Благовещенка ищет злоумышленника, локтем разбившего стекло её машины (видео)

Жительница Благовещенска ищет злоумышленника, целенаправленно повредившего её легковой автомобиль во дворе дома № 31 по улице Богдана Хмельницкого. Вечером 9 марта около 17 часов Елизавета, находясь в квартире, услышала, что сработала сигнализация на её машине. Девушка увидела в окно группу парней .

«Часть из них была точно не в адеквате. То ли в состоянии алкогольного опьянения, то ли ещё что. Я сигналку отключила, спустилась. Ещё дома при этом подумала – может, дети во дворе играли, задели машину. Когда спустилась, то увидела, что разбито переднее стекло со стороны пассажира. Спрашиваю парней – ну что, кто это сделал? Ответа нет. Я сразу поняла, что, пока не найду видеозапись, что-то доказать мне будет трудно», – рассказала ИА «Амур.инфо» благовещенка.

Девушка говорит, ей стало известно, что компания парней гуляла в рядом стоящем бараке. К местной молодёжи пришли в гости двое друзей. Вечером Елизавете удалось достать запись с одной из камер видеонаблюдения неподалёку. В редакцию Амур.инфо она предоставила отрывок. На кадрах видно, как у деревянного забора стоят трое парней. Один из них, в тёмной одежде, направился к припаркованному авто. Проходя мимо, он с силой нанёс удар по стеклу. Затем, сунув руки в карманы, пошёл дальше. К нему подбежал другой молодой человек, в спортивной одежде.

Девушка обратилась с видеозаписью в полицию, ведутся разбирательства. «Я очень хочу, чтобы нашли того, кто это сделал. Я подам на возмещение ущерба. Отсмотрев кадры, скажу сразу – я не узнала того, кто это сделал. Причины мне абсолютно непонятны. Но несмотря на повреждения, машина сейчас на ходу, так стекло разбито слава богу не со стороны водительского сиденья», – поделилась Елизавета.

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#происшествия #транспорт

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