенство города по фитнес-аэробике в дисциплине степ-аэробика и чемпионат Амурской области по фитнес-аэробике в дисциплине степ-аэробика. В первенстве участвовали детские команды, в чемпионате – взрослые.

«Всего у нас были три детские команды из Тынды, Белогорска и Ивановки и четыре взрослые команды – две из Благовещенска и по одной из Зеи и Тынды. В каждой команде от 6 до 12 человек. Им нужно было показать по одному номеру, в котором базовые шаги степ-аэробики совмещены с хореографией. Продолжительность номера в среднем 2 минуты», – рассказала региональный представитель федерации фитнес-аэробики Амурской области Вера Краснокутская.

В составе жюри было 5 человек – трое оценивали технику исполнения, двое смотрели на артистизм участников. Оценки выставлялись по 10-бальной системе. В итоге среди детей лучшими стали участники из Белогорска, на втором месте – детская команда из Тынды, на третьем – из Ивановки.

«Очень сильно конечно зрителей поразила самая маленькая команда именно из-за их возраста. Это команда из Тынды – им всем по 10 лет. При том что в остальных детских командах участникам от 14 до 17 лет. Они конечно волновались, им было наверное труднее других, они даже степы донести до места выступления не могли. Но надо сказать, что они справились с волнением и выступили очень хорошо», – добавила Вера Краснокутская.

Из взрослых команд на первом месте оказались участники из Зеи (ранее четыре года подряд первое место удерживали благовещенцы). На втором месте – благовещенская команда и на третьем – Тында. Победителей и призеров награждали кубками, грамотами и медалями.

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#спорт

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