Благовещенцы: светофор на Калининском ж/д переезде загорается слишком поздно

Несколько жителей Благовещенска обратились в ИА «Амур.инфо» с одинаковыми опасениями. По их мнению, светофор для автомобилей, расположенный на Калининском железнодорожном переезде, загорается, когда до движущегося состава остается слишком малое расстояние.

«Красный сигнал светофора на железнодорожных путях загорелся буквально, когда от меня в 10-15 метрах был тепловоз и сигналил вовсю. Еще немного, и могла бы произойти трагедия», – поделился житель города.

Благовещенка Наталья сообщила, что чуть не попала под поезд на этом переезде по той же причине на прошлой неделе.

Как сообщало Амур.инфо, 8 марта в Благовещенске на железнодорожном переезде по улице Калинина произошло столкновение автомобиля с тепловозом. Машина оказалась повреждена, тепловоз повреждений не получил, люди не пострадали.

Регулированием движения транспорта через Калининский железнодорожный переезд с 1 января 2016 года занимается автоматизированная система. Ранее здесь работали люди. Горожане предполагают, что в этом и кроется проблема – система дает сбой или же настроена неверно.

Специалист по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций ЗабЖД Игорь Тимошенко рассказал корреспонденту Амур.инфо, что никаких сбоев нет, система в порядке.

«Конструкция переезда – это типовое решение, принятое на транспорте. Поезд начинает движение только после того, как ему открывается сигнал светофора. То есть локомотив подъезжает к переезду, останавливается, включается переездная сигнализация (для автомобилей – Прим. ред.). И через 31 секунду включается разрешающий сигнал локомотиву, только после этого он начинает движение», – говорит Игорь Тимошенко.

Расстояние от мест, где подается сигнал поезду, до переезда различно. Всего таких мест четыре, используются они в зависимости от длины состава. Обычно расстояние составляет 20-25 метров.

8 марта в ситуации с ДТП на переезде, говорит Игорь Тимошенко, скорость локомотива составляла примерно 14 километров в час, то есть он шел очень медленно. Как пояснил машинист тепловоза, переезд был свободен от машин, в то время как авто, попавшее в аварию, двигалось на высокой скорости.

Информацию о надежном устройстве системы переезда Амур.инфо подтвердил и транспортный прокурор Благовещенска Денис Мазеин.

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#происшествия

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