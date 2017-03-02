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«Список Шиндлера» из 801 имени продадут на аукционе в США

«Список Шиндлера» из 801 имени продадут на аукционе в США
Фото: life.ru

Один «списков Шиндлера», составленный соратником немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который в годы Второй мировой войны спас жизни тысячи евреев, выставлен на продажу американским аукционным домом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

Исторический документ может быть продан за более чем 2,4 миллиона долларов на торгах дома Moments in Time. Список состоит из 14 страниц, на которых указано 801 имя, сообили аукционеры. По их данным, документ датирован 18 апреля 1945 года и составлен помощником Шиндлера Ицхаком Штерном.

«Я получил этот список от племянника верного помощника Шиндлера, Ицхака Штерна», – рассказал исполнительный директор аукционного дома Гэри Цимет.

Оскар Шиндлер известен тем, что в годы Второй мировой войны спас от верной смерти в концентрационных лагерях тысячи польских евреев, приняв их на работу на свои заводы. Для оформления передачи имена евреев, якобы необходимых Шиндлеру на предприятиях, были сведены в списки. История немецкого промышленника легла в основу книги Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера», которая в 1993 году была экранизирована режиссёром Стивеном Спилбергом под названием «Список Шиндлера». Оскара Шиндлера сыграл Лиам Нисон, Ицхака Штерна – Бен Кингсли. Картина стала семикратным лауреатом премии «Оскар», в том числе, «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

Существовало 9 версий «списка Шиндлера», составленных для нацистских властей. До сегодняшнего дня обнаружено 5 списков, из них один находится в американском Музее Холокоста, один – в федеральном архиве Германии в Кобленце, два – в израильском музее-памятнике жертвам Холокоста «Яд ва-Шем» и один – в частных руках.

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#история #США #торговля

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