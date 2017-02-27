Благовещенцы приняли волонтеров за мошенников

Благовещенцы заподозрили местных добровольцев в мошенничестве. Неравнодушные горожане, обеспокоенные сбором средств на лечение больных детей, обратились к журналистам и рассказали, что их насторожили волонтёры, дежурившие на перекрёстке улиц 50-летия Октября – Амурской.

Инициатор благотворительной акции Игорь Меметов подтвердил, что каждые пятницу, субботу и воскресенье на улицах города собирают деньги настоящие волонтёры. Ребята в синих футболках с надписью «волонтер» стоят по три часа в сутки, чтобы помочь нуждающимся в лечении детям – это наиболее действенный способ сбора средств. За выходные удаётся выручить 30-70 тысяч рублей. Помощь оказывают разным детям. В зависимости от набранной суммы сборы периодически закрывают.

«Это не подставные лица, это волонтёры, школьники, парни и девушки из городских техникумов. В первую очередь, мы предоставляем документы – доверенность, что мы имеем право заниматься подобными детьми, проводить сборы, акции, мероприятия и выемку денежных средств», – рассказал волонтер Игорь Меметов.

Просмотров всего: 934

#дети #жизнь

распечатать