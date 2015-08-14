Благовещенским художникам предлагают проиллюстрировать книгу сказок

Благовещенские художники – члены творческих союзов, студенты и даже школьники – смогут проиллюстрировать книгу сказок. Всем желающим предложили разработать дизайн и оформление будущей книги амурской писательницы Валентины Кобзарь. Конкурс объявила муниципальная библиотечная информационная система. В нем уже решили принять участие семь человек, но заявки еще принимаются.

Книга Валентины Кобзарь называется «Сказки Благовещенска». В ней чуть более 30 небольших сказочных историй, созданных на местном материале. На встрече с читателями и художниками Валентина Петровна рассказала о создании книги и прочитала несколько фрагментов сказок.

Участники конкурса должны разработать обложку книги, титул и не менее трех иллюстраций. Итоги подведут во время третьего писательско-издательского форума «Столичные издания 21 века» в мае.

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#жизнь

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