Кочегары в военной котельной ограничили подачу тепла в жилой дом Белогорска

В Белогорске задержка по заработной плате вынудила работников котельной, находящейся в ведении структуры, обеспечивающей прохождение отопительного периода на объектах Минобороны, пойти на крайние меры. 9 марта кочегары самостоятельно приняли решение об ограничении подачи тепла в многоквартирный дом № 106А по улице Благовещенской. Это единственный объект муниципального жилищного фонда, который отапливается военной котельной в этом районе.

По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова, на место выехали начальник городского управления по делам ГО и ЧС Михаил Драгунов и начальник управления ЖКХ города Ольга Алексеева.

«Один из работников теплоснабжающего объекта озвучил информацию о том, что в дневное время температурный режим на подаче тепла был снижен до 40 градусов. Согласно нормативам, при наружной температуре воздуха в минус 1 градус она должна была составлять не менее 52,7 градуса, – рассказала Ольга Алексеева. – Причиной принятия решения, по словам того же человека, стала трехмесячная задержка заработной платы. Неоднократные обращения к вышестоящему руководству результатов не принесли, поэтому при обращениях жителей на понижение температуры в квартирах, работники сообщали, что собираются тепло отключить совсем. На телефон горячей линии управления жалоб от жителей многоквартирного дома, вместе с тем, не поступало».

Между тем сообщение одной из жительниц дома поступило на горячую линию Амурской областной прокуратуры. Это послужило основанием для прокурорской проверки. Ее участниками стали прокурор Белогорска Евгений Ситкарев, представитель военной прокуратуры и начальник городского управления по делам ГО и ЧС. Они встретились с несколькими жителями дома в их квартирах. Температура помещений превышала 22 градуса.

По факту жалобы начались меры прокурорского реагирования. Проводились они и в начале отопительного сезона, в октябре 2016 года. Тогда в центре внимания надзорного органа было создание неснижаемого нормативного запаса топлива для нужд котельных, находящихся в ведении АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства».

По жалобе одного из жильцов дома на котельной было проведено экстренное совещание. Основанием прокурорской проверки также стало снижение температурного режима в квартирах дома № 106А по улице Благовещенской. На котельной сотрудники надзорного органа выявили отсутствие запаса угля. По словам кочегаров, многоквартирный дом они отапливали всю ночь тополями.

В настоящее время запаса топлива на котельной хватит на 10 суток. По данным отдела по экономике и труду администрации Белогорска, согласно еженедельному мониторингу задолженность по заработной плате по организации ОП «Амурское» АО «ГУ ЖКХ» за январь и первую половину февраля 2017 года составляет более 38 миллионов рублей.

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