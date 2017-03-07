Усиление ветра и слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 11 марта

Фото: instagram

В Амурской области 11 марта ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов выпадут слабые и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью в отдельных районах будет туман. Южный ветер, переходящий на северо-западный, разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье опустится до минус 7-12 градусов, местами по северу – до минус 17-22. Днем термометры покажут от минус 1 до плюс 4 градусов, местами по северу – минус 6-11.

В Благовещенске 11 марта установится переменная облачность, днем ожидается слабый мокрый снег. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, во второй половине дня сменив направление на северо-западное, и разгонится до минус 8-13 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 7-9 градусов, днем термометры покажут плюс 1-3 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 201

#погода

распечатать