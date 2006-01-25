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Россия планирует проводить по два запуска к Луне в год

Россия планирует проводить по два запуска к Луне в год
Фото: cont.ws

В 2021 году начнутся испытания нового корабля «Федерация»: беспилотный запуск состоится с космодрома Восточный. С 2025 года в России планируют ежегодно проводить один-два запуска пилотируемого корабля «Федерация» к Луне. Об этом сообщает информационная группа Newsinfo со ссылкой на источники в головном научном институте госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш.

«После 2025 года предполагается осуществление запусков пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) по программе освоения Луны, в рамках которой планируется до 2040 года проведение одного-двух запусков ПТК НП в год», — рассказали в институте.

Космический корабль разработки РКК «Энергия» предназначен для доставки людей и грузов к Луне и на орбитальные станции, находящиеся на околоземной орбите. Численность экипажа составит от четырех до шести человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до одного года.

По данным агентства, лунная пилотируемая программа России предусматривает облет и высадку космонавтов на поверхность Луны, а также доставку их в точку равновесия гравитационных сил двух небесных тел системы Земля — Луна.

В 2021 году начнутся испытания – планируется беспилотный запуск с космодрома Восточный. В 2023 году предусмотрены два старта корабля — в беспилотном и пилотируемом режимах. Для запуска предполагается использовать ракету-носитель «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности.

Ранее сообщалось, что для завершения летных испытаний «Федерации» потребуется провести четыре успешных полета корабля, в том числе не менее двух в пилотируемом режиме, включая один с облетом Луны.

Как ранее сообщил генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин, летом 2017 года начнется разработка программного обеспечения и изготовление «железа» для корабля.

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#космодром #космос #технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Может быть, может не быть.. на восточном еще очень много работы на земле.. какая там луна, вы о чем???

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    ну правильно. нефть уже не покупают, нужно гелий-3 с луны возить, там его много

  • Блохер

    Блохер
    3 часа назад

    Я вообще в шоке. В 2015 году построили базу на Луне, а корабли туда еще не летают?!..

    https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/

  • mm_Алиса Руцвал

    mm_Алиса Руцвал
    2 часа назад

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  • shurany17

    shurany17
    1 час назад

    какие полёты на луну??? сначала роскосмос потрудился бы объяснить несовпадение между тенью на луне и положением солнца и от чего она светится полнолунием ночью, когда солнца нет...чей свет она отражает???

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    shurany17какие полёты на луну??? сначала роскосмос потрудился бы объяснить несовпадение между тенью на луне и положением солнца и от чего она светится полнолунием ночью, когда солнца нет...чей свет она отражает???


    Да им только на воздушных шарах летать. На луну они собрались, блин.

  • Тимуровец

    Тимуровец
    56 минут назад

    Ну да Ангара, а теперь и какая то Федерация, пупок не развяжется, там Американцы уже свой двигатель придумали, скоро совсем башка больно будет, да и где обещанная Лунная база.

  • РАМ

    РАМ
    35 минут назад

    Блохер

    Я вообще в шоке. В 2015 году построили базу на Луне, а корабли туда еще не летают?!.. https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/



    Всем известно где снимаются ландшафты Марса. Думаю, что ландшафты Луны будут сниматься в Сирии. Очень интересное кино получится. Запасаемся попкорном ждем новых телепередач от первого канал с нашим лысым Киселем

  • shurany17

    shurany17
    30 минут назад



    Реквизит уже постирали и приготовили на киностудии

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 минуты назад

    Лучше бы два раза в год поезд Благовещенск-Адлер запустили, или об этом в газетах не напишут?

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