11 марта – День работника органов наркоконтроля

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11 марта в России отмечается профессиональный праздник – День работника органов наркоконтроля. В этот день в 2003 году Указом президента России № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков.

В этом Указе постановлялось «преобразовать Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при Министерстве внутренних дел Российской Федерации в Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (Госнаркоконтроль России).

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80 лет назад родилась многократная чемпионка мира и Олимпиад, фехтовальщица Александра Забелина. В 19 лет она вошла в сборную команду Советского Союза. В том же году стала чемпионкой мира в командном первенстве. За свою спортивную карьеру Александра Забелина девять раз становилась чемпионкой мира, из них два раза – в личном первенстве (1957 и 1967), трижды – обладательницей Кубка Европы (1966, 1967, 1969) и трижды – олимпийской чемпионкой в командном первенстве (1960, 1968 и 1972). После завершения спортивной карьеры в 1972 году Александра Ивановна стала тренером – занималась с девочками в спортивной школе «Динамо». В числе её многочисленных воспитанниц – чемпионка Игр XXVII Олимпиады в Сиднее по фехтованию на шпагах Мария Мазина.

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65 лет назад родился Дуглас Ноэл Адамс – английский писатель, драматург и сценарист, автор юмористических фантастических произведений. Наибольшую известность Адамсу принесла серия книг «Автостопом по галактике». В последние годы жизни писатель трудился над новым романом и помогал студии «Дисней» снять полнометражный фильм по своей культовой книге. Всем скептикам он заявлял: «Да, я знаю, что “Дисней” снял “Бэмби”, но не забывайте, что он также снял и “Терминатора”. Я надеюсь, что “Автостопом по галактике” будет чем-то средним между этими двумя фильмами».

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Своё 45-летие сегодня отмечает российская актриса театра и кино Мария Аронова. Народная артистка Российской Федерации Аронова является лауреатом Государственной премии РФ, а также премий «Ника» (2007), «Золотой орёл» (2007) и «Хрустальная Турандот» (1998). С последней Марию связывают особые отношения: с 2005 по 2010 годы она ежегодно вела церемонию награждения её лауреатов.Её партнёрами по ведению церемоний становились Дмитрий Назаров, Александр Адабашьян, Роман Мадянов, Фёдор Добронравов, Михаил Полицеймако. Зрители отметили работу актрисы в таких фильмах, как «Московские каникулы», «Дети Арбата», «Бригада», «Андерсен. Жизнь без любви», «Карнавальная ночь–2», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Батальонъ» и других.

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