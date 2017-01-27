Благовещенские кинологи стали лучшими на Дальнем Востоке

На Дальневосточной оперативной таможне состоялось расширенное совещание в режиме видеоконференцсвязи, в котором приняли участие должностные лица службы организации кинологической деятельности и специалисты-кинологи дальневосточных таможен. На совещании подвели итоги работы кинологических подразделений Дальнего Востока в 2016 году и сообщили, что лучшим подразделением по итогам года по различным аспектам деятельности был признан кинологический отдел Благовещенской таможни.

По общему количеству обнаружений подконтрольных веществ в 2016 году лидером стала специалист-кинолог Благовещенской таможни Ксения Лукина со служебной собакой породы русской спаниель по кличке Райс – 17 результативных применений. Третье место у кинолога Якутского таможенного поста Благовещенской таможни Каскырбая Султанова со служебной собакой породы немецкая овчарка по кличке Дискавери Васса – 13 результативных применений.

Всего в пунктах пропуска таможен Дальнего Востока несут службу 78 служебных собак. За 2016 год дальневосточные специалисты-кинологи таможен с помощью своих подопечных выявили 282 факта незаконного перемещения запрещенных препаратов и подконтрольных товаров.

Чаще всего четвероногие помощники помогали предотвратить незаконный вывоз из страны объектов дикой флоры, фауны и дериватов – 131 выявленный факт. Среди задержанных объектов: женьшень, части тигра, медведя, копытных животных и древесных лягушек, трепанг, гриб чага, охраняемые законом пресноводные рыбы.

96 раз служебные собаки обнаружили табачную продукцию, сокрытую от таможенного контроля, в 20 случаях были обнаружены наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества.

В 2016 году по результатам применения служебных собак таможенными органами региона было возбуждено 15 уголовных дел и 261 дело об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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