Михаил Пивень на личном примере показал жителям Мазановского района, как получить гектар

Глава администрации Мазановского района Михаил Пивень взял себе дальневосточный гектар у слияния рек Селемдж и Зея. В пятницу, 10 марта, к нему пришли документы. Пока еще он точно не знает, что сделает на своей новой земле – возможно, зеленую стоянку для речного туризма. Договор о приобретении гектара глава района опубликовал в соцсетях.

«Главной моей целью было показать землякам, что не надо сидеть и ждать – нужно самим брать нашу землю, пока ее не разобрали люди из других регионов. Потом будут возмущаться: обманули! А кто мешает сейчас взять и сохранить? У нас в районе 31 заявка на дальневосточный гектар и только 20 – от местных жителей. Даже из далекой Анапы есть желающий», – рассказал Михаил Пивень.

Он признался, что получить гектар смог только со второй попытки. «Первый раз выбрал участок, а он оказался в аренде – мне пришел отказ. Зато со вторым всё получилось. Около месяца я ждал документы, и вот сегодня они пришли», – пояснил Михаил Петрович.

Пока он еще не решил точно, что будет делать с новой собственностью. «Пока поставил назначение «охота/рыбалка». Охотой я не занимаюсь, но, возможно, устрою там зеленую стоянку для речного туризма. На самом деле, времени еще много – можно подумать. На самом деле, еще одна моя цель была – сберечь землю. Места у нас красивые и, если честно, не очень хочется, чтобы там появилась какая-нибудь шашлычка с отходами», – пояснил глава района.

На вопрос, использовал ли он служебное положение при получении гектара, Михаил Петрович заявил, что нет. «А как его использовать? Ты приходишь в информационный центр, и тебе дают пароль. А дальше всё: садишься за компьютер и общаешься с компьютером. А ему все равно, кто ты», – пояснил Михаил Пивень.

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#природа #сельское хозяйство

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