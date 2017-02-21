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Сегодня, 14:35 3

Летом нельзя будет улететь из Благовещенска на Пхукет

Летом нельзя будет улететь из Благовещенска на Пхукет
Фото: www.parspalad.com

Летом 2017 года не будет чартерных рейсов из Благовещенска на один из курортов Таиланда – Пхукет. Туроператор утвердил полетную карту, согласно которой из благовещенского аэропорта рейсы на Пхукет не предусмотрены. Последний чартер полетит 8 апреля. Насколько прерываются полеты, пока неизвестно.

Генеральный директор одного из турагентств Ирина Шинкеева рассказала, что основания, по которым туроператор отменил полеты из Благовещенска на Пхукет, им неизвестны. «В принципе, для Пхукета лето – не самый сезон. Возможно, туроператор решил, что такие полеты нецелесообразны. В любом случае амурчане смогут улететь на Пхукет из Хабаровска», – пояснила Ирина Шинкеева.

Она добавила, что еще не решен вопрос по другому курорту Таиланда – Паттайе. Полетная карта по этому направлению не утверждена.

Но при этом предстоящим летом будут чаще отправлять самолеты на курорты Вьетнама. Сейчас чартер вылетает туда раз в 14 дней, а летом самолеты будут отправляться еженедельно.

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#происшествия #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    АКрымнаш?

  • Noir

    Noir
    46 минут назад

    На поезде туда летайте.

  • jackal

    jackal
    29 минут назад

    А ТУ-204 здесь зачем?

    Может уже пора научиться ставить фотографии соответствующие новостям?

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