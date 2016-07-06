АЗС в России будут присваивать звёзды, подобно отелям

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Российским автозаправкам могут начать присваивать «звёздный» рейтинг – такой же, как у отелей, сообщает RT. Соответствующий стандарт до конца 2017 года планирует создать Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Предполагается, что число звёзд будет зависеть от двух критериев – уровня сервиса АЗС и качества топлива. ГОСТ пройдёт публичное обсуждение, а также обсуждение в техническом комитете ведомства.

В состав технического комитета входят 15 членов, в том числе Союз потребителей России, Московское общество защиты потребителей, АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты России и другие.

В Федерации автовладельцев России пояснили, как будет проходить процедура добровольной сертификации. Представителям заправок потребуется подать заявку в Росстандарт, после чего АЗС посетят специалисты ведомства и ФАР для оценки сервиса и качества топлива. Они проведут проверку и по её результатам оформят необходимые документы. Росстандарт выдаст знак, который будет свидетельствовать о высоком качестве топлива, а ФАР – наклейки рейтинга в виде звёзд. Их можно будет разместить на любом видном для потребителя месте.

Качество топлива будет оцениваться Росстандартом, а уровень сервиса – самой федерацией. Получение каждой новой звезды подразумевает наличие выполненных требований к предыдущим звёздам.

Одну звезду, отмечают инициаторы, сможет получить почти любая АЗС, так как необходимые для этого требования сейчас соблюдает подавляющее большинство автозаправок. Это возможность купить дизельное топливо, бензин АИ-92 и АИ-95, наличие придорожной информационной стелы с данными о продаваемом нефтепродукте, а также присутствие в помещении АЗС доступного для потребителя информационного стенда.

Две звезды будут присваиваться, если на заправке можно оплатить топливо и другие товары банковской картой. У персонала при этом должны быть бейджи с фамилиями, именами и должностями. Обязательным условием также является наличие туалетной комнаты с водоснабжением и отоплением.

Три звезды получат АЗС, на территории которых работают кафе и магазин с сопутствующими товарами. Четыре звезды – за доступ к Wi-Fi, терминалы для оплаты мобильной связи и других услуг.

И, наконец, пять звёзд получат те станции, у которых, помимо соблюдения предыдущих условий, будет положительная оценка топлива от Росстандарта.

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