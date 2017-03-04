При обвале в китайской шахте заблокировало 17 человек

Фото: cdn.minval.az

Около двух десятков китайских горняков оказались заблокированы в шахте в районе города Шуанъяшань в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Это произошло в четверг, 9 марта, в результате внезапного обвала, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ситуация осложняется тем, что после обвала в шахте начался пожар. 256 шахтёров удалось оперативно эвакуировать, при этом 17 человек оказались заблокированы в лифте.

В настоящее время на месте аварии ведутся поисково-спасательные работы. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Ранее главное государственное управление Китая по контролю за безопасностью на производстве сообщило, что в стране с марта по август пройдёт масштабная проверка всех угольных шахт. В ходе проверок компетентные органы будут выявлять проблемы, нарушения на шахтах для роста эффективности борьбы с аварийностью, передаёт РИА Новости.

5 декабря 2016 года в китайской провинции Хубэй произошел выброс газа на угольной шахте «Синьцзя». Во время ЧП под землей находились 46 горняков. Большинству из них удалось выбраться, 11 человек погибли.

Двумя днями ранее взрыв произошёл на одной из угольных шахт в автономном районе Внутренняя Монголия севере Китая. Тогда погибли 17 горняков.

31 октября в Китае на частной угольной шахте в городе Лайсу в муниципалитете Чунцин также произошёл взрыв. В момент взрыва под землёй находились 35 человек, двум удалось выбраться, 33 горняка погибли.

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