Россия планирует проводить по два запуска к Луне в год

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В 2021 году начнутся испытания нового корабля «Федерация»: беспилотный запуск состоится с космодрома Восточный. С 2025 года в России планируют ежегодно проводить один-два запуска пилотируемого корабля «Федерация» к Луне. Об этом сообщает информационная группа Newsinfo со ссылкой на источники в головном научном институте госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш.

«После 2025 года предполагается осуществление запусков пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) по программе освоения Луны, в рамках которой планируется до 2040 года проведение одного-двух запусков ПТК НП в год», — рассказали в институте.

Космический корабль разработки РКК «Энергия» предназначен для доставки людей и грузов к Луне и на орбитальные станции, находящиеся на околоземной орбите. Численность экипажа составит от четырех до шести человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до одного года.

По данным агентства, лунная пилотируемая программа России предусматривает облет и высадку космонавтов на поверхность Луны, а также доставку их в точку равновесия гравитационных сил двух небесных тел системы Земля — Луна.

В 2021 году начнутся испытания – планируется беспилотный запуск с космодрома Восточный. В 2023 году предусмотрены два старта корабля — в беспилотном и пилотируемом режимах. Для запуска предполагается использовать ракету-носитель «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности.

Ранее сообщалось, что для завершения летных испытаний «Федерации» потребуется провести четыре успешных полета корабля, в том числе не менее двух в пилотируемом режиме, включая один с облетом Луны.

Как ранее сообщил генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин, летом 2017 года начнется разработка программного обеспечения и изготовление «железа» для корабля.

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