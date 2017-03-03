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Сегодня, 17:02 1

В областном минобре рассказали, как оградить детей от воздействия групп смерти

В областном минобре рассказали, как оградить детей от воздействия групп смерти
Фото: glazastik.com

В связи с возросшим интересом подростков Приамурья к группам смерти в Интернете, областное министерство образования призывает руководителей образовательных организаций и родителей обратить внимание на поведение детей, тщательнее контролировать их переписку и общение в соцсетях, проводить профилактические беседы, использовать блокаторы запрещенных сайтов.

При выявлении фактов регистрации детей, их одноклассников или просто знакомых в группах смерти следует сообщить в министерство образования и науки Амурской области по следующим телефонам:

8 (4162) 226-505 – заместитель министра образования и науки Амурской области Закирова Лариса Анатольевна;

8 (4162) 226-209 – начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области Емельяненко Виктория Петровна;

8 (4162) 226-270 – руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии института развития образования Амурской области Фролова Мария Леонидовна.

14 марта в 17:00 будет проведено единое областное родительское собрание в режиме видеоконференции, на котором сотрудники ведомства совместно с надзорными органами, представителями исполнительной власти, а также руководителями образовательных организаций рассмотрят вопросы борьбы с возникшей информационной угрозой, сообщает сайт областного минобра.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по оперативной информации, 5 000 подростков в Амурской области зарегистрированы в группах смерти. Из них 3 500 – из Благовещенска. Это школьники с седьмого по девятый классы. «Синий кит» – это виртуальная игра, в ходе которой участникам в течение 51 дня даются задания. Итогом становится суицид.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • mm_Алиса Руцвал

    mm_Алиса Руцвал
    2 часа назад

    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте -- http://vkk.me/Bionelm

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Пять тысяч амурских подростков состоят в группах смерти