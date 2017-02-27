Необычные имена юных амурчан: Патрик, Доминик, Фиалка и другие

В Госдуме одобрили законопроект, запрещающий россиянам давать детям странные имена. В имя ребёнка нельзя будет включать цифровые и буквенные коды, а также символы. А ещё никто не сможет назвать ребенка генералом или президентом. Кроме того, аббревиатуры и ненормативная лексика тоже окажутся под запретом. Есть ли странные имена у амурчан и запрещали ли кому-то называть ребенка необычно, узнал корреспондент «Альфа-канала».

К необычным именам своих братьев сестры уже привыкли – полгода назад Валерия, Кристина, София и Вика переехали из детского дома в новую семью, где уже есть Эрик и Патрик. Родители хотели, чтобы сыновья выделялись, и своего третьего, родного, ребёнка также нарекут необычно. Петрашевы ждут пополнения в семействе.

«Эрик у нас благородный предводитель, пока только идём к благородности. Как предводитель – уже такое есть. Патрик у нас – аристократ. Ждём, ещё не знаем кого, но будет у нас Версавия, либо, скорее всего, Ричард», – делится Виктория Петрашева.

«Когда у нас в семье звучит фраза – я пошла за малиной, – это я не за ягодой пошла, а за ребёнком», – улыбается другая благовещенка. Родители долго не могли подобрать ребёнку имя, а когда придумали, то удивили работников ЗАГСа – девочку назвали Амилина.

«Очень понравилось имя Амина. Но уж очень восточное. Значение имени красивое – находящаяся в безопасности. То ли сами слог добавили, то ли где-то услышали – история об этом умалчивает», – вспоминает мама Амилины Наталья Гаджиханова.

«Дома меня называют Малина. Если я дарю подарки, то пишу – от малиновой девочки», – говорит малышка.

Родители другой юной благовещенки не любят, когда её имя сокращают или переделывают. Семилетнюю благовещенку зовут Николетта. Это производное от мужского имени Николай. Именно чудотворец натолкнул маму и папу второклассницы на имя будущего ребенка. В отпуске в Турции пара зашла в храм, где были выставлены мощи святого.

«Люди подходили, просили что-то. Мы тоже просили с мужем. Загадали желание, но друг другу не говорили. Вскоре мы узнали, что у нас будет малыш – девочка, и вспомнили, что мы ездили в Турцию, и оказалось, что мы загадали одно и то же желание», – рассказывает мама Николетты Юлия Бец.

«Почему такое имя, в честь кого назвали? Папа-то русский», – у родителей другого благовещенского мальчика всё только начинается. Трёхмесячный Доминик пока своего имени не произносит, и вряд ли ему сразу удастся его произнести. Мама ребёнка сначала была против, но муж настоял.

«Не представляла, как в нашем обществе будет жить человек с таким именем. Очень сомневалась два дня. Меня останавливало то, что отчество будет сложное. Но будем надеяться, что он привыкнет, так же, как и мы привыкли», – говорит мама Доминика Светлана Спыну.

В ЗАГСе отмечают, что редкими и необычными именами в Амурской области детей стали называть меньше. Всё чаще встречаются Артём, Иван, Дмитрий, Анастасия, Мария, Софья. Из редких в последнее время – Божена, Серафима, Спартак, Есения, Аида, Уильям. Есть и Фиалка. С таким именем, наверное, трудно будет, если дочь станет в будущем начальником, предполагают в ЗАГСе. Как-то даже пытались убедить родителей не называть дочку именем Эсфирь.

«Пыталась сотрудник убедить маму, что, наверное, для вас это имя что-то значит, но ребёнку с этим именем жить, будет ли ей комфортно. И сотрудница как пример привела то, что девочка всё время плакала. У нас редко плачут дети, потому что гармония, красота, покой, дети редко неадекватно реагируют на состояние любви, а здесь ребёнок плакал. И сотрудница обратилась к маме: ребёнок плачет и плачет, по- моему, он не соглашается с вашим выбором. Но мама с этим не согласилась», – рассказывает начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова.

Кстати, у каждого недовольного своим именем есть шанс его изменить после 14 лет. Амурчане таким правом пользуются редко. Да и имена у жителей области не такие уж экзотические, какие, например, встречаются в центральной России.

Сейчас депутаты Госдумы решили ограничить право родителей на имянаречение. И уже в первом чтении решили, что имя ребенка не должно содержать цифры, должность, ранг, нецензурную лексику и аббревиатуру. С последней, кстати, сложнее – например, Владленами, что означает Владимир Ленин, – детей называют до сих пор.

БОЧ рВФ 260602 – так хотели назвать своего ребёнка москвичи в 2002 году. Цифробуквенный код расшифровывается как биологический объект человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года. ЗАГС такое имя регистрировать отказался. Зато согласился оформить Князя, Алису-Нефертити и даже Луку-Счастье Саммерсета Оушена.

Депутаты считают, что родители не всегда понимают, какие трудности могут возникнуть у ребёнка из-за необычного или экзотического имени.

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