Выходные в Благовещенске: танцы, фитнес-аэробика и «Кукареку по-китайски»

Фото: danceproff.ru

Жителей и гостей Благовещенска ждёт спортивный и танцевальный уикенд. В субботу начнётся конкурс-фестиваль современных танцев «Фиеста-2017», пройдут первенство города по фитнес-аэробике, третий этап чемпионата по ледовым автогонкам. В воскресенье малышей ждёт «Знакомство с Канадой» и познавательный час «Кукареку по-китайски». Амур.инфо знакомит своих читателей с планом мероприятий на выходные дни.

Суббота, 11 марта

В 10:00 в спортклубе «Политехник» по адресу: улица Чайковского, 16, состоятся соревнования по настольному теннису в зачёт 11-й Спартакиады трудовых коллективов Благовещенска.

В 10:00 в спортивном комплексе «Юность» пройдёт парад открытия первенства города по фитнес-аэробике.

В 11:00 на Чигиринском водохранилище состоится третий этап чемпионата Благовещенска по ледовым автомобильным гонкам.

В 11 часов в Амурском областном театре кукол покажут спектакль «Кошкин дом». Цена билета – 280 рублей.

В 12 часов в муниципальной библиотеке имени Чехова состоится уникальное мероприятие для учащихся 8 классов из пяти городских школ, посвящённое самоопределению подростков в многогранном жизненном пространстве. Социально-общественный проект под названием «Поколение Z» реализует инициативная группа горожан при поддержке управления культуры, управления образования администрации города Благовещенска, центра «Выбор».

В 16 часов в ТРЦ «Мега» в рамках бесплатных образовательных программ состоится «Знакомство с Канадой» для детей до 8 лет. Там же пройдёт мастер-класс «Ловец снов».

В Амурском театре драмы в 18 часов покажут спектакль «Диоген». Билеты стоят от 200 до 500 рублей.

Воскресенье, 12 марта

В 11 часов в ОКЦ пройдёт концерт коллективов «Незнайка. Где водятся волшебники?» Билет стоит 350 рублей.

В 11 часов в Амурской областной филармонии будет программа цирка «Ап!». Перед зрителями выступят воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы.

В 11:30 Амурская областная детская библиотека приглашает ребят 5-10 лет на познавательный час «Кукареку по-китайски». В Китае Новый год (Чуньцзе) считается праздником встречи весны. В программе традиции празднования Нового года в Китае, китайская каллиграфия, игровая программа, мастер-класс: роспись по дереву (подставка под чайную чашку). Количество мест ограничено. Справки и запись по телефону: 8-914-565-11-25.

В 18 часов в театре драмы покажут спектакль «Пизанская башня». Билеты стоят от 200 до 500 рублей.

Суббота и воскресенье, 11 и 12 марта

В эти выходные дни пройдет конкурс-фестиваль «Фиеста-2017». Выступления будут идти с 10 часов субботы, в воскресенье в 17 часов будет гала-концерт. В рамках мероприятия пройдут соревнования по дисциплинам: hip-hop, оriental (восточные танцы), сольная бальная латина, патриотический танец, конкурс строевого смотра, а также многое другое. Будут показательные выступления от чемпиона мира по oriental Алексея Паращука.

В оба выходных дня в Доме ремёсел проведут мастер-классы: по керамике, народной кукле, бисероплетению, скрапбукингу.

11 марта с 14 часов и 12 марта с 12 часов в с/к «Юность» будут идти боксёрские бои, посвященные памяти основателя АОО ФСО «Русь молодая» С.С. Лисунова.

На сайте Амур.инфо в разделе «Афиша» можно ознакомиться с расписанием киносеансов в выходные дни.

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#жизнь #отдых

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