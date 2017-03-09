В Мазановском районе поймали браконьеров, охотившихся на соболя

Фото: www.amurohota.ru

В охотничьих угодьях Мазановского охотпромхоза задержали двух охотников – отца и сына. При проверке у них нашли мясо двух убитых лосей – самца и самки. Кроме того, у них обнаружили запрещенные капканы для ловли соболей. В один из капканов попался редкий пушной зверь.

Нарушения были выявлены при проведении контрольно-надзорных мероприятий служащими управления по охране животного мира. Охотуправление Амурской области сообщает, что их нашли на охотничьем участке, закрепленном за охотником-договорником. С охотником находился его сын с оружием и без документов на право охоты. Оба гражданина уже дважды привлекались к административной ответственности в течение года.

Несмотря на то, что сезон охоты на лося давно закончился, около зимовья охотника обнаружилио мясо двух отстрелянных лосей. Кроме того, обнаружены настороженные ногозахватывающие капканы для отлова соболя, применение которых запрещено. Нашли и одного попавшегося в капкан соболя.

На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении, продукция изъяли, материалы дела передали в мировой суд.

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