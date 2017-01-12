В Белогорске котельная возобновила работу после ремонта

Фото: gorodok.bz

Специалисты «Горэнерго» восстановили работу котельной «Районная» в Белогорске. Она подает тепло и горячую воду в 64 многоквартирных дома и социальные объекты в центральной части Белогорска. Первый котел запущен в 15:50. В 16:00 к выработке тепловой энергии приступили оставшиеся два.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в работе котельной произошел технологический сбой. Около часа ночи 10 марта произошел порыв троса скреперного подъемника. Авария была сразу устранена. Однако следом, около 7 часов утра, из строя вышла направляющая скрепера шлакозолоудаления.

Восстановительные работы выполняли три сменные бригады «Горэнерго», сообщает администрация Белогорска. При этом вся насосная отопительная сетевая группа оставалась в рабочем состоянии. В повышенную готовность, вместе с тем, были приведены все коммунальные службы города с целью недопущения размораживания систем теплоснабжения в подъездах многоквартирных домов.

В настоящее время идет передача тепловой энергии по теплосетям. Специалисты прогнозируют, что через полтора часа система теплоснабжения и подачи горячей воды восстановится полностью. За это время предстоит нагреть около 900 кубометров воды, которая заполняет 15,5 километра теплосетей.

Работа трех котлов находится на постоянном контроле. Эксплуатируются они уже четвертый десяток лет. Только на замену каждого требуется по 50 миллионов рублей. В рамках мероприятий по модернизации систем ЖКХ предприятие выполнило проектные работы. Однако средств на их проведение нет.

В управляющих компаниях отмечают, что в связи с внештатной ситуацией всем потребителям будет сделан перерасчет по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения.

По факту коммунальной аварии глава Белогорска Станислав Мелюков назначил служебное расследование. Провести его должен начальник Управления по делам ГО и ЧС Михаил Драгунов.

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#Белогорск #ЖКХ

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