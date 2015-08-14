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Благовещенским художникам предлагают проиллюстрировать книгу сказок

Благовещенским художникам предлагают проиллюстрировать книгу сказок

Благовещенские художники – члены творческих союзов, студенты и даже школьники – смогут проиллюстрировать книгу сказок. Всем желающим предложили разработать дизайн и оформление будущей книги амурской писательницы Валентины Кобзарь. Конкурс объявила муниципальная библиотечная информационная система. В нем уже решили принять участие семь человек, но заявки еще принимаются.

Книга Валентины Кобзарь называется «Сказки Благовещенска». В ней чуть более 30 небольших сказочных историй, созданных на местном материале. На встрече с читателями и художниками Валентина Петровна рассказала о создании книги и прочитала несколько фрагментов сказок.

Участники конкурса должны разработать обложку книги, титул и не менее трех иллюстраций. Итоги подведут во время третьего писательско-издательского форума «Столичные издания 21 века» в мае.

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#жизнь

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Комментарии
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  • mm_Алиса Руцвал

    mm_Алиса Руцвал
    2 часа назад

    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте -- http://vkk.me/Bionelm

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