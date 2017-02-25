Концерт Юрия Шевчука отменяется из-за переноса дальневосточного тура

Запланированный на 10 июня 2017 года акустический концерт лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука отменяется из-за переноса всего дальневосточного тура. Концерт состоится позже, точное время его неизвестно, возможно, это будет осенью или зимой 2017 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», концерт Юрия Шевчука должен был состояться в Общественно-культурном центре 10 июня. В продажу уже поступили билеты: от 2 500 до 4 500 рублей. Но в Интернете начала распространяться неофициальная информация о том, что концерта не будет.

Руководство ОКЦ подтвердило эту информацию. «Мы связались с прокатчиками, и они пояснили, что весь дальневосточный тур Юрия Шевчука переносится. Причин мы не знаем, – рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова. – Выступление состоится, но позже. А сейчас люди, уже купившие билеты, могут сдать их в кассы ОКЦ».

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