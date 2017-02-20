Приморские рыбаки продолжают топить свои машины (видео)

Фото: youtube.com

В Приморье неосторожные рыбаки продолжают выезжать на слабеющий лёд, рискуя не только автомобилями, но и собственными жизнями. Так, 8 марта в Партизанском и Надеждинском районах с разрывом в несколько часов под лёд провалились два авто, передаёт ИА «Дейта».

По данным спасателей, в Партизанском районе на речке Партизанской утонул микрогрузовик. В этом происшествии никто не пострадал.

Несколькими часами позже в районе низководного моста в Надеждинском районе провалился под лёд грузовик, видео операции по спасению опубликовано в социальных сетях, группе dps_vl.

Несмотря на ежедневные предупреждения спасателей об опасности выхода на лёд, подобных инцидентов меньше не становится.

Благодаря таким горе-рыбакам, в Приморье наладился бизнес по спасению утонувших иномарок. Так, по данным информагентства, в заливе в районе полуострова Де-фриз во Владивостоке вытащить полностью затонувшее авто стоит 90 тысяч рублей, частично затонувшее – от 30 до 60 тысяч (в зависимости от того, как получится договориться.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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