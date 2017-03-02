В Благовещенске полицейский стрелял по колесам машины-нарушителя (видео)

В Благовещенске полицейский был вынужден открыть стрельбу по колесам автомобиля, который попытался скрыться от стражей порядка. Произошло это на выезде из города. Люди не пострадали.

Сотрудники ДПС патрулировали город, когда заметили внедорожник, двигавшийся с большой скоростью. Стражи порядка потребовали от водителя остановиться, но тот решил скрыться и поехал дальше. Была организована погоня за нарушителем, сообщается в пресс-релизе амурского УМВД.

В процессе погони водитель «совершал резкие маневры, создавал аварийную обстановку, угрожая жизни и здоровью участников дорожного движения». На выезде из города полицейские решили применить табельное оружие. После предупредительных выстрелов в воздух последовала пальба по колесам. Автомобиль был остановлен.

Выяснилось, что водитель находится в розыске, скрывается от органов дознания полиции Райчихинска. В отношении него возбудили новое уголовное дело – за нарушение ПДД.

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#происшествия

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