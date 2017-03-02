По амурскому бездорожью проехали 20 боевых машин

Курсанты ДВОКУ продемонстрировали, как научились управлять военной техникой. Для этого неподалеку от Благовещенска они провели стокилометровый марш. Колонна более чем из 20 боевых машин под управлением курсантов проехала по пересеченной местности, преодолевая бездорожье.

Практическое занятие военных проводилось на полигоне ДВОКУ. Курсанты мотострелкового подразделения должны показать на деле, как они умеют управлять военной техникой.

«На протяжении трех лет мы совершенствовали свои навыки в управлении БМП. Сейчас это уже последнее, контрольное занятие в совершении марша. То есть, это финишная прямая нашего обучения. Мы постараемся показать наивысшие результаты. Постараемся не подвести своих командиров», – рассказал курсант ДВОКУ, командир БМП Роман Черных.

Управлять военных учат не только техникой, но и людьми – это еще один критерий оценки курсантов. Каждый из них в БМП выполняет свою работу. Командиры – дают указания и ставят задачи по ходу движения наводчикам и механикам-водителям.

«Подаются команды: авария, либо: противник справа. Сразу выдвигаемся в то направление, куда нам укажет командир. Техникой несложно управлять – мы занимаемся уже третий год. Нас хорошо подготовили преподаватели. Техникой сможет управлять каждый, если с ним заниматься», – пояснил курсант ДВОКУ, механик-водитель БМП Дмитрий Козика.

Перед тем как забраться в боевые машины пехоты, более сорока курсантов продемонстрировали знание команд. Их отдают при помощи флагов.

С одной из таких команд начался стокилометровый марш военной техники. Колонна боевых машин из 20 единиц техники прошла от полигона в сторону Свободного. Курсанты на БМП преодолевали на своём пути завалы, разрушенные дороги и «зараженные участки». Еще одна трудность, с которой предстояло справиться военным – нападение условных противников. Эти задания максимально приблизили практическое занятие к реальным боевым действиям.

В боевой колонне больше всего БМП. И один танк Т-80. Первая машина предназначена для доставки пехоты. В ней может поместиться десять человек. В танке – всего три члена экипажа. В этот раз танк замыкал колонну. Ехали в нем не курсанты, а старшие командиры.

«Это основной образец техники, который изучают курсанты в ДВОКУ и который находится на вооружении в российской армии. На данном этапе вопросов в управлении техникой не возникает, потому что это окончательный этап подготовки курсантов по дисциплине "вождение БМП", во время которой были приобретены навыки в управлении БМП. Слаживание экипажа уже идёт, поэтому я думаю проблем в управлении не возникает никаких», – рассказал и.о. заместителя начальника ДВОКУ Сергей Голованов.

Колонна военной техники растянулась более чем на километр. Управляя БМП, курсанты должны держаться друг от друга на расстоянии не менее пятидесяти метров. И увеличить его на труднопроходимых участках и танкоопасных направлениях.

«Вот такое занятие – стокилометровый марш – проводится на завершающем этапе их обучения. Проводится один раз и является аналогом права на подтверждение права управления транспортным средством. В данном случае – БМП», – рассказал начальник кафедры тактики ДВОКУ Александр Синюченко.

Главным итогом такого практического занятия для курсантов станет получение водительского удостоверения.

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