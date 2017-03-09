В Благовещенске иномарка, уходя от погони, влетела в столб (видео)

В ночь на 11 марта в районе ДВОКУ в Благовещенске случилась авария. Иномарка на скорости влетела в столб. По словам очевидцев, водитель Toyota Mark II пытался скрыться от полицейских, устроивших погоню за ним. В итоге нарушитель не справился с управлением и слетел с проезжей части.

На видеозаписях, оказавшихся в распоряжении Амур.инфо, запечатлены и последствия аварии, и сам момент ДТП. На кадрах видно, как «тойота» проезжает на большой скорости перекресток Ленина – Мухина в сторону военного училища и почти сразу за перекрестком съезжает в сторону, врезаясь в столб.

По информации очевидцев, водитель остался жив, его увезли на скорой в больницу. Также свидетели случившегося рассказывают, что водитель был нетрезв.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в амурской Госавтоинспекции, водитель иномарки действительно уходил от погони. По предварительной информации, в 00:50 дорожные полицейские заметили автомобиль, двигавшийся на большой скорости по улице Ленина, и подали сигнал, чтобы водитель остановился. Но тот только увеличил скорость.

«Экипаж ДПС поехал за автомобилем. И в районе Ленина, 158, водитель, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, врезался в препятствие – столб с баннером. Предварительно установлено, что водитель 1991 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в автомобиле находились пассажиры 1993 и 1997 годов рождения. Все трое получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение», – прокомментировала начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.

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