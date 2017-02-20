Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:54 0

Приморские рыбаки продолжают топить свои машины (видео)

Приморские рыбаки продолжают топить свои машины (видео)
Фото: youtube.com

В Приморье неосторожные рыбаки продолжают выезжать на слабеющий лёд, рискуя не только автомобилями, но и собственными жизнями. Так, 8 марта в Партизанском и Надеждинском районах с разрывом в несколько часов под лёд провалились два авто, передаёт ИА «Дейта».

По данным спасателей, в Партизанском районе на речке Партизанской утонул микрогрузовик. В этом происшествии никто не пострадал.

Несколькими часами позже в районе низководного моста в Надеждинском районе провалился под лёд грузовик, видео операции по спасению опубликовано в социальных сетях, группе dps_vl.

Несмотря на ежедневные предупреждения спасателей об опасности выхода на лёд, подобных инцидентов меньше не становится.

Благодаря таким горе-рыбакам, в Приморье наладился бизнес по спасению утонувших иномарок. Так, по данным информагентства, в заливе в районе полуострова Де-фриз во Владивостоке вытащить полностью затонувшее авто стоит 90 тысяч рублей, частично затонувшее – от 30 до 60 тысяч (в зависимости от того, как получится договориться.

Просмотров всего: 159

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Мазановском районе поймали браконьеров, охотившихся на соболя
Общество

Пять тысяч амурских подростков состоят в группах смерти

сегодня, 15:09
В России и мире

При обвале в китайской шахте заблокировало 17 человек
Общество 3

Летом нельзя будет улететь из Благовещенска на Пхукет