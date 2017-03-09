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В Благовещенске иномарка, уходя от погони, влетела в столб (видео)

В Благовещенске иномарка, уходя от погони, влетела в столб (видео)

В ночь на 11 марта в районе ДВОКУ в Благовещенске случилась авария. Иномарка на скорости влетела в столб. По словам очевидцев, водитель Toyota Mark II пытался скрыться от полицейских, устроивших погоню за ним. В итоге нарушитель не справился с управлением и слетел с проезжей части.

На видеозаписях, оказавшихся в распоряжении Амур.инфо, запечатлены и последствия аварии, и сам момент ДТП. На кадрах видно, как «тойота» проезжает на большой скорости перекресток Ленина – Мухина в сторону военного училища и почти сразу за перекрестком съезжает в сторону, врезаясь в столб.

По информации очевидцев, водитель остался жив, его увезли на скорой в больницу. Также свидетели случившегося рассказывают, что водитель был нетрезв.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в амурской Госавтоинспекции, водитель иномарки действительно уходил от погони. По предварительной информации, в 00:50 дорожные полицейские заметили автомобиль, двигавшийся на большой скорости по улице Ленина, и подали сигнал, чтобы водитель остановился. Но тот только увеличил скорость.

«Экипаж ДПС поехал за автомобилем. И в районе Ленина, 158, водитель, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, врезался в препятствие – столб с баннером. Предварительно установлено, что водитель 1991 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в автомобиле находились пассажиры 1993 и 1997 годов рождения. Все трое получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение», – прокомментировала начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.

Просмотров всего: 6828

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (36) Обсудить на форуме
  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    5 часов назад

    Где Ленина/Шевченко, а где ДВОКУ, ну совсем следущий перекресток :(

  • EvgenZ

    EvgenZ
    4 часа назад

    Ранки залечит, планку переварит и снова в бой. А по делу надо увеличивать количество экипажей в городе, а то заменили на камеры, только толку от их немного.

  • РАМ

    РАМ
    4 часа назад

    Деревенские писатели совсем города не знают, вот и путают Мухина с Шевченко.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    4 часа назад

    Граждане из гламуринфо! Ну хоть адрес проверяйте! Ленина-Шевченко - это не район ДВОКУ! Я понимаю, глянули на карту города, на Ленина-Шевченко дома 157, 159, но Ленина 158 это совсем другой район!!!

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    4 часа назад

    О, оперативно исправили!

  • СемёнБлг

    СемёнБлг
    4 часа назад

    Очередная Мара, не?

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    4 часа назад

    Приносим извинения за ошибки. Очень сильно торопились и постарались оперативно все исправить.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    4 часа назад

    Почему дятла не добили у того дерева???

  • exStudento

    exStudento
    4 часа назад

    С Мухина на Ленина на зеленый поворачивало авто. Все могло закончиться иначе...

  • Джино

    Джино
    4 часа назад

    И погони как такавой то небыло , был свидетелем этого ДТП .

  • Джино

    Джино
    4 часа назад

    АмурИнфо опять инфу с космоса берет .

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    4 часа назад

    Джино, информация взята от очевидцев и в первую очередь от Амурской госавтоинспекции, которая дала официальный комментарий. Наверное все они врут.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    Екатерина PLДжино, информация взята от очевидцев и в первую очередь от Амурской госавтоинспекции, которая дала официальный комментарий. Наверное все они врут.


    Вот паразиты. Я знал :)

  • Правило №1

    Правило №1
    3 часа назад

    ДжиноАмурИнфо опять инфу с космоса берет .


    Не спорь с женской логикой, она алогична.

  • Папайя

    Папайя
    3 часа назад

    В порядке вещей стало:выпить и за руль....

  • zzaraza

    zzaraza
    3 часа назад

    Зарисовки из серии биомусор и естественный отбор

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Хороший был Марк! ©

    Пьяных уродов за рулём сажать за умышленное покушение на убийство!

  • loca-loca

    loca-loca
    3 часа назад

    При такой скорости летел,машина в г...и живы остались!чудо какое то!!

  • Дахевич

    Дахевич
    3 часа назад

    можно сказать легко отделались, никого не хлопнули и сами живы остались. еще не все "Марки" в городе перебили

  • Uran239

    Uran239
    3 часа назад

    И зачем медики торопились? Отправился бы даблоид туда куда так стремительно ехал. Хорошо, что в данной ситуации не пострадали невинные люди. За такие гонки давать срок не менее червонца.

  • Tony Stark

    Tony Stark
    2 часа назад

    "Зарисовки из серии биомусор и естественный отбор"

    - к сожалению этот биомусор иногда убивает людей. Как в микрорайоне произошло, когда чмо на сворости влетело в выезжающий автомобиль.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Дахевич

    еще не все "Марки" в городе перебили



    Авто здесь ни при чём!

    Всё зависит от прокладки!

  • zheka_z

    zheka_z
    2 часа назад

    Огромное спасибо ДПС за начало конца,водителю которого они испугались и рекламном щиту ,кото

  • КанзаС

    КанзаС
    2 часа назад

    Хорошо что в столб ! Уроды...

  • zheka_z

    zheka_z
    2 часа назад

    ...который погиб но остановил уродов.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    более чем пацанский набор получился:

    1. превышение скорости

    2. красный

    3. встречка

    4.невыполнение требований сотрудников

    5. синька

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Деревьев и столбов должно быть на много больше, как одна из защит от гонщиков!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Хорошая новость

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    2 часа назад

    Oldlord
    Дахевич

    еще не все "Марки" в городе перебили



    Авто здесь ни при чём!

    Всё зависит от прокладки!


    Как это? Почему то этот авто, и его собратья, привлекают тухлых прокладок)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    alex 3

    Хорошая новость



    согласен.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Dr.SaVaNt

    Oldlord

    Дахевич

    еще не все "Марки" в городе перебили



    Авто здесь ни при чём!

    Всё зависит от прокладки!



    Как это? Почему то этот авто, и его собратья, привлекают тухлых прокладок)


    это всё ипошки! Косоглазые засранцы... по наделают, а потом вот что получается... Приходицо пить молодым посонам, и гонять на машине, собирая столбы.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    2 часа назад

    Сергей Труш
    Dr.SaVaNt

    Oldlord

    Дахевич

    еще не все "Марки" в городе перебили



    Авто здесь ни при чём!

    Всё зависит от прокладки!



    Как это? Почему то этот авто, и его собратья, привлекают тухлых прокладок)


    это всё ипошки! Косоглазые засранцы... по наделают, а потом вот что получается... Приходицо пить молодым посонам, и гонять на машине, собирая столбы.


    Так и есть)

  • А285МТ

    А285МТ
    2 часа назад

    А Марк был хороший. Бах-бах-бах

  • Andrew A.A

    Andrew A.A
    2 часа назад

    Жаль, что не сдохли.

  • Andrew A.A

    Andrew A.A
    2 часа назад

    Жаль, что не сдохли.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    49 минут назад

    Вангую: героями себя видят; и их дружки (подружки) видят в них героев.

    Поддержу один из жестоких комментов.

    Только вот воДЯТЛА-УРОДА, надобно бы апосля больнички, упрятать на 15 суток за неповиновение ДПСникам, шо б неповадно было убегать: а если детки выскочили бы на дорогу, или любой человек...

    Казнить воДЯТЛА-УРОДА!

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