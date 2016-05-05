Дольщики «Городка» нашли неучтенное имущество своего застройщика (фото)

Дольщики фирмы-застройщика «Городок», признанной банкротом, в пятницу, 10 марта, приехали на место, где, как они предположили, находится неучтенное имущество этой компании – два строительных крана. Вместе с горожанами приехали полицейские. Дольщики сообщили Амур.инфо, что в итоге их предположения подтвердились – техника действительно принадлежит «Городку».

Одна из дольщиков Виктория пояснила, что краны располагаются на территории базы в районе улицы Загородной, 42/1, за конным клубом «Аллюр». На месте была директор базы, которая, впрочем, на контакт с полицейскими не шла.

«Сотрудники полиции зашли на территорию базы, пошли сверять номера кранов, соответствуют ли они тем, что мы сказали, наша техника или нет. Нас не пустили, только полицейских. Без понятых», – рассказала Виктория.

Всего на место прибыли семь дольщиков.

Ранее люди подали заявления в следственный комитет и прокуратуру по этим кранам, но получили отказ в возбуждении дел, говорит Виктория. Сейчас же они написали новые заявления.

Проверка полицейских подтвердила: обе единицы техники действительно принадлежат «Городку». «Один кран стоимостью почти 5 миллионов рублей, второй – не знаем. Конкурсному управляющему эти краны были переданы на ответственное хранение», – сказала Виктория.

Как сообщалось, в июле 2016 года в отношении «Городка» Арбитражным судом было введено конкурсное производство. Компания строила многоэтажный жилой дом в центре города, дома в микрорайоне Европейский и в районе Загородной – Зейской. Не дождавшиеся своих квартир дольщики несколько раз выходили на пикеты, обещали устроить голодовку. Людям предлагали заключить мировое соглашение с компанией, но они не захотели этого делать. В итоге имущество «Городка» начали распродавать в январе 2017 года.

Учредителя фирмы Александра Саканию обвиняют в растрате 56 миллионов рублей средств дольщиков и невыплате зарплаты. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении директора компании «Городок» Анатолия Попова. Его обвиняют по тем же статьям, что и Саканию.

Дольщики считают, что конкурсный управляющий «Городка» Дмитрий Ковалевский неправильно расходует средства, которыми управляет.

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