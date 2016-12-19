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Благовещенка ищет злоумышленника, локтем разбившего стекло её машины (видео)

Благовещенка ищет злоумышленника, локтем разбившего стекло её машины (видео)

Жительница Благовещенска ищет злоумышленника, целенаправленно повредившего её легковой автомобиль во дворе дома № 31 по улице Богдана Хмельницкого. Вечером 9 марта около 17 часов Елизавета, находясь в квартире, услышала, что сработала сигнализация на её машине. Девушка увидела в окно группу парней .

«Часть из них была точно не в адеквате. То ли в состоянии алкогольного опьянения, то ли ещё что. Я сигналку отключила, спустилась. Ещё дома при этом подумала – может, дети во дворе играли, задели машину. Когда спустилась, то увидела, что разбито переднее стекло со стороны пассажира. Спрашиваю парней – ну что, кто это сделал? Ответа нет. Я сразу поняла, что, пока не найду видеозапись, что-то доказать мне будет трудно», – рассказала ИА «Амур.инфо» благовещенка.

Девушка говорит, ей стало известно, что компания парней гуляла в рядом стоящем бараке. К местной молодёжи пришли в гости двое друзей. Вечером Елизавете удалось достать запись с одной из камер видеонаблюдения неподалёку. В редакцию Амур.инфо она предоставила отрывок. На кадрах видно, как у деревянного забора стоят трое парней. Один из них, в тёмной одежде, направился к припаркованному авто. Проходя мимо, он с силой нанёс удар по стеклу. Затем, сунув руки в карманы, пошёл дальше. К нему подбежал другой молодой человек, в спортивной одежде.

Девушка обратилась с видеозаписью в полицию, ведутся разбирательства. «Я очень хочу, чтобы нашли того, кто это сделал. Я подам на возмещение ущерба. Отсмотрев кадры, скажу сразу – я не узнала того, кто это сделал. Причины мне абсолютно непонятны. Но несмотря на повреждения, машина сейчас на ходу, так стекло разбито слава богу не со стороны водительского сиденья», – поделилась Елизавета.

Просмотров всего: 2578

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ШпиеН

    ШпиеН
    2 часа назад

    Поймать и на кол их!

  • ШпиеН

    ШпиеН
    2 часа назад

    Поймать и на кол их!

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    2 часа назад

    Явно не просто так. Видимо конфликтовала девушка с соседями.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    Крайне маловероятно, что стекло разбили просто так. Либо раньше была стычка, либо машина стоит в проезде. Т.е. классическое бабское поведение "мне удобно, на остальных пофиг".

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Конечно, стёкла бить это крайность, но машинка стоит на проезде.

  • Shin.28rus

    Shin.28rus
    2 часа назад

    Тип идет злой, явно чем-то недоволен, видимо не дали, вот и психует. Выместил зло на случайной машине. ИДИОТ.

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Наказали автохама

  • Джино

    Джино
    52 минуты назад

    Наказал , правельно сделал

  • Noir

    Noir
    48 минут назад

    Судя по видео, машина стоит перед частным домом, в котором живет их "друган" и видимо у них вскользь был разговор об "наглых" парковщиках. А на проезжей части стоит совершенно другой автомобиль.

  • Вицли

    Вицли
    27 минут назад

    Даю голову на отсечение, что хлопчик на видео абсолютно ничем не мотивировал данный поступок. Он просто сделал это и все, просто чтобы было, просто его воспаленный мозг подал ему некий сигнал.

    Либо второй вариант.

    Группа этих молодых людей проводила в бараке очередную встречу в рамках литературного кружка и читала вслух книгу о великом подвиге советского летчика Алексея Петровича Маресьева времен ВОВ.

    После услышанного молодые люди срочно вышли на воздух, поскольку их обуревали очень сильные эмоции от прочитанного и чтобы их выразить молодой человек, не увидев вокруг себя автомобиля производства Германии, выместил их на автомобиле производства Японии, как союзнике гитлеровского режима.

    Второй вариант наиболее предпочтителен, полагаю полиции необходимо взять его за рабочую версию.

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