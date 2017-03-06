Пять тысяч амурских подростков состоят в группах смерти

9 марта в амурском управлении Роскомнадзора состоялся круглый стол по проблемам так называемых групп смерти в Интернете. В последнее время в обществе активно обсуждается существование групп в соцсети «ВКонтакте» под названием «Синий кит». Представители ФСБ, МВД, прокуратуры, органов образования, общественных организаций и епархии решали вместе, как бороться с этой проблемой.

По оперативной информации, 5 000 подростков в Амурской области зарегистрированы в группах смерти. Из них 3 500 – из Благовещенска. Это школьники с седьмого по девятые классы. «Синий кит» – это виртуальная игра, в ходе которой участникам в течение 51 дня даются задания. Итогом становится суицид. Причем используются серьезные психологические техники, и дети иногда даже не понимают, что они делают. Как стало известно Амур.инфо, большинство зарегистрированных подростков вступили в эти группы совсем недавно.

«На этом круглом столе впервые собрались вместе структуры, которые ответственны за этот вопрос. И несмотря на то, что о группах смерти известно давно, в нашем регионе до сих пор не было создано комиссии по межведомственному взаимодействию», – рассказал корреспонденту Амур.инфо участник круглого стола священник Святослав Шевченко.

По его словам, очень много вопросов требуют немедленного решения, но для этого нет законодательной базы. «Например, силовики говорят, мол, мы они зафиксировали, что такой-то ребенок вышел в такую группу, и что делать? Родители их даже могут не пустить в квартиру, потому что нет такого закона. В одном из районов области был такой случай, когда зафиксировали, что ребенок зашел в эту группу. Хорошо, что с родителями удалось поговорить психологу и все закончилось благополучно», – добавляет Святослав Шевченко.

На круглом столе приняли решение, что необходимо создать специальную комиссию при правительстве, где будет разработан механизм оперативного реагирования на подобные случаи.

«Я предложил разработать памятку для родителей, провести родительские собрания в школах. А главное, надо родителям чаще общаться со своими детьми. Чаще их обнимать и говорить, что вы их любите. На заседании круглого стола было сказано, что в таких группах смерти «сидят» дети, которыми не интересуются родители, которые просто одиноки», – заключил священник.

Тем временем в родительских чатах в WhatsApp рассылаются сообщения следующего содержания:

«Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции. Приказано довести до сведения родителей, что в это воскресенье группа "КИТ" планирует провести акцию с массовыми самоубийствами (5 000 человек).

Не рекомендуется в это воскресенье отпускать от себя ребенка никуда, даже в соседний подъезд, магазин, к другу и т.д.

Полиция рекомендует родителям: в субботу и в воскресенье дети должны быть под присмотром, во многих городах страны планируется массовое самоубийство детей!Предупредить всех родителей!»

В амурском управлении МВД пояснили, что подобных писем они по школам не рассылали.

Как сообщало Амур.инфо, накануне в Тынде выявили двух девочек, которые были зарегистрированы в группе смерти. «Сейчас по всем школам области, не только в Тынде, будет усилена работа по информированию детей и родителей об этих группах. На родительские собрания будут приглашаться учителя информатики, которые объяснят родителям, как можно проконтролировать действия детей в Интернете. Но нужно понимать, что запретительными мерами многого не добьешься. Главное – это глубокая разъяснительная работа, нужно донести до детей ценность человеческой жизни и необратимость последствий», – пояснила министр образования и науки области Марина Селюч.

В четверг, 9 марта, в Госдуму был внесен законопроект о борьбе с призывами подростков в социальных сетях к суициду, за которые планируется лишать свободы на 12 лет. Автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отмечает направленность закона против так называемых групп смерти.

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