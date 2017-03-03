В областном минобре рассказали, как оградить детей от воздействия групп смерти

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В связи с возросшим интересом подростков Приамурья к группам смерти в Интернете, областное министерство образования призывает руководителей образовательных организаций и родителей обратить внимание на поведение детей, тщательнее контролировать их переписку и общение в соцсетях, проводить профилактические беседы, использовать блокаторы запрещенных сайтов.

При выявлении фактов регистрации детей, их одноклассников или просто знакомых в группах смерти следует сообщить в министерство образования и науки Амурской области по следующим телефонам:

8 (4162) 226-505 – заместитель министра образования и науки Амурской области Закирова Лариса Анатольевна;

8 (4162) 226-209 – начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области Емельяненко Виктория Петровна;

8 (4162) 226-270 – руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии института развития образования Амурской области Фролова Мария Леонидовна.

14 марта в 17:00 будет проведено единое областное родительское собрание в режиме видеоконференции, на котором сотрудники ведомства совместно с надзорными органами, представителями исполнительной власти, а также руководителями образовательных организаций рассмотрят вопросы борьбы с возникшей информационной угрозой, сообщает сайт областного минобра.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по оперативной информации, 5 000 подростков в Амурской области зарегистрированы в группах смерти. Из них 3 500 – из Благовещенска. Это школьники с седьмого по девятый классы. «Синий кит» – это виртуальная игра, в ходе которой участникам в течение 51 дня даются задания. Итогом становится суицид.

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#дети #происшествия

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