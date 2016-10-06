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Открытие торгового центра «Флагман» в Благовещенске запланировано на 14 апреля (фото)

Открытие торгового центра «Флагман» в Благовещенске запланировано на 14 апреля (фото)

Стала известна дата открытия торгового центра «Флагман» в Благовещенске, а вместе с ним и крупного гипермаркета «Самбери». Как рассказали Амур.инфо в отделе маркетинга и рекламы ТЦ, это должно произойти 14 апреля: в 11:00 откроется «Флагман», в 12:00 – «Самбери».

Дату открытия «Флагмана» в Благовещенске несколько раз переносили. Ранее предполагалось, что это произойдет в феврале. Однако в эти сроки уложиться не удалось. Сейчас в торговом центре продолжается внутренняя отделка помещений.

Какие фирмы будут представлены в «Флагмане», собеседница Амур.инфо сообщить затруднилась. Одно ясно точно – как и предполагалось, главным арендатором центра станет гипермаркет «Самбери». Его площадь составит около 14 000 квадратных метров, а всего торгового центра – 23 000 «квадратов».

Среди других особенностей «Флагмана» – фуд-зона на 500 квадратных метров и система подсчета посетителей (автоматическая система, которая фиксирует, когда в ТЦ заходит очередной посетитель). Торговая галерея центра предполагает более 40 магазинов.

Как сообщалось ранее, в июне 2016 года Благовещенская городская дума приняла решение изменить развязку между улицами Калинина и Тенистой, близ которой строится ТЦ «Флагман». Здесь оборудовали дополнительные полосы движения и светофоры.

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#строительство

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Я прям кушать не могу..жду когда же наконец откроют очередной ТЦ.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    44 минуты назад

    По фото кажется, что автобусная остановка у входа в центр. Неужто перенимаем опыт национальных сетей, который прям к калиточке людей возят?

  • Paster

    Paster
    42 минуты назад



    Среди других особенностей «Флагмана» – система подсчета посетителей (автоматическая система, которая фиксирует, когда в ТЦ заходит очередной посетитель).



    Вот так особенность! Вот так гордость!

    Блин, да такие счетчики давно стоят во всех местных ТЦ.

  • Klik

    Klik
    33 минуты назад

    Павел Флудерский

    Я прям кушать не могу..жду когда же наконец откроют очередной ТЦ.



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