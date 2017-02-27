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Благовещенцы приняли волонтеров за мошенников

Благовещенцы приняли волонтеров за мошенников

Благовещенцы заподозрили местных добровольцев в мошенничестве. Неравнодушные горожане, обеспокоенные сбором средств на лечение больных детей, обратились к журналистам и рассказали, что их насторожили волонтёры, дежурившие на перекрёстке улиц 50-летия Октября – Амурской.

Инициатор благотворительной акции Игорь Меметов подтвердил, что каждые пятницу, субботу и воскресенье на улицах города собирают деньги настоящие волонтёры. Ребята в синих футболках с надписью «волонтер» стоят по три часа в сутки, чтобы помочь нуждающимся в лечении детям – это наиболее действенный способ сбора средств. За выходные удаётся выручить 30-70 тысяч рублей. Помощь оказывают разным детям. В зависимости от набранной суммы сборы периодически закрывают.

«Это не подставные лица, это волонтёры, школьники, парни и девушки из городских техникумов. В первую очередь, мы предоставляем документы – доверенность, что мы имеем право заниматься подобными детьми, проводить сборы, акции, мероприятия и выемку денежных средств», – рассказал волонтер Игорь Меметов.

Просмотров всего: 934

#дети #жизнь

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    Очень хорошие (наваристые) места - правительство АмОбл, Заксобрание, все прокуратуры, суды. Т.е. места где хорошие доходы и высокое чувство долга у людей

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Дело хорошее, только неприятно, когда "волонтеры" пристают к прохожим и стыдят их за то, что те не дали денег. Это очень неприятно.

  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    3 часа назад

    Здравомыслящая 8 минут назад

    Очень хорошие (наваристые) места - правительство АмОбл, Заксобрание, все прокуратуры, суды. Т.е. места где хорошие доходы и высокое чувство долга у людей

    Ахахаах))) лол Высокое чувство долга у людей из правительства области, заксобрания, прокуратуры)))))) Насмешили!)) Доходы хорошие - да, а вот чувство долга - напрочь отбитое хорошими доходами)))

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Это вообще-то ирония, мем (по современному)

  • mm_Алиса Руцвал

    mm_Алиса Руцвал
    2 часа назад

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  • ДыpыH

    ДыpыH
    2 часа назад

    Вообщето намедни по каналу Россия таких волонтеров конкретно называли мошенниками! Еще неизвестно куда Меметов денежки подевает и сколько собирает...Я готов и периодически даю деньги на лечение конкретных детей , но на улице попрошайкам-"волонтерам" не дам!

  • maxcom

    maxcom
    2 часа назад



    Волонтер - это человек, добровольно занимающийся общественно полезной деятельностью.





    Попрошайка - человек, назойливо выпрашивающий что-либо у других.



    Понимаете разницу?

    ЗЫ: периодически останавливают эти недочеловеки. Безвозмездно посылаю на***.

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    ДыpыH

    Вообщето намедни по каналу Россия таких волонтеров конкретно называли мошенниками! Еще неизвестно куда Меметов денежки подевает и сколько собирает...Я готов и периодически даю деньги на лечение конкретных детей , но на улице попрошайкам-"волонтерам" не дам!



    Правильно делаете, этот человек в 18 лет совершил поступок по 105, а в прошлом году осужден по 158... вот и делайте выводы кто такие валантеры



  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    ни можит быть ! он жи в прошлом годе быль хероем АИ !!!

  • РАМ

    РАМ
    26 минут назад

    Рудольф Шнапс

    ни можит быть ! он жи в прошлом годе быль хероем АИ !!!



    На сайте приставов введите его фамилию и имя, получите все данные о чуваке

  • Tуман

    Tуман
    15 секунд назад

    Достали побирушки.

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