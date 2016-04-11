Техника Амурской авиабазы готова к тушению весенних пожаров

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В Амурской области продолжают готовиться к весеннему пожароопасному периоду. О ходе подготовки рассказал заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Михаил Ковалёв. Так, на Амурской авиабазе уже готовы к работе самолеты – два ТВС-2МС, два Ан-2 – и два вертолета Ми-8.

Завершаются плановый ремонт и техническое обслуживание противопожарной, тракторной, грузовой и легковой техники, закрепленной за амурским лесхозом. Создан резерв техники, противопожарного снаряжения, инвентаря, ГСМ и продуктов питания, заключено соглашение с ГУ МЧС России по Амурской области об организации взаимодействия.

На территории области создано 565 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 2 354 человека в 528 населенных пунктах. На вооружении имеются 360 мотопомп, 104 автоцистерны, 363 единицы приспособленной техники. До 15 марта весь личный состав ДПД и ДПК пройдёт обучение, ежегодный медицинский осмотр, будет обеспечен специальной одеждой, ранцевыми огнетушителями и воздуходувками.

Работы по противопожарному обустройству лесов будут завершены в южных и центральных районах до 15 апреля, в Зейском, Тындинском и Селемджинском районах – до 15 мая. Заканчиваются проверки лиц, осуществляющих использование лесов.

Все мероприятия по защите населенных пунктов от пожаров планируется завершить до 1 апреля, сообщает пресс-служба правительства области.

В прошлом году особый противопожарный режим в Приамурье впервые ввели 8 апреля – на юге и в центре области.

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