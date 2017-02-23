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Сегодня, 14:23 5

Горожане опасаются, что июньского концерта Юрия Шевчука в Благовещенске не будет

Горожане опасаются, что июньского концерта Юрия Шевчука в Благовещенске не будет
ivona.bigmir.net

Акустический концерт лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, который должен пройти в Благовещенске в июне, может не состояться. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте коллектива. В ситуации разбираются организаторы.

Выступление Юрия Шевчука запланировано в Общественно-культурном центре на 10 июня 2017 года, сообщается на сайте ОКЦ. В областной столице Шевчук должен исполнять песни, читать стихи и общаться со зрителями. Билеты на концерт поступили в продажу, их цена составляет от 2 500 до 4 500 рублей.

В редакцию Амур.инфо обратился горожанин Андрей. Он сообщил, что забронировал билеты на июньское выступление Юрия Шевчука в Благовещенске, но теперь получает информацию, что концерт не состоится. Об этом пишут, в частности, в социальных сетях. Андрей пояснил, что является большим поклонником творчества «ДДТ».

«В Сети распространяются объявления о якобы акустических концертах Юрия Шевчука в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске с 8 по 12 июня. ЭТО ФЕЙК! В указанных числах группа выступит акустическим составом в городах Израиля, билеты уже продаются […] Не ведитесь на обман, друзья. Самая достоверная и подтверждённая информация о предстоящих концертах – на официальном сайте DDT.ru», – говорится в сообщении в одной из групп «Вконтакте», посвященных творчеству группы «ДДТ».

На официальном сайте коллектива говорится о том, что с 11 по 17 июня группа будет выступать в городах Израиля.

Амур.инфо сообщило имеющуюся информацию генеральному директору ОКЦ Надежде Багровой, которая пообещала разобраться в ситуации. Она добавила, что в Комсомольске, к примеру, концерт «ДДТ» должен быть приурочен ко Дню города, 12 июня.

Просмотров всего: 537

#визиты #концерты #культура #музыка #отдых

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Комментарии
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  • Дамбо

    Дамбо
    1 час назад

    кто-то хочет платить деньги, чтобы увидеть майданутого?

  • банбан

    банбан
    1 час назад

    а кто-то бесплатно читает педроснутого)

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    58 минут назад

    зато киркоров приедит точно

  • СаняCh

    СаняCh
    55 минут назад

    Кто это?

  • Жалейка

    Жалейка
    49 минут назад

    очень жаль...

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