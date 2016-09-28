Благовещенцев приглашают взглянуть на кукольный мир (фото)

21 марта свой праздник отметят все, чья работа так или иначе связана с куклами. Прежде всего – это артисты-кукольники, а также те, кто создает куклы из разных материалов, необычной внешности, каждую со своим характером и историей. В преддверии праздника в благовещенском Доме ремесел открыли выставку-конкурс «Кукольный мир».

«Как рождается кукла? Художник рисует эскизы. Они могут быть произвольные. Потом делает чертеж в натуральную величину. Голова лепится из пластилина. И потом заливается форма гипсом. И в такой форме лепится папье-маше», – рассказывает заслуженный артист РФ, артист Амурского театра кукол Сергей Елизов.

Бутафорная – это сердце Амурского театра кукол. Здесь создаются персонажи всех постановок. Часто приходится изготавливать несколько одинаковых экземпляров. Такие куклы называются дубль. Практически каждый спектакль не обходится без них.

«Дубль – это кукла, которая исполняет только трюк. Но она копия основного персонажа. Вот у нас есть спектакль Василиса премудрая. Она там всегда появляется в разных платьях. Мы её не переодеваем. Это просто столько много кукол. Есть куклы, которые летают, а основная ходит по ширме. И даже если кукла дубль, она все равно уже другая», – делится Сергей Елизов.

Придумывает эскизы заслуженный работник культуры Олег Голощапов. Он работает художником в театре кукол с 1968 года. Старожил театра – кукла 1978 года. Мастер признается, персонаж спектакля можно сделать из чего угодно, главное включить фантазию.

«Вот зонтик, пожалуйста. Так пофантазировать может любой ребенок. Из зонтика может получиться паучок или бабочка. А если перевернуть его – это будет лотос, который будет открываться, закрываться», – говорит заслуженный работник культуры, главный художник Амурского театра кукол Олег Голощапов.

Продолжают работать над куклами в швейном цеху и столярной мастерской. Причем свои куклы театр не выбрасывает. Спустя время он дает старым героям новую жизнь. А пока их хранят в сухом прохладном помещении.

В отличие от работников театра благовещенская мастерица Елена Григоренко выполняет всю работу над куклой сама. И выкройку может сделать, и прическу, и лицо нарисовать, и нарядить как следует. Женщина занимается изготовлением кукол около трех лет. Причем умеет делать не только интерьерные, но и портретные куклы. Одну из них она подарила сыну на 20-летие. Некоторые заказывают их у Елены в качестве подарка. Кстати, так она для себя и открыла это хобби.

«У подруги был день рождения, под новый год магазины закрыты, суета, нет времени, нужно было сделать подарок. У меня была фотография её дочери. Тут на глаза попался лоскуточек ткани, похожий на пальто, как на фотографии. Плюс у меня были такие розовые очки, немножко другой формы – на фотографии она в розовых очках. Экспромтом за два дня сшилась кукла. И сделала такой портретик этой девочки настоящей. Подарила с портретом эту куклу», – рассказывает мастерица Елена Григоренко.

На создание одной куклы у Елены уходит около недели. В её коллекции их более 30. Еще больше кукол можно увидеть в Доме ремесел. 10 марта там открылась выставка, посвященная международному дню театра кукол. Его еще называют международным днем кукольника. Праздник отмечают 21 марта. В выставке участвуют две сотни работ более 30 мастеров.

«Все куклы интересные. Они все разные. И самое интересное, что здесь представлена как народная кукла, так и такая сложная шарнирная кукла. Кукла из шерсти валенная, это и куклы из папье-маше. Это замечательные мишки Тедди, на которых смотришь и вспоминаешь свое детство», – делится заведующая отделом ДПИ городского дома культуры Наталья Белоноженко.

Выставка будет работать до 3 апреля. Лучшие работы отправят на конкурс в Москву. А пока у горожан есть время познакомиться с кукольным искусством поближе.

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