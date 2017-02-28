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В Благовещенске тушили трансформаторную подстанцию

11 марта в 00:44 благовещенским пожарным поступила информация о пожаре по улице Тенистой. Горела трансформаторная подстанция. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы ПЧ-1 в составе 11 человек и двух единиц техники. Через минуту пламя локализовали, еще через минуту ликвидировали открытое горение.

В результате пожара повреждена подстанция на площади одного квадратного метра, поврежден электрокабель. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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