В Благовещенске собирают деньги на лечение опухоли мозга отцу двоих детей

Благовещенцу Евгению Кузнецову нужна помощь. Год назад ему поставили диагноз – глиобластома правой височной области. Иными словами у 33-летнего мужчины, отца двоих детей, развилась злокачественная опухоль головного мозга. Врачи провели две операции, но положительных результатов они не дали – опухоль возвращалась. Сейчас семья Евгения надеется на помощь специалистов в Южной Корее, но для этого им необходимо собрать около двух миллионов рублей.

О страшном диагнозе Евгений узнал год назад – в начале апреля 2016 года из-за сильных головных болей он обратился в больницу. Ему сделали снимок головного мозга, после которого и стало известно о новообразовании. 29 апреля в областной больнице мужчине провели операцию, опухоль вырезали. Гистология показала, что новообразование злокачественное.

«13 мая его выписали, сделали КТ, которая показала просто небольшую отечность. С 26 мая по 20 июля ему проводили лучевую терапию, параллельно сделали повторную КТ – на этот раз уже было видно новообразование небольшое. После мы решили сделать МРТ, потому что улучшений никаких после лучей не было, ему становилось только хуже. В итоге МРТ показала, что опухоль вернулась», – рассказала супруга Евгения Елена Кузнецова.

11 августа Евгения вновь прооперировали, затем началась химиотерапия. Шесть курсов Евгений прошел с сентября по январь. Пока мужчина принимал препараты, ему трижды делали снимки головы – в сентябре, октябре и декабре.

«22 сентября КТ показала, что все нормально, а 6 октября на МРТ уже была видна киста. Затем в декабре делаем снимок, и он показывает положительную динамику, что киста уменьшилась. Но ему становилось хуже. Следующий контрольный снимок мы должны были делать в марте, но из-за постоянных головных болей решили сделать его раньше. В феврале мы сделали МРТ и узнали, что у него опять образовалась опухоль», – сказала Елена Кузнецова.

Мужчину вновь положили в больницу, но делать третью операцию в Благовещенске семья не будет. Местные врачи сообщили, что не смогут полностью удалить опухоль. Поэтому супруги приняли решение лечиться за границей. Услышав хорошие отзывы о клинике в Сеуле, они направили результаты обследований к южнокорейским специалистам.

«Они готовы нас принять, мы очень надеемся на их помощь. Но сумма, необходимая для лечения, очень большая. У нас нет таких денег. Нужно около 2 миллионов рублей – в эту сумму входят операция, химия, анализы, проживание. Нам удалось собрать меньше половины. Билеты мы уже купили, 15 марта должны вылетать», – добавила Елена.

На призыв о помощи откликнулись неравнодушные благовещенцы. Местные автолюбители, занимающиеся организацией автопряток в городе, решили провести благотворительную игру. Она пройдет сегодня, 10 марта, с 20:00 до 21:00. Сбор возле ТРЦ «Острова». Оплата с одной машины, участвующей в автопрятках, – 300 рублей. Принять участие в благотворительной игре может любой желающий. Все вырученные средства организаторы отдадут семье Евгения.

Суть игры проста – одни (их называют жертвы) прячутся в заданном организаторами квадрате на своих автомобилях, другие (охотники) – ищут спрятавшихся в течение времени, отведенного на игру. Роли в ней распределяются жеребьевкой. Главное правило – не нарушать ПДД. Подробную информацию о благотворительной игре можно узнать по номеру: 8 924 343-40-40.

Желающие помочь Евгению могут также перечислить средства на карту.

Номер карты Сбербанка: 5469 0300 13217054 (получатель Кузнецов Евгений С.)

Расчетный счет: 408 178 104 030 001 699 85 (получатель Кузнецов Евгений С.)

Банк получателя: отделение № 8636 Сбербанка России, г. Благовещенск

ИНН получателя: 7707083893

БИК банка получателя: 040813608

Номер телефона, привязанного к карте: 8-914-551-76-50.

Деньги можно перечислять и на карту Сбербанка супруги Евгения по номеру: 5336 6900 3592 2675 (получатель Кузнецова Елена В.)

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#жизнь #здоровье

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