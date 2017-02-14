СМИ: на главу сахалинского управления Росрыболовства завели уголовное дело

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Уголовное дело заведено в отношении руководителя Сахалино-Курильского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства Александра Таратенко. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в правоохранительных структурах. По его словам, Таратенко подозревают в превышении должностных полномочий.

В СКТУ утверждают, что их начальник лежит в больнице в Южно-Сахалинске. «У него что-то с давлением», – пояснили в управлении.

В сахалинских СМИ прошла информация об обысках в офисе СКТУ и ФГБУ «Сахалинрыбвод», а также в домах руководителей этих структур.

Александр Таратенко возглавил Сахалино-Курильское территориальное управление летом 2015 года. Перед этим он занимал пост заместителя руководителя Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.

Наиболее громким коррупционным скандалом на Сахалине в настоящее время является дело экс-губернатора Александра Хорошавина. Он был задержан в марте 2015 года по подозрению в получении крупных взяток. В настоящее время он находится под следствием, в общей сложности против него возбуждено три уголовных дела.

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#Дальний Восток #российская власть

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