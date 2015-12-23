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Однодневную выставку «писем из прошлого» организовали в амурском архиве

Однодневную выставку «писем из прошлого» организовали в амурском архиве

Письма известных амурчан можно увидеть на выставке под названием «Письма из прошлого». Необычная экспозиция открылась в государственном архиве Приамурья, она будет демонстрироваться всего лишь один день – в честь Дня архива. Посетители, если успеют, смогут увидеть и прочитать около двухсот переписок, причем, как личных, так и деловых.

Среди экспонатов письма разных лет: самое старое датируется 1914 годом, а одно из последних – 2008-м. Оно, кстати, принадлежит епископу благовещенскому и тындинскому Гавриилу. В архиве сохранились и письма других наших современников.

«Это письма Короткова, Мигули и Вощевоза. Есть письма, датированные 1941 годом, корреспонденции военных лет. Есть письма периода локальных конфликтов, то есть, письма из Афганистана, из Чечни», – рассказала начальник отдела использования и публикации документов государственного архива Амурской области Дина Дыбова.

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#отдых

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