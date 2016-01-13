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Пластический хирург с мировым именем проведет ряд операций в Благовещенске

Пластический хирург с мировым именем проведет ряд операций в Благовещенске
Фото: www.zdravamur.ru

Со 2 по 7 апреля в Благовещенск приедет белорусский пластический хирург с мировым именем Олег Стасевич. Он проведет несколько операций по эстетической и реконструктивной ринопластике на базе городской клинической больницы. Общий стаж работы хирурга 18 лет. Он стажировался в Италии, Бельгии, Финляндии, Литве, Латинской Америки и США.

Согласно статистике, ринопластика (пластика носа) является одной из самых популярных операций и в России, и в мире. Она нацелена на изменение размеров и формы или на полное восстановление носа, а также на коррекцию врожденных или приобретенных вследствие травмы изъянов. Коррекция позволяет решить широкий спектр проблем: помимо исправления перегородки, можно изменить форму ноздрей, уменьшить кончик носа, сузить его спинку, убрать горбинку или курносость, сообщает сайт Благовещенской городской клинической больницы.

Просмотров всего: 709

#здоровье

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Комментарии
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  • КошкаКешка

    КошкаКешка
    1 час назад

    Цена вопроса?А может по полису ОМС)))Исправить искривление носовой перегородки?

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