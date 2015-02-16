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Благовещенцев приглашают вступить в ряды народных дружинников

Благовещенцев приглашают вступить в ряды народных дружинников

Благовещенские полицейские приглашают горожан присоединиться к народным дружинам, чтобы следить за охраной общественного порядка на улицах Благовещенска и Благовещенского района. В настоящий момент на территории обслуживания отдела полиции организованы 4 добровольных дружины, в которых состоит больше 60 человек.

Народные дружинники появились в Благовещенске в феврале 2015 года. Работа по созданию дружины в областном центре велась более полугода. За это время добровольцы прошли специальное обучение – занятия содержали теоретическую и практическую часть.

В 2017 году народные дружинники приняли участие по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Также были задействованы в сходах граждан, проводимых участковыми уполномоченными полиции, мероприятиях по патрулированию улиц города совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. С участием членов народной дружины выявлено и пресечено четыре административных правонарушения.

Желающие вступить в ряды народных дружинников могут обратиться по адресу: улица Ленина, 79, в отдел охраны общественного порядка МО МВД России «Благовещенский» или по телефону: 99-18-48, сообщает амурское управление МВД.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Деньги платить будут? Страховка есть?

  • Хто ти є?

    Хто ти є?
    52 минуты назад

    Интересно, наши крикливые общественники будут вступать в ряды народных дружинников для обеспечения общественного порядка? Или только в интернетах они такие смелые? Конечно, в интернетах максимум - пошлют. А в реале прицепом и в дыню может прилететь.

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