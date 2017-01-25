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После случая с пациенткой в областной больнице может начаться проверка препаратов

Управление Росздравнадзора по Амурской области, возможно, будет проверять препараты, которые вызвали анафилактический шок у пациентки областной больницы, об этом сообщили в ведомстве. Решение о возможной проверке должно быть принято в 20-дневный срок. Медучреждение сообщило ведомству, что женщину лечили метронидазолом и цефтриаксоном. На какой из препаратов возникла реакция, неизвестно. Историю пациентки Елены Амур.инфо рассказало 7 марта.

Молодая женщина пережила клиническую смерть, сейчас она находится в критическом состоянии. Есть предположение, что у нее случился анафилактический шок.

Похожий случай месяцем раньше произошёл и в городском роддоме. Там также после введения антибиотика цефтриаксон у пациентки возник анафилактический шок. Территориальный отдел Росздравнадзора по Амурской области тогда направил препарат на исследование в Хабаровск. Эксперты установили, что лекарство было доброкачественным.

По закону 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медучреждения информируют об угрозе жизни пациента от лекарственных препаратов. Вот и сейчас областная больница проинформировала об анафилактическом шоке у пациентки, в извещении указаны два препарата – цефтриаксон и метронидазол. В 20-дневный срок примут решение о проверке. Но вообще этот препарат, цефтриаксон, тяжелый, возможна индивидуальная непереносимость. Примерно в середине февраля проверку проводили после случившегося в горбольнице. Также проверяли цефтриаксон. Использование всей партии было приостановлено. Проверка показала – препарат доброкачественный. Тот случай был единичным, в горбольнице этот же препарат из этой же партии использовали ежедневно и в других отделениях, прокомментировала заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения управления Росздравнадзора по Амурской области.

За время работы Росздравнадзора в Амурской области были случаи, когда эксперты выявляли некачественные препараты. Это касалось антибиотиков и раствора натрия хлорида. Партию изъяли из оборота.

Как стало известно, проверку по поводу случая с пациенткой в областной больнице начал амурский минздрав. 31-летняя благовещенка находится в критическом состоянии. Медики подтверждают это и говорят о стечении обстоятельств и особенностях организма пациентки, а также том, что причина ее состояния на данный момент неизвестна.

В свою очередь, родственники считают, что виноваты люди в белых халатах. Родные направили жалобу в Министерство здравоохранения РФ и заявление в прокуратуру.

Экспертизу качества лекарственных препаратов Росздравнадзор проводит в плановом порядке с 2013 года. В этом году 14 образцов отправляли в Хабаровский центр экспертизы, где федеральная лаборатория и ещё около 40 экспертиз делали неразрушающим методом. Ещё не все заключения готовы, но те, что готовы, ничего не выявили, сообщили в Росздравнадзоре. С 2015 года контроль можно проводить в рамках внеплановых проверок и по обращениям граждан.

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#закон #здоровье

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