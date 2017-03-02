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Сегодня, 13:34 10

В Благовещенске полицейский стрелял по колесам машины-нарушителя (видео)

В Благовещенске полицейский стрелял по колесам машины-нарушителя (видео)

В Благовещенске полицейский был вынужден открыть стрельбу по колесам автомобиля, который попытался скрыться от стражей порядка. Произошло это на выезде из города. Люди не пострадали.

Сотрудники ДПС патрулировали город, когда заметили внедорожник, двигавшийся с большой скоростью. Стражи порядка потребовали от водителя остановиться, но тот решил скрыться и поехал дальше. Была организована погоня за нарушителем, сообщается в пресс-релизе амурского УМВД.

В процессе погони водитель «совершал резкие маневры, создавал аварийную обстановку, угрожая жизни и здоровью участников дорожного движения». На выезде из города полицейские решили применить табельное оружие. После предупредительных выстрелов в воздух последовала пальба по колесам. Автомобиль был остановлен.

Выяснилось, что водитель находится в розыске, скрывается от органов дознания полиции Райчихинска. В отношении него возбудили новое уголовное дело – за нарушение ПДД.

Просмотров всего: 1387

#происшествия

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Комментарии
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  • ЕvГений

    ЕvГений
    1 час назад

    А где видео то?

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    ЕvГений

    А где видео то?



    Свои титры накладывают на чужой видос



  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    GTA V)))

  • Акционер2016

    Акционер2016
    58 минут назад

    райчихинская мафия однако

  • Джино

    Джино
    57 минут назад

    Опять мусорской беспредел. ,ждем 5.11.2017 когда беспредел ученит народ , готовтесь мусора

  • Гыга

    Гыга
    42 минуты назад

    Джино

    Опять мусорской беспредел. ,ждем 5.11.2017 когда беспредел ученит народ , готовтесь мусора



    Слышь, норот. У меня 4.11 днюха. А 5.11 похмелье. Не дай бо тебе шуметь у в этот день. Я тебе такой беспредел учиню

  • ФигЕгоЗнает

    ФигЕгоЗнает
    38 минут назад

    А что будет 5.11 ?)))

  • Myxira

    Myxira
    34 минуты назад

    День разведки.

  • ММС

    ММС
    28 минут назад

    ДжиноОпять мусорской беспредел. ,ждем 5.11.2017 когда беспредел ученит народ , готовтесь мусора


    Давили вас, давим и будем давить волков позорных.

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