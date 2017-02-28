На белогорской котельной, отапливающей центральную часть города, случились две аварии

Фото: KP40.ru

Коммунальные службы Белогорска устраняют технологический сбой в работе котельной «Районная». Она отапливает углем жилфонд и социальные объекты центральной части города. Около часа ночи 10 марта произошел порыв троса скреперного подъемника. Авария была сразу устранена. Однако следом, около 7 часов утра, из строя вышла направляющая скрепера шлакозолоудаления. Дежурная бригада вновь приступила к восстановительным работам. Они пока продолжаются.

В восстановлении системы ШЗУ в настоящее время задействованы три бригады муниципального предприятия «Городские энергетические сети». Специалисты отмечают, что ранее проводимые профилактические работы позволяли обеспечить работоспособность оборудования. Однако степень износа велика, и это привело к технологическому сбою.

Вместе с тем сетевые насосы, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения, работают в штатном режиме. Опасности перемораживания систем нет, заверили в «Горэнерго». В ближайший час восстановительные работы должны быть завершены. Котельная «Районная» продолжит работу в штатном режиме.

В повышенную готовность, между тем, приведены все коммунальные службы города, чтобы не допустить размораживания систем теплоснабжения в подъездах многоквартирных домов. В управляющих компаниях отмечают, что в связи с нештатной ситуацией всем потребителям будет сделан перерасчет по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения.

По факту коммунальной аварии глава Белогорска Станислав Мелюков назначил служебное расследование. Провести его должен начальник городского управления по делам ГО и ЧС Михаил Драгунов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #ЖКХ

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