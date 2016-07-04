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Михаил Пивень на личном примере показал жителям Мазановского района, как получить гектар

Михаил Пивень на личном примере показал жителям Мазановского района, как получить гектар

Глава администрации Мазановского района Михаил Пивень взял себе дальневосточный гектар у слияния рек Селемдж и Зея. В пятницу, 10 марта, к нему пришли документы. Пока еще он точно не знает, что сделает на своей новой земле – возможно, зеленую стоянку для речного туризма. Договор о приобретении гектара глава района опубликовал в соцсетях.

«Главной моей целью было показать землякам, что не надо сидеть и ждать – нужно самим брать нашу землю, пока ее не разобрали люди из других регионов. Потом будут возмущаться: обманули! А кто мешает сейчас взять и сохранить? У нас в районе 31 заявка на дальневосточный гектар и только 20 – от местных жителей. Даже из далекой Анапы есть желающий», – рассказал Михаил Пивень.

Он признался, что получить гектар смог только со второй попытки. «Первый раз выбрал участок, а он оказался в аренде – мне пришел отказ. Зато со вторым всё получилось. Около месяца я ждал документы, и вот сегодня они пришли», – пояснил Михаил Петрович.

Пока он еще не решил точно, что будет делать с новой собственностью. «Пока поставил назначение «охота/рыбалка». Охотой я не занимаюсь, но, возможно, устрою там зеленую стоянку для речного туризма. На самом деле, времени еще много – можно подумать. На самом деле, еще одна моя цель была – сберечь землю. Места у нас красивые и, если честно, не очень хочется, чтобы там появилась какая-нибудь шашлычка с отходами», – пояснил глава района.

На вопрос, использовал ли он служебное положение при получении гектара, Михаил Петрович заявил, что нет. «А как его использовать? Ты приходишь в информационный центр, и тебе дают пароль. А дальше всё: садишься за компьютер и общаешься с компьютером. А ему все равно, кто ты», – пояснил Михаил Пивень.

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#природа #сельское хозяйство

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