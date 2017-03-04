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Благовещенцы: светофор на Калининском ж/д переезде загорается слишком поздно

Благовещенцы: светофор на Калининском ж/д переезде загорается слишком поздно

Несколько жителей Благовещенска обратились в ИА «Амур.инфо» с одинаковыми опасениями. По их мнению, светофор для автомобилей, расположенный на Калининском железнодорожном переезде, загорается, когда до движущегося состава остается слишком малое расстояние.

«Красный сигнал светофора на железнодорожных путях загорелся буквально, когда от меня в 10-15 метрах был тепловоз и сигналил вовсю. Еще немного, и могла бы произойти трагедия», – поделился житель города.

Благовещенка Наталья сообщила, что чуть не попала под поезд на этом переезде по той же причине на прошлой неделе.

Как сообщало Амур.инфо, 8 марта в Благовещенске на железнодорожном переезде по улице Калинина произошло столкновение автомобиля с тепловозом. Машина оказалась повреждена, тепловоз повреждений не получил, люди не пострадали.

Регулированием движения транспорта через Калининский железнодорожный переезд с 1 января 2016 года занимается автоматизированная система. Ранее здесь работали люди. Горожане предполагают, что в этом и кроется проблема – система дает сбой или же настроена неверно.

Специалист по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций ЗабЖД Игорь Тимошенко рассказал корреспонденту Амур.инфо, что никаких сбоев нет, система в порядке.

«Конструкция переезда – это типовое решение, принятое на транспорте. Поезд начинает движение только после того, как ему открывается сигнал светофора. То есть локомотив подъезжает к переезду, останавливается, включается переездная сигнализация (для автомобилей – Прим. ред.). И через 31 секунду включается разрешающий сигнал локомотиву, только после этого он начинает движение», – говорит Игорь Тимошенко.

Расстояние от мест, где подается сигнал поезду, до переезда различно. Всего таких мест четыре, используются они в зависимости от длины состава. Обычно расстояние составляет 20-25 метров.

8 марта в ситуации с ДТП на переезде, говорит Игорь Тимошенко, скорость локомотива составляла примерно 14 километров в час, то есть он шел очень медленно. Как пояснил машинист тепловоза, переезд был свободен от машин, в то время как авто, попавшее в аварию, двигалось на высокой скорости.

Информацию о надежном устройстве системы переезда Амур.инфо подтвердил и транспортный прокурор Благовещенска Денис Мазеин.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Конечно, намного лучше стоять по 20 минут, как на переезде по Чайковского возле судоверфи. Там паровоз еще и не думал ехать, а светофор уже горит......И очень любят там паровоз гонять либо в обеденное время, либо вечером в час пик, когда народ домой с работы едет.....издевка какая-то!

  • DeamonX

    DeamonX
    2 часа назад

    Чушь, включается как надо, вот только бы его поярче и побольше диаметром сделать (хотя там же гост наверняка), чтобы заметнее было. А то поток идёт, автомобили один за одним, и можно просто не обратить внимание на загоревшийся красный. Да ещё участок железной дороги просматривается плохо, постройки и справа и слева. Локомотив чуть-ли не из-за угла выезжает.

    Ещё бы и сигнализацию звуковую погромче, ведь там жилья рядом нет вроде.

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    2 часа назад

    может это тёлки на инфинити быстро ездят?

  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    Переживальщикам стоит ещё научиться смотреть по сторонам, подъезжая к переезду, и не останавливаться на путях.

    Смотрю, для многих входит в привычку интерпретировать по своему ПДД и потом обвинять во всём светофоры.

    АИ, вы могли бы провести эксперимент и снять как и когда загорается сигнал и как водители проезжают этот участок дороги?

  • Я Гражданин

    Я Гражданин
    2 часа назад

    «Красный сигнал светофора на железнодорожных путях загорелся буквально, когда от меня в 10-15 метрах был тепловоз и сигналил вовсю. Еще немного, и могла бы произойти трагедия», – поделился житель города.

    БРЕД ПОЛНЫЙ!!!! Мозги надо иметь и опыт вождения! Да и самое главное ПОНТЫ и "красивые" номера ни когда не помогут "одолеть" паровоз! А включается там все вовремя.

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    2 часа назад

    А по сторонам смотреть видимо и не надо. Я же на "люкс" авто, не царское это дело.

  • mc28rus

    mc28rus
    2 часа назад

    Просто невнимательные или неопытные, а может просто отчаянные.....все там нормально работает....

  • Бархатец амурский

    Бархатец амурский
    2 часа назад

    Интересно, а почему эти жители города раньше свои опасения не высказали? Не было подходящего повода?

  • exStudento

    exStudento
    1 час назад

    Где-то с месяц назад вечером ехал через этот переезд. Проехал, и секунды через две услышал гудок тепловоза. Смотрю в зеркала, а там красный горит и тепловоз уже у дороги. Я подумал, что в плотном потоке, не глядя проехал на красный. Приехал домой. Скинул видео с регистратора и вижу, что я проехал не разрешающий сигнал. В моем случае как раз так и получилось, что красный загорелся аккурат когда появился тепловоз. Есть видео. Правда, повторюсь, на нем только как я еду через переезд и почти сразу сигнал тепловоза.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    По лету бегала загорать на Зею в районе улицы Амурской, 1. Раз, на подходе к путям, наблюдала такую картину: проезжает тепловоз, и одновременно с пересечением им дороги, загорается красный сигнал и верещалка. Благо, машин на тот момент не было, да и видимость хорошая - место открытое.

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    1 час назад

    Тоже пару раз наблюдал, что сигнал включался, когда поезд уже вот вот подходил к дороге...

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