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Сегодня, 16:01 0

Дьявольский хохот британского премьер-министра Терезы Мэй стал интернет-мемом

Дьявольский хохот британского премьер-министра Терезы Мэй стал интернет-мемом
Фото: Moscow-Baku.ru

Интернет-пользователей повеселила реакция премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на вопрос лидера британских лейбористов Джереми Корбина во время конституционной конвенции. Госпожа Мэй довольно странно расхохоталась, мелко трясясь, что породило новый сетевой мем, передаёт «Лента.ру».

Пользователи Twitter принялись шутить над запрокинувшей голову Мэй, отмечая, что с такого ракурса британский премьер похожа на демона. «Что за бесовщина происходит», – недоумевает один из них. «Похоже, что Тереза Мэй эволюционирует в свою окончательную форму», – пишет другой.

Люди принялись монтировать с помощью видеоредакторов смешные ролики с британским политиком в главной роли. «Кто-нибудь из вас раньше видел, как Тереза Мэй ест рыбу во время конституционной конвенции?» – поинтересовался один из создателей видео, проиллюстрировав свой вопрос самодельным роликом, где Мэй, подёргивая плечами, проглатывает рыбу.


Это не первый казус, связанный с британским премьер-министром. В июле 2016 года в Twitter перепутали британского премьера с порноактрисой Терезой Мэй. Несколько тысяч пользователей поздравили звезду фильмов для взрослых со вступлением в должность премьер-министра Соединённого Королевства.



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#интернет #политика #юмор

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